Colorado snow totals for Nov. 30, 2025 storm: More powder for the ski areas, and where over a foot fell

DENVER — A second round of snow fell in the high country to round out the Thanksgiving holiday weekend, bringing more powder to Colorado's resort towns and a dusting to some parts of the metro – and snarling travel on Interstate 70.
The healthiest totals in the state fell along US 550 in southwest Colorado, with more than a foot falling in some spots in the area. Copper Mountain, Breckenridge and Keystone all reported 4 inches, with slightly lower totals popping up in Vail, Winter Park and Loveland.
- More snow could be on the way Wednesday, with potential impact to the morning commute. Read the latest forecast here.
Scroll down to see 24-hour snow reports from Colorado ski resorts and the latest Colorado snowpack report:
- 4 E Camp Bird, CO — 14
- Ouray, CO — 13.5
- 4 NNW Mount Crested Butte, CO — 8
- 4 NW Ridgway, CO — 7.5
- 2 SSE Winter Park, CO — 7
- Silverton, CO — 6.9
- 1 W Ohio, CO — 6.5
- 1 WNW Loveland Pass, CO — 6
- Gunnison, CO — 6
- 1 NNW Gunnison, CO — 6
- 2 NNE Lake City, CO — 6
- 3 SW Gunnison, CO — 5.8
- 4 NNE Cedaredge, CO — 5.5
- Gunnison, CO — 5.5
- 8 SSW Waunita Hot Springs, CO — 5.5
- 7 NE Sawpit, CO — 5.5
- 7 SSE Cameron Pass, CO — 5.1
- 4 NNE Cedaredge, CO — 5
- 4 W Paonia, CO — 5
- 1 N Paonia, CO — 4.8
- 3 SW Breckenridge, CO — 4.5
- 4 E Eckert, CO — 4.5
- Ouray, CO — 4.5
- 4 SSE Keystone, CO — 4
- 1 SSW Copper Mountain, CO — 4
- Rosita, CO — 3.8
- 6 WSW Almont, CO — 3.6
- 6 NNW Silverthorne, CO — 3.5
- 7 ENE Montrose, CO — 3.5
- 1 WSW Gunnison, CO — 3.5
- 9 SSE Gould, CO — 3.4
- 9 SE Cameron Pass, CO — 3.4
- 8 SSE Cameron Pass, CO — 3.4
- 1 NNW Cameron Pass, CO — 3.4
- 4 NNW Longs Peak, CO — 3.4
- 3 NNE Mount Audubon, CO — 3.4
- 9 SSE Spicer, CO — 3.4
- 8 SSE Rand, CO — 3.4
- 1 NNE Rabbit Ears Pass, CO — 3.4
- 5 W Berthoud Falls, CO — 3.4
- 1 NNW Berthoud Pass, CO — 3.4
- 5 WSW Winter Park, CO — 3.4
- 1 WNW Loveland Pass, CO — 3.4
- 6 NW Silverthorne, CO — 3.4
- 1 NW Climax, CO — 3.4
- 3 NW Cattle Creek, CO — 3.3
- 7 ESE Texas Creek, CO — 3.2
- 5 SW Arapahoe, CO — 3
- Hayden, CO — 3
- 4 WNW Cattle Creek, CO — 3
- 2 E Montrose, CO — 3
- 2 SSW Wetmore, CO — 2.8
- 1 WNW Cheyenne Wells, CO — 2.6
- 2 W Vail, CO — 2.6
- 2 WNW Blende, CO — 2.5
- 2 NNE Monument, CO — 2.5
