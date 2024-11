Colorado snow totals: More than 4 feet of snow recorded in parts of state

DENVER — The multi-day snowstorm that pounded Colorado will likely be written down in the November record books after some parts of the state recorded more than 4 feet of snow accumulation.

The system that slowly pushed its way through the state earlier this week dumped more than 19 inches of snow in parts of Denver over the past three days, according to the National Weather Service. The southeast area of the state was the hardest hit, with 54.9 inches recorded in the San Isabel area in the past 72 hours.

Here are the latest 72-hour snow totals reported to the National Weather Service as of Saturday:

7 NW San Isabel, CO 54.9

Cuchara, CO 46

11 NE Ponderosa Park, CO 41.5

8 ENE Cedar Point, CO 40

Genoa, CO 38

7 SW Deer Trail, CO 38

2 ENE Trinidad, CO 37.1

6 SSW La Veta Pass, CO 37.1

Limon, CO 35.5

4 ENE Cedar Point, CO 34.5

4 WNW Kassler, CO 34

1 N Genesee, CO 33

3 N Cokedale, CO 32.7

5 SSE La Veta Pass, CO 32.7

7 NW Cuchara, CO 32.1

1 E Beulah, CO 31.7

5 ENE San Isabel, CO 31.7

5 W Westcliffe, CO 31

4 ESE Foxfield, CO 30.6

5 NE Parker, CO 30.1

3 ESE Parker, CO 30

5 SSE Elbert, CO 29.4

3 SE The Pinery, CO 28.8

1 ESE The Pinery, CO 28.7

5 S Manila Village, CO 28.5

6 W Elbert, CO 28.5

2 NE Foxfield, CO 28

1 SSE Agate, CO 28

1 WSW Rye, CO 28

San Isabel, CO 28

6 NW Peyton, CO 27.9

1 WNW Walsenburg, CO 27.8

1 NW Walsenburg, CO 27.8

2 NNE Elizabeth, CO 27.5

3 SE Franktown, CO 27

1 SSE The Pinery, CO 27

2 N Black Forest, CO 27

2 NNW Gulnare, CO 27

13 SW Joes, CO 26.9

3 SSW Arapahoe Park, CO 26

14 N Kim, CO 26

4 SSE Pinecliffe, CO 25.7

2 NNE Monument, CO 25.5

3 WNW Aspen Park, CO 25.1

7 WSW Deer Trail, CO 25

Lone Tree, CO 24.9

10 E Arapahoe Park, CO 24.5

2 WSW Parker, CO 24.5

5 S Colorado Springs, CO 24.5

1 E Lone Tree, CO 24.5

2 SSE Blue Valley, CO 24.2

Elizabeth, CO 24.1

Hugo, CO 24.1

Ponderosa Park, CO 24

9 SSW Joes, CO 24

1 SSW Seibert, CO 24

2 N Black Forest, CO 24

1 N Woodland Park, CO 24

2 NW Castle Rock, CO 24

15 S Stratton, CO 24

La Junta, CO 24

1 SE Wolf Creek Pass, CO 24

1 N Castle Rock, CO 23.9

3 NW Black Forest, CO 23.7

2 SW Golden, CO 23.6

4 W Elbert, CO 23.5

Cheraw, CO 23.4

2 W Lone Tree, CO 23.4

1 SSE Lone Tree, CO 23.3

2 SW Lone Tree, CO 23.1

3 S Castle Pines, CO 23.1

3 E Elizabeth, CO 23

3 E Foxfield, CO 23

2 ESE Castle Rock, CO 23

