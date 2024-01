How much did it snow? Colorado snow totals for Jan. 7-8, 2024 snowstorm

DENVER — A strong blast of winter slammed Colorado and the Denver metro area overnight, bringing treacherous driving conditions to the state.

A winter storm warning is in effect until 2 p.m. Monday. Skies will begin to clear by the afternoon.

Here are the latest snow totals reported to the National Weather Service as of Monday morning.



06:01 am MST - 1/8/2024 Wolf Creek Pass, CO 21 08:00 am MST - 1/8/2024 8 WNW Pagosa Springs, CO 20.7 11:09 am MST - 1/8/2024 15 W Montrose, CO 17 07:00 am MST - 1/8/2024 7 NW Cuchara, CO 16.5 07:00 am MST - 1/8/2024 7 NW Pagosa Springs, CO 16.5 07:00 am MST - 1/8/2024 5 ENE Chromo, CO 16.2 07:00 am MST - 1/8/2024 10 WSW Cahone, CO 15 06:00 am MST - 1/8/2024 3 N Skyway, CO 15 08:00 am MST - 1/8/2024 Pagosa Springs, CO 14.6 07:00 am MST - 1/8/2024 3 NNW Ridgway, CO 14.6 08:06 am MST - 1/8/2024 1 SSW Durango, CO 14.3 07:00 am MST - 1/8/2024 5 W Pagosa Springs, CO 14.3 07:00 am MST - 1/8/2024 4 NW Ridgway, CO 14 07:00 am MST - 1/8/2024 2 W Pagosa Springs, CO 13.6 07:11 am MST - 1/8/2024 2 NW Hermosa, CO 13.5 07:33 am MST - 1/8/2024 Ouray, CO 13.5 07:00 am MST - 1/8/2024 5 S Vallecito, CO 13.5 07:50 am MST - 1/8/2024 2 WSW Pagosa Springs, CO 13.3 06:00 am MST - 1/8/2024 1 NW Avon, CO 13 07:00 am MST - 1/8/2024 6 NE Pagosa Springs, CO 12.9 07:10 am MST - 1/8/2024 5 SW Pagosa Springs, CO 12.9 07:00 am MST - 1/8/2024 1 SSW Durango, CO 12.8 06:30 am MST - 1/8/2024 4 E Chromo, CO 12.4 07:30 am MST - 1/8/2024 1 W Durango, CO 12.4 07:30 am MST - 1/8/2024 5 SW Colona, CO 12.2 09:00 am MST - 1/8/2024 3 S Vallecito, CO 12 07:00 am MST - 1/8/2024 2 NNW Ridgway, CO 11 07:00 am MST - 1/8/2024 4 NW Colona, CO 11 08:00 am MST - 1/8/2024 1 E Pagosa Springs, CO 10.6 08:45 am MST - 1/8/2024 2 NE Durango, CO 10.5 07:00 am MST - 1/8/2024 5 SW Falfa, CO 10.5 08:00 am MST - 1/8/2024 5 E Pagosa Springs, CO 10.4 07:00 am MST - 1/8/2024 5 ENE Chimney Rock, CO 10.2 08:00 am MST - 1/8/2024 5 NNW Pagosa Springs, CO 10.1 11:56 pm MST - 1/7/2024 4 WSW Pagosa Springs, CO 10 08:00 am MST - 1/8/2024 3 W Pagosa Springs, CO 9.7 07:00 am MST - 1/8/2024 6 SSW La Veta Pass, CO 9.5 07:33 am MST - 1/8/2024 6 SSE Pagosa