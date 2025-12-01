Colorado snow totals for Nov. 30, 2025 storm: More powder for the ski areas, and where over a foot fell

DENVER — A second round of snow fell in the high country to round out the Thanksgiving holiday weekend, bringing more powder to Colorado's resort towns and a dusting to some parts of the metro – and snarling travel on Interstate 70.

The healthiest totals in the state fell along US 550 in southwest Colorado, with more than a foot falling in some spots in the area. Copper Mountain, Breckenridge and Keystone all reported 4 inches, with slightly lower totals popping up in Vail, Winter Park and Loveland.



More snow could be on the way Wednesday, with potential impact to the morning commute. Read the latest forecast here.

Scroll down to see 24-hour snow reports from Colorado ski resorts and the latest Colorado snowpack report:



4 E Camp Bird, CO — 14

Ouray, CO — 13.5

4 NNW Mount Crested Butte, CO — 8

4 NW Ridgway, CO — 7.5

2 SSE Winter Park, CO — 7

Silverton, CO — 6.9

1 W Ohio, CO — 6.5

1 WNW Loveland Pass, CO — 6

Gunnison, CO — 6

1 NNW Gunnison, CO — 6

2 NNE Lake City, CO — 6

3 SW Gunnison, CO — 5.8

4 NNE Cedaredge, CO — 5.5

Gunnison, CO — 5.5

8 SSW Waunita Hot Springs, CO — 5.5

7 NE Sawpit, CO — 5.5

7 SSE Cameron Pass, CO — 5.1

4 NNE Cedaredge, CO — 5

4 W Paonia, CO — 5

1 N Paonia, CO — 4.8

3 SW Breckenridge, CO — 4.5

4 E Eckert, CO — 4.5

Ouray, CO — 4.5

4 SSE Keystone, CO — 4

1 SSW Copper Mountain, CO — 4

Rosita, CO — 3.8

6 WSW Almont, CO — 3.6

6 NNW Silverthorne, CO — 3.5

7 ENE Montrose, CO — 3.5

1 WSW Gunnison, CO — 3.5

9 SSE Gould, CO — 3.4

9 SE Cameron Pass, CO — 3.4

8 SSE Cameron Pass, CO — 3.4

1 NNW Cameron Pass, CO — 3.4

4 NNW Longs Peak, CO — 3.4

3 NNE Mount Audubon, CO — 3.4

9 SSE Spicer, CO — 3.4

8 SSE Rand, CO — 3.4

1 NNE Rabbit Ears Pass, CO — 3.4

5 W Berthoud Falls, CO — 3.4

1 NNW Berthoud Pass, CO — 3.4

5 WSW Winter Park, CO — 3.4

1 WNW Loveland Pass, CO — 3.4

6 NW Silverthorne, CO — 3.4

1 NW Climax, CO — 3.4

3 NW Cattle Creek, CO — 3.3

7 ESE Texas Creek, CO — 3.2

5 SW Arapahoe, CO — 3

Hayden, CO — 3

4 WNW Cattle Creek, CO — 3

2 E Montrose, CO — 3

2 SSW Wetmore, CO — 2.8

1 WNW Cheyenne Wells, CO — 2.6

2 W Vail, CO — 2.6

2 WNW Blende, CO — 2.5

2 NNE Monument, CO — 2.5

3 ESE Gypsum, CO — 2.5

1 NW Eagle, CO — 2.5

1 NW Yellow Jacket, CO — 2.5

2 SW Hayden, CO — 2.3

4 NE Phippsburg, CO — 2.3

4 NE Blende, CO — 2.2

1 W Allenspark, CO — 2.1

3 NE Nederland, CO — 2

2 W Guffey, CO — 2

1 W Elkdale, CO — 2

2 SSE Loveland Pass, CO — 2

6 SSW Olathe, CO — 2

1 N Lawson, CO — 1.8

1 SW Gypsum, CO — 1.8

3 NNE Vernon, CO — 1.7

8 NW Glendevey, CO — 1.7

6 E Cameron Pass, CO — 1.7

4 S Longs Peak, CO — 1.7

3 SW Meeker Park, CO — 1.7

3 SW Ward, CO — 1.7

5 W Green Mountain Reservoir, CO — 1.7

1 SSE Loveland Pass, CO — 1.7

5 WSW Guanella Pass, CO — 1.7

1 W Copper Mountain, CO — 1.7

5 SSW Blue River, CO — 1.7

7 E Blue River, CO — 1.7

5 NW El Jebel, CO — 1.6

4 NNW Kline, CO — 1.5

7 ESE Mancos, CO — 1.5

6 NE Pagosa Springs, CO — 1.5

2 SSW Elkdale, CO — 1.4

Meeker Park, CO — 1.3

5 W Toponas, CO — 1.3

Aspen Springs, CO — 1.2

Fruitvale, CO — 1.2

2 SE Penrose, CO — 1

1 NNW Lake George, CO — 1

1 SW Eldora, CO — 1

1 NW Heeney, CO — 1

3 SSE Silver Plume, CO — 1

3 ENE Breen, CO — 1

7 NW Pagosa Springs, CO — 1

2 SW Estes Park, CO — 0.9

7 E Virginia Dale, CO — 0.8

2 S Estes Park, CO — 0.7

3 SW Holyoke, CO — 0.6

3 SW Holyoke, CO — 0.6

2 WNW Cherokee Park, CO — 0.6

4 NNE Buckeye, CO — 0.6

Limon, CO — 0.5

Genoa, CO — 0.5

1 SSE Agate, CO — 0.5

1 E Holyoke, CO — 0.5

1 ENE Elevenmile Canyon Reservoir, CO — 0.5

1 NNW Cheesman Reservoir, CO — 0.5

3 NNW Horsetooth Mountain, CO — 0.5

2 NNE Shaffers Crossing, CO — 0.4

3 NE Fort Collins, CO — 0.4

3 WNW Fairplay, CO — 0.4

1 NNW Aspen Park, CO — 0.3

2 ESE Pinecliffe, CO — 0.3

2 NE Rollinsville, CO — 0.3

Nederland, CO — 0.3

1 NNW Grant, CO — 0.3

1 W Limon, CO — 0.2

1 ESE The Pinery, CO — 0.2

2 WNW Fort Collins, CO — 0.2

2 N Timnath, CO — 0.2

3 NNW Fort Collins, CO — 0.2

1 NNW Loveland, CO — 0.2

1 NNW Loveland, CO — 0.2

4 ENE Cedar Point, CO — 0.1

2 SSE Woodlin School, CO — 0.1

3 SSE Woodlin School, CO — 0.1

4 NNE Timnath, CO — 0.1

1 NE Brookvale, CO — 0.1

2 SSE Conifer, CO — 0.1

1 W Ken Caryl, CO — 0.1

3 N Pinecliffe, CO — 0.1

4 ESE Horsetooth Mountain, CO — 0.1

3 NW Fort Collins, CO — 0.1

1 ESE Bellvue, CO — 0.1

1 N Fort Collins, CO — 0.1

Fort Collins, CO — 0.1

1 SE Fort Collins, CO — 0.1

2 SE Timnath, CO — 0.1

2 NNW Fort Collins, CO — 0.1