3 NE Air Force Academy, CO 23

3 ENE Shamballa, CO 23

Trinidad, CO 23

3 SE Shamballa, CO 22.9

5 NNW Peterson AFB, CO 22.8

3 WSW Aurora, CO 22.6

3 WSW The Pinery, CO 22.5

1 WNW Highlands Ranch, CO 22.5

2 W Lone Tree, CO 22.4

2 E Aspen Springs, CO 22.3

3 N Foxfield, CO 22.2

2 SSE Kittredge, CO 22.2

2 ESE Pinecliffe, CO 22.1

3 NE Foxfield, CO 22

1 NW Karval, CO 22

5 SSE Simla, CO 22

5 E Parker, CO 22

2 WNW Castle Pines, CO 22

2 SSW Aurora, CO 21.8

2 SW Cherry Hills Villa, CO 21.7

3 ENE Highlands Ranch, CO 21.7

3 S Arapahoe Park, CO 21.5

3 W Arapahoe Park, CO 21.5

3 N Calhan, CO 21.5

3 ENE Crowley, CO 21.5

2 E Ordway, CO 21.5

1 NW Lone Tree, CO 21.5

2 SE Castle Pines, CO 21.5

1 NW Westcliffe, CO 21.5

Limon, CO 21.3

2 NNW Larkspur, CO 21.3

2 E Foxfield, CO 21.2

4 ESE Foxfield, CO 21.1

1 WNW Cherry Creek Rese, CO 21.1

2 NNW Highlands Ranch, CO 21.1

2 ESE Buckley AFB, CO 21.1

3 S Aurora, CO 21

3 E Flagler, CO 21

1 SSE Evergreen, CO 21

2 SSW Castle Rock, CO 21

3 WSW Roxborough Park, CO 21

Seibert, CO 21

2 N Ken Caryl, CO 20.8

2 WSW Lakewood, CO 20.8

1 W Aspen Springs, CO 20.8

Aspen Springs, CO 20.8

3 S Evergreen, CO 20.7

2 WSW Colorado Springs, CO 20.7

4 SE Evergreen, CO 20.6

2 NNE Monument, CO 20.5

3 ENE Cherry Creek Rese, CO 20.3

1 NW Englewood, CO 20.3

2 NNE Shaffers Crossing, CO 20.3

4 W Conifer, CO 20.3

Flagler, CO 20

5 E Monument, CO 20

1 WNW Aurora, CO 20

1 NW Bennett, CO 20

1 SSW Denver Intl Airpo, CO 20

Kenton, OK 20

2 E Parker, CO 20

2 SSW Wetmore, CO 20

7 ESE Texas Creek, CO 20

7 NNE Black Forest, CO 20

1 NNW Monarch Pass, CO 20

1 W Lone Tree, CO 19.9

3 SW Highlands Ranch, CO 19.9

3 NW Hillside, CO 19.9

2 N Cherry Hills Villag, CO 19.8

2 SSE Greenwood Village, CO 19.7

1 NNW Aspen Park, CO 19.7

2 ESE Lakewood, CO 19.5

1 ENE Littleton, CO 19.4

5 NE Parker, CO 19

1 SE Littleton, CO 19

3 SW Aurora, CO 19

9 SSE Kim, CO 19

2 SE Chatfield Reservoi, CO 19

6 SSW Westcliffe, CO 19

7 N La Veta, CO 19

2 N Castle Pines, CO 18.8

3 N Pinecliffe, CO 18.7

2 S White Ranch Open Sp, CO 18.7

4 SE Conifer, CO 18.6

3 SSE Monument, CO 18.5

3 W Black Forest, CO 18.4

4 NW Peterson AFB, CO 18.3

2 SSE Conifer, CO 18.3

3 WNW Divide, CO 18.2

Wheeless, OK 18

3 SSW Evergreen, CO 18

5 WSW Calhan, CO 18

Stratton, CO 18

2 NE Rollinsville, CO 17.8

2 S Highlands Ranch, CO 17.7

4 SSE Aurora, CO 17.5

4 SSW Pueblo, CO 17.5

3 W Jamestown, CO 17.5

3 SSW Evergreen, CO 17.3

3 ESE Lone Tree, CO 17.3

2 W Aurora, CO 17.1

Karval, CO 17

