It's beginning to look a lot like Christmas: Totals from Dec. 8-9 Colorado snowstorm

DENVER — It's beginning to look a lot like the holiday season in Colorado and the Denver area Saturday as many woke up to a blanket of snow.

More than a foot of snow fell in some parts of Colorado while the Denver metro area saw anywhere from 0.4 inches to more than 7 inches.

Here are the latest snow totals over the past 24 hours reported to the National Weather Service as of Saturday morning.

2 NE Rollinsville, CO 12.8 1 N Sunshine, CO 12.2 5 W Aspen Park, CO 12.2 1 SSW Crescent Village, CO 11 3 S Conifer, CO 11 1 NNW Genesee, CO 10.7 3 WNW Divide, CO 10.2 6 S Divide, CO 10 Winter Park, CO 10 4 ENE Nederland, CO 10 7 NW Cuchara, CO 10 1 W Ken Caryl, CO 9.7 4 NNE Florissant, CO 9.5 1 SSE Rye, CO 9.2 1 ESE Nederland, CO 9.2 1 SSE Beulah, CO 9 2 SSW Wetmore, CO 9 1 SE Florissant, CO 9 Aspen Springs, CO 9 1 E Beulah, CO 8.6 2 N Aspen Park, CO 8.3 1 NE Brookvale, CO 8.2 1 NE Brookvale, CO 8 Crystola, CO 8 5 NNE Spanish Peaks, CO 8 1 SW Copper Mountain, CO 8 4 E Camp Bird, CO 8 2 SW Golden, CO 7.8 3 S Evergreen, CO 7.8 Palmer Lake, CO 7.6 1 N Pueblo West, CO 7.5 1 WNW Boulder, CO 7.5 3 NW Boulder, CO 7.5 3 SSW Boulder, CO 7.5 1 W Boulder, CO 7.4 2 WSW Lakewood, CO 7.3 3 NW Black Forest, CO 7.3 1 W Allenspark, CO 7.3 2 NW Boulder, CO 7.3 2 S Boulder, CO 7.3 2 W Boulder, CO 7.2 1 ESE Pueblo West, CO 7 2 SSW Pueblo, CO 7 5 E Jamestown, CO 7 1 ESE Ken Caryl, CO 7 2 SW Chatfield Reservoi, CO 7 3 SSW Evergreen, CO 7 1 NNE Pine Junction, CO 7 Woodland Park, CO 7 3 SW Breckenridge, CO 7 1 ESE Ken Caryl, CO 6.9 2 SE Buffalo Creek, CO 6.9 3 N Cokedale, CO 6.9 1 SE Pueblo West, CO 6.8 1 W Walsenburg, CO 6.7 5 WSW Blende, CO 6.6 1 NW Pueblo West, CO 6.5 Kassler, CO 6.4 3 NW Boulder, CO 6.2 2 N Boulder, CO 6.2 4 NNE Ken Caryl, CO 6.2 6 SSW La Veta Pass, CO 6.2 2 W Colorado City, CO 6 2 ESE Lakewood, CO 6 2 SE Keystone, CO 6 5 E Monument, CO 6 4 W Pinewood Springs, CO 6 2 NNW Golden, CO 6 1 W Wheat Ridge, CO 5.9 2 SSW Rocky Flats, CO 5.9 1 ESE Manitou Springs, CO 5.9 1 SSW Arvada, CO 5.8 Buffalo Creek, CO 5.8 4 NNW Peterson AFB, CO 5.7 3 NNE Bailey, CO 5.6 2 N Pueblo West, CO 5.5 1 NW Pinewood Springs, CO 5.5 2 WSW Sheridan, CO 5.5 2 NNE Monument, CO 5.5 2 WNW Chatfield Reservo, CO 5.5 1 W Woodland Park, CO 5.5 1 WNW Walsenburg, CO 5.5 1 NW Walsenburg, CO 5.5 2 SE Penrose, CO 5.3 3 NW Arvada, CO 5.3 1 SW Snowmass Village, CO 5.3 Arvada, CO 5.1 2 WNW Blende, CO 5 5 S Hillside, CO 5 3 NE Air Force Academy, CO 5 Wah Keeney Park, CO 5 4 NNW Mount Crested But, CO 5 3 SSE Colorado Springs, CO 4.8 2 SSE Arvada, CO 4.8 Meeker Park, CO 4.8 2 E Colorado Springs, CO 4.7 3 NW Black Forest, CO 4.7 1 NW Westcliffe, CO 4.6 1 NNW Arvada, CO 4.6 4 NW Peterson AFB, CO 4.5 7 E Wetmore, CO 4.5 1 N Pueblo, CO 4.5 1 ENE Arvada, CO 4.5 2 SW Niwot, CO 4.4 2 S Estes Park, CO 4.4 5 WSW Black Forest, CO 4.3 2 SW Estes Park, CO 4.3 2 E Manitou Springs, CO 4.2 4 N Peterson AFB, CO 4.1 2 NE Arvada, CO 4.1 2 SW Black Forest, CO 4.1 2 NNW Louisville, CO 4.1 1 WNW Colorado Springs, CO 