Springs, CO 9.5 07:30 am MST - 1/8/2024 3 NW Steamboat Springs, CO 8.8 08:00 am MST - 1/8/2024 3 SSE Pagosa Springs, CO 8.7 08:00 am MST - 1/8/2024 2 SSW Pagosa Springs, CO 8.5 08:00 am MST - 1/8/2024 1 SW Ridgway, CO 8.5 08:10 am MST - 1/8/2024 6 E Cortez, CO 8.5 09:42 am MST - 1/8/2024 3 ENE Breen, CO 8.5 07:15 am MST - 1/8/2024 Pagosa Springs, CO 8.3 07:00 am MST - 1/8/2024 1 NW Durango, CO 8.2 01:00 pm MST - 1/7/2024 8 N Chimney Rock, CO 8 08:00 am MST - 1/8/2024 5 WNW Pagosa Springs, CO 8 08:00 am MST - 1/8/2024 4 NE Juanita, CO 8 10:57 am MST - 1/8/2024 1 NNW Genesee, CO 7.9 06:30 am MST - 1/8/2024 7 WNW Dove Creek, CO 7.5 05:09 pm MST - 1/7/2024 2 E Breen, CO 7.5 09:05 am MST - 1/8/2024 1 SSW Crescent Village, CO 7 06:00 am MST - 1/8/2024 1 SW Tiny Town, CO 7 08:00 am MST - 1/8/2024 7 SE Pagosa Springs, CO 7 07:00 am MST - 1/8/2024 1 NW Yellow Jacket, CO 7 07:00 am MST - 1/8/2024 4 NNW Kline, CO 7 07:00 am MST - 1/8/2024 8 SE Pagosa Springs, CO 6.8 07:00 am MST - 1/8/2024 1 N Oxford, CO 6.7 06:28 am MST - 1/8/2024 4 SSE Pinecliffe, CO 6.6 07:00 am MST - 1/8/2024 2 SSE Kittredge, CO 6.5 08:36 am MST - 1/8/2024 1 SSE Beulah, CO 6.5 07:00 am MST - 1/8/2024 2 N Steamboat Springs, CO 6.5 08:00 am MST - 1/8/2024 1 SSE Trimble, CO 6.4 07:00 am MST - 1/8/2024 Palmer Lake, CO 6.2 07:00 am MST - 1/8/2024 1 NNW Steamboat Springs, CO 6.2 07:45 am MST - 1/8/2024 1 SW Kittredge, CO 6 09:08 am MST - 1/8/2024 5 WNW Pagosa Springs, CO 6 07:30 am MST - 1/8/2024 1 SW Marvel, CO 5.9 08:00 am MST - 1/8/2024 1 SSE Rye, CO 5.6 07:00 am MST - 1/8/2024 7 ENE Montrose, CO 5.6 09:45 am MST - 1/8/2024 Dove Creek, CO 5.5 07:00 am MST - 1/8/2024 2 W Vail, CO 5.4 07:00 am MST - 1/8/2024 2 SSE Conifer, CO 5.3 06:00 am MST - 1/8/2024 3 N Cokedale, CO 5.1 06:00 am MST - 1/8/2024 2 ESE Rye, CO 5 08:30 am MST - 1/8/2024 5 S Hillside, CO 5 08:00 am MST - 1/8/2024 13 E Egnar, CO 5 07:00 am MST - 1/8/2024 4 ENE Dolores, CO 4.8 08:45 am MST - 1/8/2024 4 WNW Kassler, CO 4.7 07:00 am MST - 1/8/2024 4 N Tiffany, CO 4.6 07:00 am MST - 1/8/2024 3 S Evergreen, CO 4.5 07:00 am MST - 1/8/2024 3 S Conifer, CO 4.5 07:38 am MST - 1/8/2024 2 SSW Rocky Flats, CO 4.5 08:00 am MST - 1/8/2024 6 E Skyway, CO 4.5 08:26 am MST - 1/8/2024 1 SE Kassler, CO 4.3 07:00 am MST - 1/8/2024 3 SW Ponderosa Park, CO 4.3 08:00 am MST - 1/8/2024 