3 E Monument, CO 17

4 ESE Monument, CO 17

2 NE Englewood, CO 17

3 NNE Pinecliffe, CO 17

1 SW Kittredge, CO 17

1 NE Brookvale, CO 17

1 NW Ponderosa Park, CO 17

6 S Divide, CO 16.7

2 S Highlands Ranch, CO 16.5

4 ESE Denver, CO 16.4

3 E Denver, CO 16.4

1 NE Brookvale, CO 16.3

5 S Hillside, CO 16.2

1 E Colorado City, CO 16.2

1 ESE Las Animas, CO 16

1 NE Wheat Ridge, CO 16

2 S Edgewater, CO 16

2 SSW Kittredge, CO 16

2 W Colorado City, CO 16

Woodland Park, CO 16

4 N Peconic, CO 16

Columbine, CO 15.9

5 S Castlewood Canyon, CO 15.9

2 NNW Penrose, CO 15.9

1 SW Columbine, CO 15.7

2 NW Woodland Park, CO 15.7

2 SW Black Forest, CO 15.5

2 SW Rocky Flats, CO 15.5

5 SSE Air Force Academy, CO 15.3

Del Norte, CO 15.2

2 NNE Colorado Springs, CO 15.1

Palmer Lake, CO 15.1

3 WNW Swink, CO 15

3 ENE Security, CO 15

1 N Aurora, CO 15

1 NNE Edgewater, CO 15

2 SSW Aurora, CO 15

3 WSW Highlands Ranch, CO 15

4 NNE Falcon, CO 15

7 NW Alamosa, CO 14.8

1 W Monte Vista, CO 14.8

3 NE Nederland, CO 14.7

3 SW Ponderosa Park, CO 14.7

Security, CO 14.5

2 WSW Buckley AFB, CO 14.5

1 ESE Ken Caryl, CO 14.5

5 NNE Colorado Springs, CO 14.5

2 NNW Woodland Park, CO 14.4

2 N Woodland Park, CO 14.4

Littleton, CO 14.2

1 NNE Columbine, CO 14.1

3 NNE Pleasant View, CO 14.1

2 NE Cherry Hills Villa, CO 14

Kenton, OK 14

1 N Lawson, CO 14

2 SE Penrose, CO 14

1 NNW Cheesman Reservoi, CO 14

4 S Spanish Peaks, CO 14

Lafayette, CO 13.9

3 SSW Castle Pines, CO 13.9

1 SSW Monte Vista, CO 13.8

2 W Monte Vista, CO 13.8

Arvada, CO 13.7

2 NNW Cherry Creek Rese, CO 13.6

3 NNW Sheridan, CO 13.6

5 SE Monument, CO 13.6

3 E Parker, CO 13.5

4 NNE Ken Caryl, CO 13.3

1 SE Kassler, CO 13.3

1 S South Fork, CO 13.3

Aurora 7S, CO 13.2

2 NW Colorado Springs, CO 13.2

1 NNW Arvada, CO 13.1

3 W Falcon, CO 13

7 W Falcon, CO 13

3 S Colorado Springs, CO 13

1 SW Westminster, CO 13

1 E Ken Caryl, CO 13

3 SSE Silver Plume, CO 13

2 NW Boulder, CO 12.9

6 SSW Black Forest, CO 12.9

3 SSW Buckley AFB, CO 12.8

3 NW Louisville, CO 12.8

3 SSW Boulder, CO 12.8

1 SW Thornton, CO 12.8

7 NE Fort Garland, CO 12.8

4 N Peterson AFB, CO 12.7

2 S Boulder, CO 12.6

2 ESE Foxfield, CO 12.5

4 N Floyd Hill, CO 12.5

1 S Del Norte, CO 12.5

3 ENE Del Norte, CO 12.5

2 SSE Boulder, CO 12.4

1 NW Broomfield, CO 12.4

3 SE Security, CO 12.3

2 NE Arvada, CO 12.3

1 ENE Westminster, CO 12.3

3 NNW Horsetooth Mounta, CO 12.2

1 SSW Rollinsville, CO 12.2

1 S Lafayette, CO 12.2

1 WSW Wheat Ridge, CO 12.1