- 3 ESE Gypsum, CO — 2.5
- 1 NW Eagle, CO — 2.5
- 1 NW Yellow Jacket, CO — 2.5
- 2 SW Hayden, CO — 2.3
- 4 NE Phippsburg, CO — 2.3
- 4 NE Blende, CO — 2.2
- 1 W Allenspark, CO — 2.1
- 3 NE Nederland, CO — 2
- 2 W Guffey, CO — 2
- 1 W Elkdale, CO — 2
- 2 SSE Loveland Pass, CO — 2
- 6 SSW Olathe, CO — 2
- 1 N Lawson, CO — 1.8
- 1 SW Gypsum, CO — 1.8
- 3 NNE Vernon, CO — 1.7
- 8 NW Glendevey, CO — 1.7
- 6 E Cameron Pass, CO — 1.7
- 4 S Longs Peak, CO — 1.7
- 3 SW Meeker Park, CO — 1.7
- 3 SW Ward, CO — 1.7
- 5 W Green Mountain Reservoir, CO — 1.7
- 1 SSE Loveland Pass, CO — 1.7
- 5 WSW Guanella Pass, CO — 1.7
- 1 W Copper Mountain, CO — 1.7
- 5 SSW Blue River, CO — 1.7
- 7 E Blue River, CO — 1.7
- 5 NW El Jebel, CO — 1.6
- 4 NNW Kline, CO — 1.5
- 7 ESE Mancos, CO — 1.5
- 6 NE Pagosa Springs, CO — 1.5
- 2 SSW Elkdale, CO — 1.4
- Meeker Park, CO — 1.3
- 5 W Toponas, CO — 1.3
- Aspen Springs, CO — 1.2
- Fruitvale, CO — 1.2
- 2 SE Penrose, CO — 1
- 1 NNW Lake George, CO — 1
- 1 SW Eldora, CO — 1
- 1 NW Heeney, CO — 1
- 3 SSE Silver Plume, CO — 1
- 3 ENE Breen, CO — 1
- 7 NW Pagosa Springs, CO — 1
- 2 SW Estes Park, CO — 0.9
- 7 E Virginia Dale, CO — 0.8
- 2 S Estes Park, CO — 0.7
- 3 SW Holyoke, CO — 0.6
- 2 WNW Cherokee Park, CO — 0.6
- 4 NNE Buckeye, CO — 0.6
- Limon, CO — 0.5
- Genoa, CO — 0.5
- 1 SSE Agate, CO — 0.5
- 1 E Holyoke, CO — 0.5
- 1 ENE Elevenmile Canyon Reservoir, CO — 0.5
- 1 NNW Cheesman Reservoir, CO — 0.5
- 3 NNW Horsetooth Mountain, CO — 0.5
- 2 NNE Shaffers Crossing, CO — 0.4
- 3 NE Fort Collins, CO — 0.4
- 3 WNW Fairplay, CO — 0.4
- 1 NNW Aspen Park, CO — 0.3
- 2 ESE Pinecliffe, CO — 0.3
- 2 NE Rollinsville, CO — 0.3
- Nederland, CO — 0.3
- 1 NNW Grant, CO — 0.3
- 1 W Limon, CO — 0.2
- 1 ESE The Pinery, CO — 0.2
- 2 WNW Fort Collins, CO — 0.2
- 2 N Timnath, CO — 0.2
- 3 NNW Fort Collins, CO — 0.2
- 1 NNW Loveland, CO — 0.2
- 4 ENE Cedar Point, CO — 0.1
- 2 SSE Woodlin School, CO — 0.1
- 3 SSE Woodlin School, CO — 0.1
- 4 NNE Timnath, CO — 0.1
- 1 NE Brookvale, CO — 0.1
- 2 SSE Conifer, CO — 0.1
- 1 W Ken Caryl, CO — 0.1
- 3 N Pinecliffe, CO — 0.1
- 4 ESE Horsetooth Mountain, CO — 0.1
- 3 NW Fort Collins, CO — 0.1
- 1 ESE Bellvue, CO — 0.1
- 1 N Fort Collins, CO — 0.1
- Fort Collins, CO — 0.1
- 1 SE Fort Collins, CO — 0.1
- 2 SE Timnath, CO — 0.1
- 2 NNW Fort Collins, CO — 0.1
COLORADO SNOWPACK MAP
