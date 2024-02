How much did it snow? Colorado snow totals for Feb. 2-3, 2024 snowstorm

A major winter storm that moved into Colorado Friday dumped several inches of snow in the Denver metro area and other parts of the state.

As much as two feet of snow fell in some spots in Colorado Saturday. The heaviest snow totals were logged in the central mountains, and in the south metro particularly near the Palmer Divide.

Here are the latest snow totals reported to the National Weather Service as of Sunday morning.



04:00 pm MST - 2/3/2024 7 WNW Crested Butte, CO 24 05:36 am MST - 2/4/2024 1 NNW Monarch Pass, CO 19 02:16 pm MST - 2/3/2024 7 WSW Wetmore, CO 18 06:02 am MST - 2/4/2024 1 SE Wolf Creek Pass, CO 18 07:07 pm MST - 2/3/2024 Morrison, CO 16 05:12 pm MST - 2/3/2024 1 NNW Genesee, CO 14.7 01:07 pm MST - 2/3/2024 1 WNW Loveland Pass, CO 14 02:48 pm MST - 2/3/2024 5 NW Black Forest, CO 14 09:06 pm MST - 2/3/2024 2 SSW Rocky Flats, CO 13.5 10:43 pm MST - 2/3/2024 1 E Ken Caryl, CO 13.5 07:42 pm MST - 2/3/2024 Rosita, CO 13 09:28 pm MST - 2/3/2024 1 ESE Ken Caryl, CO 13 06:30 pm MST - 2/3/2024 Tiny Town, CO 12.6 06:25 pm MST - 2/3/2024 1 NNW Louisville, CO 12 12:57 pm MST - 2/3/2024 1 SSW Copper Mountain, CO 12 07:00 am MST - 2/4/2024 3 NE Cripple Creek, CO 12 08:47 pm MST - 2/3/2024 Woodland Park, CO 12 02:12 am MST - 2/4/2024 1 W Woodland Park, CO 12 08:48 pm MST - 2/3/2024 Florissant, CO 12 07:00 am MST - 2/4/2024 6 S Divide, CO 12 06:00 am MST - 2/4/2024 3 WNW Divide, CO 11.8 07:51 pm MST - 2/3/2024 1 WSW Rye, CO 11.6 03:15 pm MST - 2/3/2024 2 NNE Monument, CO 11.5 07:31 pm MST - 2/3/2024 3 WNW Mishawaka, CO 11.2 11:56 am MST - 2/3/2024 Red Mountain Pass, CO 11 01:55 pm MST - 2/3/2024 1 S Crescent Village, CO 11 01:04 pm MST - 2/3/2024 4 SSE Keystone, CO 11 04:41 pm MST - 2/3/2024 Woodland Park, CO 11 07:32 pm MST - 2/3/2024 3 WNW Arvada, CO 10.6 08:50 pm MST - 2/3/2024 4 ENE Nederland, CO 10.5 05:48 pm MST - 2/3/2024 1 NNW Roxborough Park, CO 10.5 07:00 am MST - 2/4/2024 5 E Monument, CO 10.3 01:02 pm MST - 2/3/2024 3 SW Breckenridge, CO 10 08:41 pm MST - 2/3/2024 1 NNE Castle Rock, CO 10 02:55 pm MST - 2/3/2024 Black Forest, CO 10 07:00 am MST - 2/4/2024 3 NW Black Forest, CO 10 03:23 pm MST - 2/3/2024 2 N Black Forest, CO 10 07:00 am MST - 2/4/2024 Palmer Lake, CO 9.7 01:45 pm MST - 