3 NW Parker, CO 12.1

Kit Carson, CO 12

1 N Pueblo, CO 12

3 NE Colorado Springs, CO 12

1 N Centennial, CO 12

2 NE Westminster, CO 12

Yuma, CO 12

12 W Timpas, CO 12

1 SE Canon City, CO 12

2 SSW Salida, CO 12

Burlington, CO 12

Kirk, CO 12

3 N Pueblo Reservoir, CO 11.8

2 NW Marshall, CO 11.8

3 SE Canon City, CO 11.8

1 WSW Stratton, CO 11.7

2 NW Boulder, CO 11.7

Nederland, CO 11.7

5 S Air Force Academy, CO 11.7

2 E Monte Vista, CO 11.7

5 WSW Blende, CO 11.6

4 N Peterson AFB, CO 11.5

3 NW Boulder, CO 11.5

1 NNW Louisville, CO 11.5

2 NNE Lone Tree, CO 11.5

9 NE Ponderosa Park, CO 11.5

1 NW Woodland Park, CO 11.5

1 ENE 11-Mile Canyon Re, CO 11.5

1 E Burlington, CO 11.5

1 SE Pueblo West, CO 11.4

5 SSW Black Forest, CO 11.4

3 ENE Capulin, CO 11.4

2 SE Aurora, CO 11.3

2 SW Niwot, CO 11.3

1 W Boulder, CO 11.3

3 NNW Marshall, CO 11.3

7 NNW Peterson AFB, CO 11.2

1 SW Westminster, CO 11.2

5 W Falcon, CO 11

3 S Colorado Springs, CO 11

4 S Bennett, CO 11

2 SSE Arvada, CO 11

3 W Mishawaka, CO 11

7 NNW Kinikinik, CO 11

7 NW Red Feather Lakes, CO 11

Texline, TX 11

Bear Lake, CO 11

1 W Allenspark, CO 11

4 NE Air Force Academy, CO 11

9 WSW Alamosa, CO 11

3 SW Black Forest, CO 10.9

3 SSE Monte Vista, CO 10.9

3 W Westminster, CO 10.8

1 ESE Denver, CO 10.7

3 WNW Fairplay, CO 10.7

1 N Englewood, CO 10.6

5 NE Manitou Springs, CO 10.6

4 NNW Aurora, CO 10.5

Texline 0.3 WNW, TX 10.5

1 E Gary, CO 10.5

2 N Louisville, CO 10.5

1 ESE Manitou Springs, CO 10.5

5 SSW Garo, CO 10.5

2 E Broomfield, CO 10.4

5 NW Cripple Creek, CO 10.3

1 SE Boulder, CO 10.1

2 SE Boulder, CO 10.1

3 NW Lafayette, CO 10.1

2 SSW Colorado Springs, CO 10

2 NNW Sheridan, CO 10

5 N Strasburg, CO 10

3 N Pleasant View, CO 10

1 WNW Boulder, CO 10

Wauneta, CO 10

1 WSW Lafayette, CO 10

3 ENE Pikes Peak, CO 10

7 NNW Peconic, CO 10

3 SSE Colorado Springs, CO 9.9

1 W Trinidad, CO 9.9

1 ESE Highlands Ranch, CO 9.9

2 WNW Chatfield Reservo, CO 9.9

1 NNW Boulder, CO 9.8

1 ESE Canon City, CO 9.8

2 NE Northglenn, CO 9.7

2 SSW Rocky Flats, CO 9.6

Kassler, CO 9.6

1 NW Pinewood Springs, CO 9.6

Platner, CO 9.5

4 NW Buena Vista, CO 9.5

1 W Burlington, CO 9.5

3 NNE Cherry Creek Rese, CO 9.5

3 SW Fairplay, CO 9.4

1 WSW Aurora, CO 9.4

2 SW Niwot, CO 9.3

2 ESE Vernon, CO 9.3

4 W Pinewood Springs, CO 9.3

4 NNE Florissant, CO 9.3

3 N Cherry Creek Reserv, CO 9.3

2 SSW Great Sand Dunes, CO 9.2

2 W Boulder, CO 9.1

3 ENE White Ranch Open, CO 9

2 WSW Northglenn, CO 9

Wray, CO 9