4 2 N Colorado Springs, CO 4 5 W Westcliffe, CO 4 4 NE Colorado Springs, CO 4 2 W Niwot, CO 4 2 W Estes Park, CO 4 2 NNW Sheridan, CO 4 3 NNW Sheridan, CO 4 3 NE Cripple Creek, CO 4 2 NNW Gulnare, CO 4 2 SSE Breckenridge, CO 4 2 WNW Lafayette, CO 3.9 1 ENE Westminster, CO 3.8 7 NNE Black Forest, CO 3.8 2 SSW Elkdale, CO 3.8 6 NNW Peterson AFB, CO 3.7 4 NW Arvada, CO 3.7 1 NW Niwot, CO 3.7 3 SSE Hygiene, CO 3.7 Longmont, CO 3.7 4 N Peterson AFB, CO 3.6 3 S Colorado Springs, CO 3.6 2 SW Estes Park, CO 3.6 2 N Louisville, CO 3.6 3 SE Canon City, CO 3.5 3 NE Colorado Springs, CO 3.5 1 NW Federal Heights, CO 3.5 5 WSW Calhan, CO 3.5 5 S Black Forest, CO 3.5 2 S Hygiene, CO 3.5 1 E Edgewater, CO 3.4 3 NNE Niwot, CO 3.4 1 ENE Littleton, CO 3.4 1 NW Broomfield, CO 3.3 7 NNW Peterson AFB, CO 3.3 1 NW Broomfield, CO 3.3 2 SW Cherry Hills Villa, CO 3.3 1 SE Littleton, CO 3.3 2 NE Westminster, CO 3.2 2 E Broomfield, CO 3.2 3 SSE Hygiene, CO 3.2 3 SSW Boulder, CO 3.2 1 N Castle Rock, CO 3.2 2 NNE Falcon, CO 3.1 4 NE Air Force Academy, CO 3.1 3 WNW Mishawaka, CO 3.1 5 NNW Peterson AFB, CO 3 2 WNW Peterson AFB, CO 3 5 WSW Pinon, CO 3 2 NW Loveland Pass, CO 3 5 WSW Calhan, CO 3 3 WNW Castlewood Canyon, CO 3 2 N Longmont, CO 3 Lafayette, CO 3 Littleton, CO 3 2 N Cherry Hills Villag, CO 3 1 SW Eldora, CO 3 2 NW Colorado Springs, CO 3 4 ENE Manitou Springs, CO 3 1 SSE Highlands Ranch, CO 3 6 WNW Sugarite Canyon S, NM 3 15 NE Des Moines, NM 3 20 NE Des Moines, NM 3 Coal Bank Pass, CO 3 3 SSW Castle Pines, CO 2.9 3 E Denver, CO 2.8 5 SSW Black Forest, CO 2.8 6 SSW Black Forest, CO 2.8 3 N Erie, CO 2.8 2 WSW Northglenn, CO 2.7 1 ESE The Pinery, CO 2.7 2 SSW Castle Rock, CO 2.7 2 NE Northglenn, CO 2.6 3 SE The Pinery, CO 2.6 1 NE Littleton, CO 2.6 Security, CO 2.5 3 S Federal Heights, CO 2.5 2 NE Cherry Hills Villa, CO 2.5 3 N Calhan, CO 2.5 4 ENE Cedar Point, CO 2.5 3 ENE Highlands Ranch, CO 2.5 4 E Canon City, CO 2.5 2 WSW Lone Tree, CO 2.5 Texline, TX 2.5 4 S Black Forest, CO 2.3 Lafayette, CO 2.3 1 NW Lone Tree, CO 2.3 4 WSW Drake, CO 2.2 3 NE Longmont, CO 2.1 1 WSW Lafayette, CO 2.1 2 NNE Elizabeth, CO 2 6 S Calhan, CO 2 6 SSW Black Forest, CO 2 2 SW Niwot, CO 2 1 NNE Lafayette, CO 2 5 NE Folsom, NM 2 7 ENE Grenville, NM 2 1 WNW Clayton, NM 2 15 NW De Beque, CO 2 2 N Heeney, CO 2 Molas Pass, CO 2 Red Mountain Pass, CO 2 4 NNW Aurora, CO 1.8 2 WSW Parker, CO 1.8 3 SSE Silver Plume, CO 1.8 1 NNW Grant, CO 1.8 5 SE Commerce City, CO 1.7 2 NE Thornton, CO 1.7 3 WSW Frederick, CO 1.7 2 N Black Forest, CO 1.5 3 N Foxfield, CO 1.5 2 WSW Buckley AFB, CO 1.5 4 WSW Berthoud, CO 1.5 2 N Raton, NM 1.5 1 N Raton, NM 1.5 Grenville, NM 1.5 Felt, OK 1.5 1 NW Heeney, CO 1.5 7 NW Colona, CO 1.5 1 WSW Aurora, CO 1.4 4 SSW Mead, CO 1.4 1 SE Todd Creek, CO 1 Elizabeth, CO 1 2 ESE Foxfield, CO 1 10 E Arapahoe Park, CO 1 Folsom, NM 1 1 WSW Clayton, NM 1 12.1 S Kenton, OK 1 Stratford, TX 1 2 SSW Telluride, CO 1 Hugo, CO 0.7 1 N Lawson, CO 0.7 Poudre Park, CO 0.5 4 ESE Cedar Cove, CO 0.5 4 NE Firestone, CO 0.5 Denver Intl Airport, CO 0.4 3 WNW Fairplay, CO 0.1