2/3/2024 4 SW Black Forest, CO 9.5 02:30 pm MST - 2/3/2024 2 SE Castle Pines, CO 9.5 04:20 pm MST - 2/3/2024 Castle Rock, CO 9.5 05:14 pm MST - 2/3/2024 2 N Aspen Park, CO 9.2 02:45 pm MST - 2/3/2024 6 NE Colorado Springs, CO 9 04:47 pm MST - 2/3/2024 2 SSW Wetmore, CO 9 09:45 am MST - 2/4/2024 3 SSW Boulder, CO 9 01:05 pm MST - 2/3/2024 2 SSE Loveland Pass, CO 9 07:08 pm MST - 2/3/2024 Elizabeth, CO 9 04:41 pm MST - 2/3/2024 2 N Castle Pines, CO 9 04:19 pm MST - 2/3/2024 1 ENE Arvada, CO 9 02:39 pm MST - 2/3/2024 4 WNW Black Forest, CO 9 06:20 pm MST - 2/3/2024 3 E Monument, CO 8.8 07:45 pm MST - 2/3/2024 1 W Wheat Ridge, CO 8.7 03:57 pm MST - 2/3/2024 2 WSW Lone Tree, CO 8.5 08:00 am MST - 2/4/2024 1 E Beulah, CO 8.1 07:06 pm MST - 2/3/2024 1 E Superior, CO 8.1 07:00 am MST - 2/4/2024 7 NNW Peterson AFB, CO 8 01:48 pm MST - 2/3/2024 6 NE Colorado Springs, CO 8 09:24 pm MST - 2/3/2024 7 E Colorado City, CO 8 04:40 pm MST - 2/3/2024 1 NE Boulder, CO 8 01:12 pm MST - 2/3/2024 1 SW Eldora, CO 8 08:32 pm MST - 2/3/2024 3 E Arvada, CO 8 01:00 pm MST - 2/3/2024 3 W Sedalia, CO 8 07:00 am MST - 2/4/2024 4 NNE Florissant, CO 8 05:33 pm MST - 2/3/2024 1 S Lafayette, CO 7.7 07:00 am MST - 2/4/2024 7 E Wetmore, CO 7.7 07:30 am MST - 2/4/2024 5 SSW Black Forest, CO 7.6 07:00 am MST - 2/4/2024 2 SW Black Forest, CO 7.5 03:36 pm MST - 2/3/2024 Westminster, CO 7.5 10:51 pm MST - 2/3/2024 2 SSE Breckenridge, CO 7.5 09:16 pm MST - 2/3/2024 Arvada, CO 7.4 08:30 pm MST - 2/3/2024 1 NW Broomfield, CO 7.4 05:26 pm MST - 2/3/2024 1 SSE Beulah, CO 7.3 07:00 am MST - 2/4/2024 1 WNW Walsenburg, CO 7.1 07:00 am MST - 2/4/2024 1 NW Walsenburg, CO 7.1 08:48 pm MST - 2/3/2024 Falcon, CO 7 07:00 am MST - 2/4/2024 1 NE Colorado Springs, CO 7 06:00 am MST - 2/4/2024 2 W Colorado City, CO 7 07:17 pm MST - 2/3/2024 2 SSW Arvada, CO 7 03:14 pm MST - 2/3/2024 1 NNW Federal Heights, CO 7 01:10 pm MST - 2/3/2024 2 SSE Winter Park, CO 7 03:02 pm MST - 2/3/2024 5 NNE Ponderosa Park, CO 7 08:00 am MST - 2/4/2024 4 NE Air Force Academy, CO 7 09:39 am MST - 2/4/2024 1 NW Wetmore, CO 7 02:03 pm MST - 2/3/2024 3 NE Foxfield, CO 6.8 04:34 pm MST - 2/3/2024 3 N Erie, CO 6.7 10:00 pm MST - 2/3/2024 7 NE Sawpit, CO 6.6 12:51 pm MST - 2/3/2024 1 W Walsenburg, CO 6.6 04:45 pm MST - 2/3/2024 2 NE Arvada, CO 6.6 07:00 am MST - 2/4/2024 6 SSW Black Forest, CO 6.5 10:01 pm MST - 2/3/2024 Wah Keeney Park, CO 6.5 02:10 pm MST - 2/3/2024 