3 N Marks Butte, CO 9

1 N Cheesman Reservoir, CO 9

3 ESE Boulder, CO 9

1 NNE Lafayette, CO 9

1 W Boulder, CO 9

2 SE Penrose, CO 9

2 NW Strasburg, CO 9

7 SSW Vernon, CO 9

4 WNW Arvada, CO 8.9

2 ENE Alamosa, CO 8.9

4 S Cherokee Park, CO 8.7

2 N Colorado Springs, CO 8.6

3 SSW Niwot, CO 8.6

5 NW Aurora, CO 8.6

Rocky Ford, CO 8.5

4 WSW Arvada, CO 8.5

1 NE Alamosa, CO 8.5

4 S Black Forest, CO 8.5

Eads, CO 8.4

2 WNW Cherokee Park, CO 8.3

4 SW Higbee, CO 8.3

1 E Alamosa, CO 8.3

3 NW Pueblo West, CO 8.3

5 NNE Colorado Springs, CO 8.3

4 WNW Buena Vista, CO 8.3

3 ESE Buckhorn Mountain, CO 8.1

Crowley, CO 8

2 ENE Pueblo Reservoir, CO 8

7 ENE Monument, CO 8

3 W Arvada, CO 8

5 E Jamestown, CO 8

3 NW Mishawaka, CO 8

3 WNW Pingree Park, CO 8

19 NW Delhi, CO 8

1 SW Eldora, CO 8

3 NNE Mt Audubon, CO 8

4 S Long's Peak, CO 8

2 W Boulder, CO 8

5 S Black Forest, CO 8

2 NE Denver, CO 8

2 NNE Lake City, CO 8

1 S Wheat Ridge, CO 7.9

2 NW Crescent Village, CO 7.8

2 NNE Erie, CO 7.7

7 SSW Nathrop, CO 7.7

2 NE Blende, CO 7.6

7 SE Cherokee Park, CO 7.6

5 NNE Pueblo West, CO 7.5

4 W Arvada, CO 7.5

Texline, TX 7.5

7 E Wetmore, CO 7.5

2 S Estes Park, CO 7.3

2 N Boulder, CO 7.2

1 SSW Georgetown, CO 7.1

2 NNE Fountain, CO 7

2 NNE Colorado Springs, CO 7

1 SSW Arvada, CO 7

3 S Drake, CO 7

Milliken, CO 7

6 N Trail Ridge, CO 7

7 W Four Corners, CO 7

Creede, CO 7

2 NW Todd Creek, CO 7

3 S Brainard Lake, CO 7

4 NE Nederland, CO 7

1 N Pueblo West, CO 7

6 S Calhan, CO 7

5 WSW Winter Park, CO 7

Georgetown, CO 7

3 SE Aurora, CO 7

1 NE Echo Lake, CO 7

2 NNE Falcon, CO 6.9

3 S Lamar, CO 6.8

2 WNW Erie, CO 6.8

15 NE Pinon, CO 6.7

4 S Air Force Academy, CO 6.7

Pinewood Springs, CO 6.6

4 WNW Pueblo West, CO 6.6

14 NE Boone, CO 6.5

2 W Hygiene, CO 6.5

3 SSE Four Corners, CO 6.5

1 SW Holyoke, CO 6.5

Brush, CO 6.5

2 NW Boulder, CO 6.5

2 WSW Nathrop, CO 6.5

5 NW Aurora, CO 6.5

3 NNE Bailey, CO 6.5

6 SSW Black Forest, CO 6.4

3 WSW Frederick, CO 6.3

6 N Hyde, CO 6.3

3 SSW Creede, CO 6.3

1 NW Pueblo West, CO 6.3

1 SSE Rye, CO 6.3

16 WSW Joes, CO 6.3

1 W Windsor, CO 6.2

1 NE Glen Haven, CO 6.2

4 WSW Trail Ridge, CO 6

1 E Trail Ridge, CO 6

1 NNW Cameron Pass, CO 6

Beecher Island, CO 6

2 NW Lafayette, CO 6

1 NE Lafayette, CO 6

6 SE Hale, CO 6

1 WNW Loveland Pass, CO 6

Berthoud Pass, CO 6

7 NE Sawpit, CO 6

3 E Longmont, CO 5.8

4 WSW Berthoud, CO 5.8

3 N Milton Reservoir, CO 5.8

3 WSW Aurora, CO 5.8

1 SSE Crestone, CO 5.8

1 SE Crestone, CO 5.8