5 NE Parker, CO 4.2 07:00 am MST - 1/8/2024 3 N Pinecliffe, CO 4.1 08:00 am MST - 1/8/2024 3 ENE White Ranch Open, CO 4 07:30 am MST - 1/8/2024 Franktown, CO 4 06:30 am MST - 1/8/2024 1 ESE The Pinery, CO 4 07:00 am MST - 1/8/2024 3 ESE Montrose, CO 4 07:48 am MST - 1/8/2024 5 W Montrose, CO 4 08:00 am MST - 1/8/2024 18 W Glade Park, CO 3.8 07:00 am MST - 1/8/2024 2 E Foxfield, CO 3.7 07:00 am MST - 1/8/2024 2 SW Hayden, CO 3.7 08:40 am MST - 1/8/2024 Wah Keeney Park, CO 3.6 07:00 am MST - 1/8/2024 Highlands Ranch, CO 3.5 06:00 am MST - 1/8/2024 2 W Colorado City, CO 3.5 08:00 am MST - 1/8/2024 5 E Stoner, CO 3.5 07:00 am MST - 1/8/2024 4 SSW Dolores, CO 3.5 07:00 am MST - 1/8/2024 1 NE Brookvale, CO 3.5 07:00 am MST - 1/8/2024 2 E Montrose, CO 3.5 07:00 am MST - 1/8/2024 2 ENE Vail, CO 3.4 06:53 am MST - 1/8/2024 2 W Parker, CO 3.3 07:00 am MST - 1/8/2024 1 N Castle Rock, CO 3.3 07:00 am MST - 1/8/2024 5 WNW Steamboat Springs, CO 3.3 07:00 am MST - 1/8/2024 3 SE The Pinery, CO 3.2 12:57 pm MST - 1/7/2024 1 WSW Cortez, CO 3.2 07:00 am MST - 1/8/2024 6 S Campo, CO 3.1 07:00 am MST - 1/8/2024 2 SW Cherry Hills Villa, CO 3 07:00 am MST - 1/8/2024 3 ESE Lone Tree, CO 3 07:00 am MST - 1/8/2024 5 WSW Calhan, CO 3 10:31 am MST - 1/8/2024 2 N Black Forest, CO 3 06:55 am MST - 1/8/2024 3 ESE Monument, CO 3 07:00 am MST - 1/8/2024 4 ENE Cedar Point, CO 3 10:30 am MST - 1/8/2024 Texline, TX 3 07:00 am MST - 1/8/2024 3 ENE Shamballa, CO 3 05:00 am MST - 1/8/2024 3 WNW Divide, CO 3 06:00 am MST - 1/8/2024 3 WSW Roxborough Park, CO 3 08:27 am MST - 1/8/2024 5 W Westcliffe, CO 3 08:00 am MST - 1/8/2024 4 NW Redmesa, CO 3 07:00 am MST - 1/8/2024 4 ENE Nederland, CO 3 06:00 am MST - 1/8/2024 4 ENE Nederland, CO 3 07:00 am MST - 1/8/2024 Montrose, CO 3 03:45 pm MST - 1/7/2024 7 WNW Crested Butte, CO 3 07:00 am MST - 1/8/2024 4 NNW Mount Crested But, CO 3 07:00 pm MST - 1/7/2024 15 NW De Beque, CO 3 07:00 am MST - 1/8/2024 3 SSW Castle Pines, CO 2.9 07:00 am MST - 1/8/2024 4 WNW Buena Vista, CO 2.9 08:00 am MST - 1/8/2024 4 NW Montrose, CO 2.9 08:00 am MST - 1/8/2024 5 N Redstone, CO 2.9 07:00 am MST - 1/8/2024 1 SSE Lone Tree, CO 2.8 08:15 am MST - 1/8/2024 Silverton, CO 2.8 07:00 am MST - 1/8/2024 5 W Toponas, CO 2.8 07:00 am MST - 1/8/2024 1 ESE Montrose, CO 2.8 07:00 am MST - 1/8/2024 3 WNW