1 NW Ponderosa Park, CO 6.5 08:00 am MST - 2/4/2024 2 N Woodland Park, CO 6.5 07:00 am MST - 2/4/2024 5 WSW Black Forest, CO 6.5 04:11 pm MST - 2/3/2024 1 WSW Northglenn, CO 6.4 07:21 pm MST - 2/3/2024 5 SSE Air Force Academy, CO 6.3 11:58 pm MST - 2/3/2024 1 SE Crestone, CO 6.2 03:30 pm MST - 2/3/2024 1 WNW Northglenn, CO 6.1 02:53 pm MST - 2/3/2024 3 SSW Castle Pines, CO 6.1 07:00 am MST - 2/4/2024 5 S Black Forest, CO 6 07:30 am MST - 2/4/2024 4 S Black Forest, CO 6 02:17 pm MST - 2/3/2024 5 NNW Peterson AFB, CO 6 11:57 am MST - 2/3/2024 Coal Bank Pass, CO 6 08:47 pm MST - 2/3/2024 1 SW Trinidad, CO 6 07:00 am MST - 2/4/2024 4 S Spanish Peaks, CO 6 03:45 pm MST - 2/3/2024 2 W Erie, CO 6 01:14 pm MST - 2/3/2024 1 N Genesee, CO 6 04:33 pm MST - 2/3/2024 12 SSE Horse Creek, WY 6 01:00 pm MST - 2/3/2024 6 N Vedauwoo, WY 6 01:32 pm MST - 2/3/2024 3 S Castle Rock, CO 6 01:45 pm MST - 2/3/2024 2 SE Aurora, CO 6 05:52 pm MST - 2/3/2024 3 E Lakewood, CO 6 03:10 pm MST - 2/3/2024 1 SE Littleton, CO 6 01:36 pm MST - 2/3/2024 5 S Manila Village, CO 6 08:30 am MST - 2/4/2024 5 S Air Force Academy, CO 6 12:14 pm MST - 2/3/2024 5 SW Black Forest, CO 6 03:27 pm MST - 2/3/2024 2 SE Chatfield Reservoi, CO 5.9 05:18 pm MST - 2/3/2024 3 SSW Boulder, CO 5.8 02:28 pm MST - 2/3/2024 3 NW Louisville, CO 5.8 03:22 pm MST - 2/3/2024 4 ESE Foxfield, CO 5.7 04:25 pm MST - 2/3/2024 5 S Colorado Springs, CO 5.6 03:30 pm MST - 2/3/2024 3 NNW Lone Tree, CO 5.6 07:00 am MST - 2/4/2024 5 NNE Colorado Springs, CO 5.5 03:17 pm MST - 2/3/2024 1 N Loveland, CO 5.5 04:08 pm MST - 2/3/2024 6 SW Clark, CO 5.5 05:09 pm MST - 2/3/2024 1 SSW Denver Intl Airpo, CO 5.5 01:40 pm MST - 2/3/2024 3 SW Aurora, CO 5.5 02:23 pm MST - 2/3/2024 2 NW Columbine, CO 5.5 08:55 pm MST - 2/3/2024 1 SSE Mountain View, CO 5.5 11:39 am MST - 2/3/2024 2 NNE Monument, CO 5.5 03:21 pm MST - 2/3/2024 2 NW Strasburg, CO 5.5 07:00 am MST - 2/4/2024 1 NW Westcliffe, CO 5.3 08:45 pm MST - 2/3/2024 1 ENE Westminster, CO 5.3 04:23 pm MST - 2/3/2024 4 S Bennett, CO 5.1 08:00 am MST - 2/4/2024 6 NNW Peterson AFB, CO 5 05:10 pm MST - 2/3/2024 1 NW Aurora, CO 5 02:11 pm MST - 2/3/2024 4 E Denver, CO 5 03:34 pm MST - 2/3/2024 1 W Broomfield, CO 5 11:15 pm MST - 2/3/2024 1 SSE Bergen Park, CO 5 05:06 pm MST - 2/3/2024 1 W Boulder, CO 5 07:00 am MST - 2/4/2024 5 WSW Calhan, CO 5 07:00 am MST - 2/4/2024 4 N Peterson AFB, CO 5 03:05 pm MST - 2/3/2024 1 