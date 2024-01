How much did it snow? Colorado snow totals for Jan. 12-13, 2024 snowstorm

Heavy snowfall fell in parts of Colorado this weekend, dumping more than two feet in the Central Mountains.

A winter storm warning will continue for the Central Mountains, with light snow and very strong winds today. The snow will increase in coverage and intensity late this evening and into Sunday.

A wind chill warning is in effect for the Eastern Colorado and the Front Range for possible wind chills as low as 40 degrees below zero.

See how much snow fell in your neck of the woods. Here are the latest snow totals reported to the National Weather Service as of Saturday morning.



10:54 am MST - 1/13/2024 5 W GREEN MOUNTAIN RESE, CO 28.5 10:54 am MST - 1/13/2024 4 SE MOUNT ZIRKEL, CO 22.5 10:54 am MST - 1/13/2024 3 NNE MOUNT AUDUBON, CO 19.5 10:54 am MST - 1/13/2024 9 SSE SPICER, CO 18 10:54 am MST - 1/13/2024 4 NNW LONGS PEAK, CO 16.5 10:54 am MST - 1/13/2024 1 NNE RABBIT EARS PASS, CO 15 10:54 am MST - 1/13/2024 9 SSE GOULD, CO 15 10:54 am MST - 1/13/2024 7 SSE CAMERON PASS, CO 15 10:54 am MST - 1/13/2024 5 WSW GRAND LAKE, CO 15 10:54 am MST - 1/13/2024 9 E GLENDEVEY, CO 13.5 10:54 am MST - 1/13/2024 3 S BRAINARD LAKE, CO 13.5 10:54 am MST - 1/13/2024 6 W ARAPAHOE PEAK, CO 13.5 10:54 am MST - 1/13/2024 4 S LONGS PEAK, CO 13.5 10:54 am MST - 1/13/2024 5 WSW WINTER PARK, CO 12 10:54 am MST - 1/13/2024 11 S RABBIT EARS PASS, CO 12 10:54 am MST - 1/13/2024 6 E CAMERON PASS, CO 10.5 10:54 am MST - 1/13/2024 10 NNE SILVERTHORNE, CO 10.5 10:54 am MST - 1/13/2024 9 SE CAMERON PASS, CO 9 10:54 am MST - 1/13/2024 3 WNW PINGREE PARK, CO 9 10:54 am MST - 1/13/2024 8 NW GLENDEVEY, CO 9 10:54 am MST - 1/13/2024 1 SSE LOVELAND PASS, CO 9 10:54 am MST - 1/13/2024 1 SW ELDORA, CO 9 10:54 am MST - 1/13/2024 3 SW WARD, CO 9 02:41 pm MST - 1/12/2024 North Loup, NE 8 10:54 am MST - 1/13/2024 1 WNW LOVELAND PASS, CO 7.5 10:54 am MST - 1/13/2024 5 SSW GLENDEVEY, CO 6 10:54 am MST - 1/13/2024 5 WSW GUANELLA PASS, CO 6 10:54 am MST - 1/13/2024 8 SSE RAND, CO 6 10:54 am MST - 1/13/2024 3 SW MEEKER PARK, CO 6 07:00 am MST - 1/13/2024 Aspen Springs, CO 5 03:15 pm MST - 1/12/2024 Red Mountain Pass, CO 5 10:54 am MST - 1/13/2024 7 NW RED FEATHER LAKES, CO 4.5 10:54 am MST - 1/13/2024 9 SE WESTON PASS, CO 4.5 10:54 am MST - 1/13/2024 1 NNW CAMERON PASS, CO 4.5 10:54 am MST - 1/13/2024 8 SSE CAMERON PASS, CO 4.5 10:54 am MST - 1/13/2024 5 W BERTHOUD FALLS, CO 4.5 10:54 am MST - 1/13/2024 1 NNW BERTHOUD PASS, CO 4.5 03:15 pm MST - 1/12/2024 4 E Camp Bird, CO 4.5 10:54 am MST - 1/13/2024 5 SSW BLUE RIVER, CO 4.5 05:03 am MST - 1/13/2024 3 NW Boulder, CO 3.5 04:00 pm MST - 1/12/2024 Eagle Nest, NM 3.1 10:54 am MST - 1/13/2024 7 E BLUE RIVER, CO 3 10:54 am MST - 1/13/2024 6 NW SILVERTHORNE, CO 3 06:00 am MST - 1/13/2024 3 ENE Kyle, SD 3 10:54 am MST - 1/13/2024 1 W COPPER MOUNTAIN, CO 3 12:00 am MST - 1/13/2024 2 NE Leadville, CO 2.8 06:44 am MST - 1/13/2024 4 NE Nederland, CO 2.5 07:00 am MST - 1/13/2024 2 SSW Boulder, CO 2.4 03:42 am MST - 1/13/2024 1 NNW Louisville, CO 2.3 08:45 am MST - 1/13/2024 3 NE Niwot, CO 2.1 10:32 am MST - 1/13/2024 1 NE Evergreen, CO 2 08:00 am MST - 1/13/2024 3 E Arvada, CO 2 08:29 am MST - 1/13/2024 1 S Crescent Village, CO 2 04:40 pm MST - 1/12/2024 5 ENE Durango, CO 2 03:17 pm MST - 1/12/2024 Coal Bank Pass, CO 2 07:00 pm MST - 1/12/2024 Altamont, UT 2 10:00 am MST - 1/13/2024 Arvada, CO 1.8 09:15 am MST - 1/13/2024 1 E Superior, CO 1.8 10:45 am MST - 1/13/2024 1 ENE Westminster, CO 1.8 05:32 am MST - 1/13/2024 2 NE Thornton, CO 1.8 06:35 am MST - 1/13/2024 1 WNW Gypsum, CO 1.6 10:54 am MST - 1/13/2024 1 NE ECHO LAKE, CO 1.5 08:00 am MST - 1/13/2024 13 WNW Platte, SD 1.5 09:45 am MST - 1/13/2024 1 NNE Mountain View, CO 1.5 06:00 am MST - 1/13/2024 2 SSW Telluride, CO 1.5 10:54 am MST - 1/13/2024 1 NW CLIMAX, CO 1.5 10:54 am MST - 1/13/2024 3 WNW ALMA, CO 1.5 07:00 am MST - 1/13/2024 1 W Wheat Ridge, CO 1.2 05:45 am MST - 1/13/2024 1 SE Frederick, CO 1.1 07:00 am MST - 1/13/2024 Hot Springs, SD 1 07:00 am MST - 1/13/2024 2 SSW Norris, SD 1 11:14 pm MST - 1/12/2024 Poudre Park, CO 1 11:00 am MST - 1/13/2024 14 SSW Provo, NE 1 09:00 am MST - 1/13/2024 1 WNW Skyway, CO 1 03:16 pm MST - 1/12/2024 Molas Pass, CO 1 08:43 pm MST - 1/12/2024 2 SE Breckenridge, CO 1 07:30 am MST - 1/13/2024 2 W Lone Tree, CO 0.9 11:00 am MST - 1/13/2024 Denver Intl Airport, CO 0.9 04:00 pm MST - 1/12/2024 Hot Springs, SD 0.5 07:00 am MST - 1/13/2024 Edgemont, SD 0.5 06:00 am MST - 1/13/2024 1 NNE Edgemont, SD 0.5