Fairplay, CO 2.6 07:00 am MST - 1/8/2024 3 NE Nederland, CO 2.6 07:00 am MST - 1/8/2024 3 NW Black Forest, CO 2.5 06:00 am MST - 1/8/2024 4 SSE Aurora, CO 2.5 07:00 am MST - 1/8/2024 4 ESE Foxfield, CO 2.5 09:28 am MST - 1/8/2024 5 S Manila Village, CO 2.5 07:00 am MST - 1/8/2024 Aspen Springs, CO 2.5 08:00 am MST - 1/8/2024 9 SW Maher, CO 2.5 08:00 am MST - 1/8/2024 1 SSE Trimble, CO 2.4 08:01 am MST - 1/8/2024 4 NNE Cortez, CO 2.4 07:00 am MST - 1/8/2024 Nederland, CO 2.4 07:00 am MST - 1/8/2024 3 SSW Boulder, CO 2.3 07:00 am MST - 1/8/2024 3 ENE Highlands Ranch, CO 2.3 05:30 am MST - 1/8/2024 1 W Woodland Park, CO 2.3 06:45 am MST - 1/8/2024 1 W Ken Caryl, CO 2.2 07:00 am MST - 1/8/2024 4 W Cattle Creek, CO 2.2 07:00 am MST - 1/8/2024 2 WSW Lakewood, CO 2.1 07:00 am MST - 1/8/2024 2 S Boulder, CO 2.1 07:00 am MST - 1/8/2024 2 W Aurora, CO 2.1 07:00 am MST - 1/8/2024 1 SW Cortez, CO 2.1 07:37 am MST - 1/8/2024 1 N Sunshine, CO 2.1 07:00 am MST - 1/8/2024 3 NW Cattle Creek, CO 2.1 07:00 am MST - 1/8/2024 3 NNE Ken Caryl, CO 2 07:20 am MST - 1/8/2024 2 SE Chatfield Reservoi, CO 2 07:00 am MST - 1/8/2024 1 NW Lone Tree, CO 2 06:45 am MST - 1/8/2024 1 ESE Ken Caryl, CO 2 07:15 am MST - 1/8/2024 Columbine, CO 2 07:30 am MST - 1/8/2024 1 NNE Columbine, CO 2 07:00 am MST - 1/8/2024 2 NNE Elizabeth, CO 2 07:00 am MST - 1/8/2024 1 NW Walsenburg, CO 2 08:00 am MST - 1/8/2024 6 S Divide, CO 2 10:00 pm MST - 1/7/2024 Ouray, CO 2 07:00 am MST - 1/8/2024 1 ENE 11-Mile Canyon Re, CO 2 07:00 am MST - 1/8/2024 6 SSW Olathe, CO 2 07:00 am MST - 1/8/2024 2 N Ken Caryl, CO 1.8 07:04 am MST - 1/8/2024 1 E Alamosa, CO 1.8 07:00 am MST - 1/8/2024 Oak Creek, CO 1.8 07:00 am MST - 1/8/2024 3 NW Columbine, CO 1.7 07:40 am MST - 1/8/2024 2 W Lone Tree, CO 1.7 07:00 am MST - 1/8/2024 3 N Cedaredge, CO 1.7 08:00 am MST - 1/8/2024 7 NNE Black Forest, CO 1.6 07:00 am MST - 1/8/2024 7 E Wetmore, CO 1.6 06:00 am MST - 1/8/2024 1 WSW Aurora, CO 1.6 07:00 am MST - 1/8/2024 Glenwood Springs, CO 1.6 07:00 am MST - 1/8/2024 2 NW Glenwood Springs, CO 1.6 07:00 am MST - 1/8/2024 1 NNW Boulder, CO 1.5 11:07 am MST - 1/8/2024 1 SE Littleton, CO 1.5 08:00 am MST - 1/8/2024 1 ESE Highlands Ranch, CO 1.5 07:30 am MST - 1/8/2024 1 NNW Cheesman Reservoi, CO 1.5 08:39 am MST - 1/8/2024 1 WNW Cherry Creek Rese, CO 1.5 06:30 am