N Security, CO 4.8 10:15 pm MST - 2/3/2024 2 ENE Mountain View, CO 4.8 07:00 am MST - 2/4/2024 3 W Black Forest, CO 4.8 08:00 am MST - 2/4/2024 1 SSE Rye, CO 4.7 02:50 pm MST - 2/3/2024 3 WSW Arapahoe Park, CO 4.5 01:15 pm MST - 2/3/2024 3 ESE Laramie, WY 4.5 06:00 am MST - 2/4/2024 7 NNE Black Forest, CO 4.5 07:00 am MST - 2/4/2024 4 ENE Manitou Springs, CO 4.5 10:25 pm MST - 2/3/2024 1 NNE Erie, CO 4.3 04:12 pm MST - 2/3/2024 2 SSE Denver, CO 4.1 07:00 am MST - 2/4/2024 1 ESE Pueblo West, CO 4 05:26 pm MST - 2/3/2024 5 W Westcliffe, CO 4 01:00 pm MST - 2/3/2024 4 S Cheyenne, WY 4 07:00 am MST - 2/4/2024 2 E Colorado Springs, CO 3.7 07:00 am MST - 2/4/2024 4 N Peterson AFB, CO 3.6 05:05 pm MST - 2/3/2024 1 E Edgewater, CO 3.6 07:00 am MST - 2/4/2024 2 SSW Colorado Springs, CO 3.5 07:00 am MST - 2/4/2024 1 ESE Manitou Springs, CO 3.5 11:55 am MST - 2/3/2024 1 NW Aurora, CO 3.3 04:40 pm MST - 2/3/2024 2 NE Thornton, CO 3.2 11:57 am MST - 2/3/2024 Molas Pass, CO 3 11:56 am MST - 2/3/2024 4 E Camp Bird, CO 3 04:14 pm MST - 2/3/2024 2 SSE Thornton, CO 3 03:02 pm MST - 2/3/2024 2 S Loveland, CO 3 01:00 pm MST - 2/3/2024 5 WNW Steamboat Springs, CO 3 07:00 am MST - 2/4/2024 3 ENE Manitou Springs, CO 3 07:00 am MST - 2/4/2024 2 NNE Colorado Springs, CO 2.8 08:00 am MST - 2/4/2024 3 NW Pueblo West, CO 2.7 07:15 am MST - 2/4/2024 2 NW Colorado Springs, CO 2.6 06:42 pm MST - 2/3/2024 1 SE Pueblo West, CO 2.5 12:09 pm MST - 2/3/2024 3 NNE Englewood, CO 2.5 10:38 am MST - 2/3/2024 1 NE Brookvale, CO 2.5 07:00 am MST - 2/4/2024 3 N Calhan, CO 2.5 07:00 am MST - 2/4/2024 3 S Colorado Springs, CO 2.4 07:00 am MST - 2/4/2024 5 WSW Blende, CO 2.3 07:00 am MST - 2/4/2024 3 NE Colorado Springs, CO 2.3 07:00 am MST - 2/4/2024 3 SSE Colorado Springs, CO 2.2 07:00 am MST - 2/4/2024 6 S Leadville, CO 2.2 01:06 pm MST - 2/3/2024 4 NW Peterson AFB, CO 2.2 02:20 pm MST - 2/3/2024 3 N Pueblo Reservoir, CO 2.1 10:58 am MST - 2/3/2024 2 SSE Breckenridge, CO 2 04:28 pm MST - 2/3/2024 2 N Longmont, CO 1.9 01:55 pm MST - 2/3/2024 2 N Pueblo West, CO 1.8 06:00 am MST - 2/4/2024 3 N Cokedale, CO 1.6 08:00 am MST - 2/4/2024 15 NE Pinon, CO 1.5 04:35 pm MST - 2/3/2024 3 S Hygiene, CO 1.5 07:00 am MST - 2/4/2024 4 WNW Pueblo West, CO 1.5 01:55 pm MST - 2/3/2024 Estes Park, CO 1.2 01:58 pm MST - 2/3/2024 1 NNW Pueblo West, CO 1 08:00 am MST - 2/4/2024 5 S Hillside, CO 1 04:50 am MST - 2/4/2024 4 NE Blende, CO 0.6