2 SW Estes Park, CO 5.7

2 SSW Elkdale, CO 5.7

2 SE Wilkerson Pass, CO 5.7

1 WNW Buena Vista, CO 5.7

2 SSE Winter Park, CO 5.6

2 N Heeney, CO 5.6

1 WNW Colorado Springs, CO 5.5

San Luis, CO 5.5

5 S Mosca, CO 5.5

1 ENE Boulder, CO 5.5

4 WSW Drake, CO 5.4

1 NW Broomfield, CO 5.4

1 S Greeley, CO 5.3

5 WSW Pinon, CO 5.3

6 S Leadville, CO 5.2

5 SW Black Forest, CO 5.2

2 E Longmont, CO 5.2

7 E Virginia Dale, CO 5.1

2 N Longmont, CO 5.1

1 E Milliken, CO 5.1

7 NNW Rockwood, CO 5.1

1 NW Niwot, CO 5

5 E Jamestown, CO 5

1 NNW Erie, CO 5

2 N Garden City, CO 5

1 SE Gould, CO 5

Williams Fork Reservoir, CO 5

10 NW Kremmling, CO 5

7 SSW Reiradon Hill, CO 5

5 SSE Reiradon Hill, CO 5

6 S Campo, CO 5

12 SSW Wild Horse, CO 5

3 NE Englewood, CO 5

5 SW Denver, CO 5

1 NNW Lake George, CO 5

1 NNE Buena Vista, CO 4.8

2 SSE Estes Park, CO 4.6

1 SSE Brush, CO 4.5

1 NNE Mountain View, CO 4.5

2 SSW Berthoud, CO 4.5

1 SSE Pueblo West, CO 4.5

Lyons, CO 4.4

4 SSW Mead, CO 4.3

1 W El Jebel, CO 4.3

1 WNW El Jebel, CO 4.2

4 NNE Falcon, CO 4.1

Poudre Park, CO 4

9 WNW Kremmling, CO 4

7 SSE Lamar, NE 4

New Raymer, CO 4

3 SSW Hillrose, CO 4

Boise City, OK 4

8 SSW Copper Mountain, CO 4

Lamar, CO 4

14 SSW Wild Horse, CO 4

1 WSW Aurora, CO 4

2 ENE Fort Garland, CO 4

5 W Westcliffe, CO 4

4 N Tiffany, CO 4

1Lafayette, CO 4

1 W Copper Mountain, CO 4

1 NNW Pueblo, CO 4

4 NE Phippsburg, CO 3.9

Saguache, CO 3.9

2 NE Longmont, CO 3.9

1 NW Eagle, CO 3.9

2 W Niwot, CO 3.8

2 WSW Greeley, CO 3.7

1 NNW Campion, CO 3.7

3 SSE Hygiene, CO 3.7

2 ESE Buena Vista, CO 3.7

2 SW Hayden, CO 3.6

Sterling, CO 3.5

3 WNW Arvada, CO 3.5

4 ENE Manitou Springs, CO 3.5

Ouray, CO 3.5

3 NE Longmont, CO 3.4

Greeley, CO 3.3

1 ENE Greeley, CO 3.3

5 S Vallecito, CO 3.3

4 S Vallecito, CO 3.3

2 NNW Buena Vista, CO 3.3

1 SE New Castle, CO 3.3

5 NW Campion, CO 3.2

1 SE Mountain View, CO 3.2

Carbondale, CO 3.2

Campion, CO 3.1

3 NNW Firestone, CO 3

3 SSE Hygiene, CO 3

Longmont, CO 3

5 WNW Steamboat Springs, CO 3

1 SSW Sterling, CO 3

6 SW Yuma, CO 3

1 NW Federal Heights, CO 3

4 NW Colona, CO 3

1 E Greeley, CO 2.8

Sterling, CO 2.8

4 ENE Rifle, CO 2.8

2 W Owl Canyon, CO 2.7

2 WNW Loveland, CO 2.7

3 W Campion, CO 2.7

3 ENE Breen, CO 2.7

Edwards, CO 2.7

4 WNW Cattle Creek, CO 2.7

1 WNW Gypsum, CO 2.7

3 WNW Loveland, CO 2.6

2 NW Loveland, CO 2.6

2 ENE Longmont, CO 2.6

5 S Vallecito, CO 2.6

Berthoud, CO 2.6

4 NNE Timnath, CO 2.5

8 SSW Waunita Hot Spgs, CO 2.5