MST - 1/8/2024 Kassler, CO 1.5 07:00 am MST - 1/8/2024 1 SE Boulder, CO 1.5 07:00 am MST - 1/8/2024 1 W Boulder, CO 1.5 07:30 am MST - 1/8/2024 2 W Boulder, CO 1.5 07:00 am MST - 1/8/2024 2 W Boulder, CO 1.5 07:00 am MST - 1/8/2024 4 N Falfa, CO 1.5 07:00 am MST - 1/8/2024 4 NE Phippsburg, CO 1.5 07:00 am MST - 1/8/2024 1 ENE Littleton, CO 1.4 07:00 am MST - 1/8/2024 4 ESE Denver, CO 1.4 07:00 am MST - 1/8/2024 2 NW Boulder, CO 1.4 05:15 am MST - 1/8/2024 3 WNW Arvada, CO 1.4 07:00 am MST - 1/8/2024 1 E Cedaredge, CO 1.4 08:00 am MST - 1/8/2024 1 NW Battlement Mesa, CO 1.4 06:00 am MST - 1/8/2024 Littleton, CO 1.3 07:00 am MST - 1/8/2024 1 NE Littleton, CO 1.3 07:45 am MST - 1/8/2024 2 N Cherry Hills Villag, CO 1.3 07:00 am MST - 1/8/2024 3 ESE Boulder, CO 1.3 07:00 am MST - 1/8/2024 1 N Englewood, CO 1.3 08:00 am MST - 1/8/2024 2 NW Boulder, CO 1.2 07:00 am MST - 1/8/2024 2 N Boulder, CO 1.2 08:00 am MST - 1/8/2024 4 NE Air Force Academy, CO 1.2 08:00 am MST - 1/8/2024 1 SW Westminster, CO 1.2 07:00 am MST - 1/8/2024 2 WSW Northglenn, CO 1.2 07:00 am MST - 1/8/2024 2 ESE Commerce City, CO 1.2 07:00 am MST - 1/8/2024 1 NW Westcliffe, CO 1.2 08:00 am MST - 1/8/2024 1 NNE Buena Vista, CO 1.2 07:00 am MST - 1/8/2024 3 N Foxfield, CO 1.1 05:45 am MST - 1/8/2024 2 NE Cherry Hills Villa, CO 1.1 07:45 am MST - 1/8/2024 3 N Cherry Creek Reserv, CO 1.1 07:00 am MST - 1/8/2024 1 WNW Boulder, CO 1 07:00 am MST - 1/8/2024 2 N Boulder, CO 1 07:10 am MST - 1/8/2024 5 E Jamestown, CO 1 09:19 am MST - 1/8/2024 Eustis, NE 1 07:00 am MST - 1/8/2024 Rocky Ford, CO 1 07:00 am MST - 1/8/2024 10 N Colorado Springs, CO 1 07:00 am MST - 1/8/2024 Limon, CO 1 07:00 am MST - 1/8/2024 3 E Denver, CO 1 07:00 am MST - 1/8/2024 2 SSE Arvada, CO 1 07:00 am MST - 1/8/2024 2 NE Arvada, CO 1 06:36 am MST - 1/8/2024 1 NNW Federal Heights, CO 1 07:00 am MST - 1/8/2024 2 E Broomfield, CO 1 08:00 am MST - 1/8/2024 1 ESE Superior, CO 1 07:00 am MST - 1/8/2024 2 NE Westminster, CO 1 07:03 am MST - 1/8/2024 3 W Westminster, CO 1 08:00 am MST - 1/8/2024 3 E Arvada, CO 1 09:28 am MST - 1/8/2024 1 ENE Westminster, CO 1 06:00 am MST - 1/8/2024 3 SSE Silver Plume, CO 1 07:00 am MST - 1/8/2024 1 NNW Lake George, CO 1 06:00 am MST - 1/8/2024 3 SW Edwards, CO 1 07:00 am MST - 1/8/2024 1 W Edwards, CO 1 07:00 am MST - 1/8/2024 6 