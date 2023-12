Latest Colorado and Denver-metro snow totals from post-Christmas storm

DENVER — A quick blast of snow blew through Denver as blizzard conditions hammered Colorado's northeastern plains the day after Christmas. Winter weather alerts remained in effect for that part of the state Tuesday as a few snowflakes lingered in the metro area.

Here are the latest 48-hour snow totals reported by the National Weather Service (NWS) in Boulder for the Denver metro area and across Colorado.

5 SSW GLENDEVEY, CO

12.8

9 SSE SPICER, CO

11.2

8 SSE RAND, CO

9.6

1 NNW BERTHOUD PASS, CO

9.6

7 WNW Crested Butte, CO

9

7 WNW Crested Butte, CO

8.5

Bonny Reservoir, CO

8

1 NNW CAMERON PASS, CO

8

8 NW GLENDEVEY, CO

8

3 SSE Aurora, CO

7.5

1 NNW Genesee, CO

7.2

Elizabeth, CO

7

9 NE Ponderosa Park, CO

7

4 NNE Vernon, CO

6.6

7 SSE CAMERON PASS, CO

6.4

1 NNE RABBIT EARS PASS, CO

6.4

9 SSE GOULD, CO

6.4

4 SE MOUNT ZIRKEL, CO

6.4

7 NW RED FEATHER LAKES, CO

6.4

9 E GLENDEVEY, CO

6.4

3 SW WARD, CO

6.4

1 NE ECHO LAKE, CO

6.4

5 W GREEN MOUNTAIN RESE, CO

6.4

10 NNE SILVERTHORNE, CO

6.4

5 NE Parker, CO

6.2

3 S Aurora, CO

6

1 SSW Crescent Village, CO

6

3 SW Aurora, CO

5.8

1 NW Ponderosa Park, CO

5.5

1 NNE Evergreen, CO

5.2

6 E CAMERON PASS, CO

4.8

9 SE CAMERON PASS, CO

4.8

4 S LONGS PEAK, CO

4.8

3 SW MEEKER PARK, CO

4.8

11 S RABBIT EARS PASS, CO

4.8

6 NW SILVERTHORNE, CO

4.8

5 W BERTHOUD FALLS, CO

4.8

Ouray, CO

4.7

4 NW Alvin, CO

4.5

1 ESE Ken Caryl, CO

4.3

Hayden, CO

4

3 NNE Monument, CO

4

5 NNE Spanish Peaks, CO

4

3 WSW Aurora, CO

4

4 E Denver, CO

4

3 SSW Pine Junction, CO

4

4 NNW LONGS PEAK, CO

3.2

3 WNW PINGREE PARK, CO

3.2

3 S BRAINARD LAKE, CO

3.2

6 W ARAPAHOE PEAK, CO

3.2

5 WSW WINTER PARK, CO

3.2

5 SSW BLUE RIVER, CO

3.2

3 W Wray, CO

3

2 WSW Lone Tree, CO

3

3 NW Boulder, CO

2.8

Julesburg, CO

2.5

5 S Manila Village, CO

2.5

2 NNE Monument, CO

2.5

1 SSE Beulah, CO

2.3

2 SSE Denver, CO

2.3

Canon City, CO

2.3

3 E Arvada, CO

2.1

1 W Woodland Park, CO

2

2 SSW Wetmore, CO

2

2 SSW Boulder, CO

1.6

7 E BLUE RIVER, CO

1.6

5 WSW GUANELLA PASS, CO

1.6

1 SSE LOVELAND PASS, CO

1.6

1 NW CLIMAX, CO

1.6

7 NNW Peconic, CO

1.5

1 E Arvada, CO

1.2

1 S Crescent Village, CO

1

7 NW Colona, CO

1

Canon City, CO

1

1 N Pueblo West, CO

1

1 SE Littleton, CO

0.8

Arvada, CO

0.8

2 NE Thornton, CO

0.3