4 N Falfa, CO 2.5

Molas Pass, CO 2.5

10 WSW Cahone, CO 2.5

1 W Edwards, CO 2.5

1 SW Gypsum, CO 2.5

0.5 N Meeker, CO 2.5

2 NW Longmont, CO 2.4

3 W Pagosa Springs, CO 2.4

4 SW Carter Lake, CO 2.3

1 W Evans, CO 2.3

7 ENE Montrose, CO 2.3

1 E Superior, CO 2.3

1 E Pagosa Springs, CO 2.3

4 NE Juanita, CO 2.3

5 ESE Erie, CO 2.3

1 NE Evergreen, CO 2.3

6 N Silt, CO 2.3

3 NNW Ridgway, CO 2.3

4 NW Hardin, CO 2.2

2 NE Henderson, CO 2.2

Ridgway, CO 2.2

4 W Paonia, CO 2.2

1 SW Marvel, CO 2.1

4 E Chromo, CO 2.1

1 ENE Nunn, CO 2

4 WSW Eaton, CO 2

2 NNE Loveland, CO 2

3 S Windsor, CO 2

1 NNW Loveland, CO 2

3 S Estes Park, CO 2

Haigler, NE 2

1 ESE Boise City, OK 2

3 ENE Pueblo West, CO 2

2 SSW Pueblo, CO 2

2 NW Peterson AFB, CO 2

1 N Oxford, CO 2

2 SSW Pagosa Springs, CO 2

5 E Pagosa Springs, CO 2

2 NE Durango, CO 2

Coal Bank Pass, CO 2

5 SW Falfa, CO 2

3 NW Cattle Creek, CO 2

3 N Skyway, CO 2

1 WSW Montrose, CO 2

15 W Montrose, CO 2

Red Mountain Pass, CO 2

4 E Camp Bird, CO 2

4 S Fort Collins, CO 1.9

1 S Bellvue, CO 1.8

3 E Loveland, CO 1.8

2 SSE Loveland, CO 1.8

9 N Bethune, CO 1.8

1 N Chimney Rock, CO 1.8

1 ESE Durango, CO 1.8

4 NW Ridgway, CO 1.8

3 E Loveland, CO 1.7

Walden, CO 1.7

2 WNW Estes Park, CO 1.6

2 W Pagosa Springs, CO 1.6

5 SE Hesperus, CO 1.6

1 SSW Durango, CO 1.6

6 ESE Cedaredge, CO 1.6

2 E Colorado Springs, CO 1.5

3 W Fort Collins, CO 1.5

Fort Collins, CO 1.5

1 W Brighton, CO 1.5

3 SW Windsor, CO 1.5

3 NNE Lamar, CO 1.5

5 W Pagosa Springs, CO 1.5

5 ENE Chimney Rock, CO 1.5

8 SE Pagosa Springs, CO 1.5

5 SW Colona, CO 1.5

4 E Eckert, CO 1.5

5 SSE Montrose, CO 1.5

Montrose, CO 1.5

Ouray, CO 1.5

5 S Fort Collins, CO 1.4

3 SW Fort Collins, CO 1.3

2 SE Timnath, CO 1.3

2 NW Loveland, CO 1.3

1 SE Todd Creek, CO 1.3

1 ESE Hermosa, CO 1.3

1 NW Durango, CO 1.3

9 SSE Pagosa Springs, CO 1.3

2 E Montrose, CO 1.3

3 WSW Black Hollow Rese, CO 1.2

4 ESE Horsetooth Mounta, CO 1.2

1 N Walden, CO 1.2

3 NNE Lamar, CO 1.2

4 NNW Kline, CO 1.2

2 W Vail, CO 1.2

3 NW Lazear, CO 1.2

2 NE Wellington, CO 1.1

1 N Fort Collins, CO 1.1

4 NW Redmesa, CO 1.1

1 E Cedaredge, CO 1.1

2 SSE Laporte, CO 1

2 ESE Fort Collins, CO 1

2 SSW Berthoud, CO 1

3 SSE Windsor, CO 1

1 SW Ridgway, CO 1

3 SW Colona, CO 1

Gunnison, CO 1

5 NNW Pagosa Springs, CO 1

4 W Pagosa Springs, CO 1

8 WNW Pagosa Springs, CO 1

7 NW Pagosa Springs, CO 1

6 ENE Chromo, CO 1

5 SW Pagosa Springs, CO 1

3 N Cedaredge, CO 1

6 SSW Olathe, CO 1

13 E Egnar, CO 1