NNW Silverthorne, CO 1 08:00 am MST - 1/8/2024 Williams Fork Reservoir, CO 1 06:00 am MST - 1/8/2024 2 WSW Meeker, CO 1 06:00 pm MST - 1/7/2024 Hayden, CO 1 07:00 am MST - 1/8/2024 6 ESE Whitewater, CO 1 07:00 am MST - 1/8/2024 4 NNW Mount Crested But, CO 1 07:49 am MST - 1/8/2024 4 WNW Cattle Creek, CO 1 07:00 am MST - 1/8/2024 10 E Arapahoe Park, CO 0.9 07:00 am MST - 1/8/2024 1 ENE Boulder, CO 0.9 09:00 am MST - 1/8/2024 Arvada, CO 0.9 08:00 am MST - 1/8/2024 2 SSW Silverthorne, CO 0.9 07:00 am MST - 1/8/2024 Lyons, CO 0.8 07:45 am MST - 1/8/2024 4 NW Arvada, CO 0.8 06:49 am MST - 1/8/2024 1 E Superior, CO 0.8 07:00 am MST - 1/8/2024 2 ESE Lakewood, CO 0.8 07:30 am MST - 1/8/2024 2 SW Wheat Ridge, CO 0.8 07:00 am MST - 1/8/2024 2 SE Mountain View, CO 0.8 11:06 am MST - 1/8/2024 1 S Denver Intl Airport, CO 0.7 07:00 am MST - 1/8/2024 4 W Pinewood Springs, CO 0.7 07:00 am MST - 1/8/2024 2 W Niwot, CO 0.7 05:03 am MST - 1/8/2024 1 NNW Louisville, CO 0.7 07:00 am MST - 1/8/2024 2 SW Lakewood, CO 0.7 07:00 am MST - 1/8/2024 1 NNE Edgewater, CO 0.7 07:00 am MST - 1/8/2024 Frisco, CO 0.7 07:00 am MST - 1/8/2024 1 NW Pinewood Springs, CO 0.6 07:00 am MST - 1/8/2024 Lafayette, CO 0.6 07:00 am MST - 1/8/2024 1 WNW Mountain View, CO 0.6 08:00 am MST - 1/8/2024 3 NNW Frisco, CO 0.6 07:00 am MST - 1/8/2024 7 SW Deer Trail, CO 0.5 05:00 am MST - 1/8/2024 1 SSW Denver Intl Airpo, CO 0.5 07:40 am MST - 1/8/2024 2 N Louisville, CO 0.5 07:00 am MST - 1/8/2024 2 NE Northglenn, CO 0.5 07:00 am MST - 1/8/2024 1 NW Heeney, CO 0.5 07:30 am MST - 1/8/2024 1 NNW Grant, CO 0.5 07:00 am MST - 1/8/2024 1 SE Todd Creek, CO 0.4 07:00 am MST - 1/8/2024 3 S Hygiene, CO 0.4 07:00 am MST - 1/8/2024 3 SSE Hygiene, CO 0.4 07:13 am MST - 1/8/2024 1 E Edgewater, CO 0.4 05:00 am MST - 1/8/2024 1 W Brighton, CO 0.3 07:00 am MST - 1/8/2024 1 W Firestone, CO 0.3 07:00 am MST - 1/8/2024 2 NE Rollinsville, CO 0.3 07:00 am MST - 1/8/2024 2 S Estes Park, CO 0.3 07:00 am MST - 1/8/2024 2 WNW Estes Park, CO 0.3 07:00 am MST - 1/8/2024 2 SSW Elkdale, CO 0.2 07:00 am MST - 1/8/2024 1 NNW Erie, CO 0.2 07:00 am MST - 1/8/2024 1 NE Dacono, CO 0.2 07:00 am MST - 1/8/2024 3 SSE Hygiene, CO 0.1 07:00 am MST - 1/8/2024 2 N Longmont, CO 0.1 07:00 am MST - 1/8/2024 4 WSW Berthoud, CO 0.1 07:45 am MST - 1/8/2024 7 E Virginia Dale, CO 0.1