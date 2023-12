Colorado and Denver metro snow totals for Dec. 23-24, 2023 snowstorm

DENVER — It was a quick blast of winter to welcome in the Christmas holiday season across Colorado and the Denver metro area. A few snow showers lingered Sunday afternoon with heavier snow and gusty winds over the far eastern plains. Conditions should clear out on Christmas Day.

5 SSW GLENDEVEY, CO

12.8

9 SSE SPICER, CO

11.2

Aspen Springs, CO

10.5

1 NNW BERTHOUD PASS, CO

9.6

8 SSE RAND, CO

9.6

7 WNW Crested Butte, CO

9

1 N Lawson, CO

8.8

7 WNW Crested Butte, CO

8.5

1 NNW CAMERON PASS, CO

8

8 NW GLENDEVEY, CO

8

2 S Estes Park, CO

7.7

2 SW Estes Park, CO

7.1

1 NE ECHO LAKE, CO

6.4

9 SSE GOULD, CO

6.4

7 SSE CAMERON PASS, CO

6.4

9 E GLENDEVEY, CO

6.4

4 SE MOUNT ZIRKEL, CO

6.4

10 NNE SILVERTHORNE, CO

6.4

1 NNE RABBIT EARS PASS, CO

6.4

5 W GREEN MOUNTAIN RESE, CO

6.4

3 SW WARD, CO

6.4

7 NW RED FEATHER LAKES, CO

6.4

2 SW Blue Valley, CO

6

9 WNW Kremmling, CO

6

1 SSE Estes Park, CO

6

2 SSW Snowmass Village, CO

5.4

1 NNE Evergreen, CO

5.2

1 NNW Grant, CO

5

4 W Pinewood Springs, CO

5

9 SE CAMERON PASS, CO

4.8

6 E CAMERON PASS, CO

4.8

6 NW SILVERTHORNE, CO

4.8

5 W BERTHOUD FALLS, CO

4.8

11 S RABBIT EARS PASS, CO

4.8

4 S LONGS PEAK, CO

4.8

3 SW MEEKER PARK, CO

4.8

1 ESE Ken Caryl, CO

4.3

1 N Genesee, CO

4

3 SSW Pine Junction, CO

4

1 NW Avon, CO

4

2 NE Rollinsville, CO

3.8

Georgetown, CO

3.5

1 NE Brookvale, CO

3.5

2 SSE Winter Park, CO

3.5

3 W Jamestown, CO

3.5

5 SSW BLUE RIVER, CO

3.2

5 WSW WINTER PARK, CO

3.2

6 W ARAPAHOE PEAK, CO

3.2

3 S BRAINARD LAKE, CO

3.2

Nederland, CO

3.2

4 NNW LONGS PEAK, CO

3.2

3 WNW PINGREE PARK, CO

3.2

3 SSW Crescent Village, CO

3.1

1 SW Tiny Town, CO

3

1 W Rye, CO

3

1 SSW Copper Mountain, CO

3

3 SW Breckenridge, CO

3

2 WSW Lone Tree, CO

3

2 NNE Monument, CO

3

3 NW Boulder, CO

2.8

1 ESE Highland Park, CO

2.7

1 WNW Gypsum, CO

2.5

1 SW Sterling, CO

2.5

2 WSW Lakewood, CO

2.5

2 SSW Elkdale, CO

2.4

1 N Sunshine, CO

2.4

1 SSE Beulah, CO

2.3

4 WSW Drake, CO

2.3

7 E Virginia Dale, CO

2.3

5 E Jamestown, CO

2.3

1 NW Pinewood Springs, CO

2.3

2 W Parker, CO

2.3

1 SE Littleton, CO

2.2

3 NW Columbine, CO

2.2

2 NW Boulder, CO

2.1

1 W Ken Caryl, CO

2.1

1 E Arvada, CO

2

3 NNW Horsetooth Mounta, CO

2

1 WNW Crescent Village, CO

2

2 ESE Lakewood, CO

2

Columbine, CO

2

1 ESE Ken Caryl, CO

2

2 NNE Monument, CO

2

3 S Conifer, CO

1.9

2 SW Lakewood, CO

1.8

2 N Ken Caryl, CO

1.8

4 NNE Ken Caryl, CO

1.8

2 N Columbine, CO

1.8

1 NW CLIMAX, CO

1.6

7 E BLUE RIVER, CO

1.6

5 WSW GUANELLA PASS, CO

1.6

1 SSE LOVELAND PASS, CO

1.6

2 SSW Rocky Flats, CO

1.6

2 SSW Boulder, CO

1.6

2 NW Marshall, CO

1.6

2 WSW Parker, CO

1.6

3 SE The Pinery, CO

1.6

1 WNW Loveland Pass, CO

1.5

4 WSW Arvada, CO

1.5

2 W Boulder, CO

1.5

1 WNW Boulder, CO

1.5

3 NW Boulder, CO

1.5

1 ENE Littleton, CO

1.5

1 SSE Highlands Ranch, CO

1.5

2 E Foxfield, CO

1.5

3 NNE Pleasant View, CO

1.4

2 NE Arvada, CO

1.4

3 W Westminster, CO

1.4

1 W Boulder, CO

1.4

3 SSW Boulder, CO

1.4

1 SSE Lone Tree, CO

1.4

2 SSE Edgewater, CO

1.3

4 NW Arvada, CO

1.3

2 NNW Sheridan, CO

1.3

3 ENE Highlands Ranch, CO

1.3

1 NW Lone Tree, CO

1.3

3 WNW Arvada, CO

1.2

2 SW Cherry Hills Villa, CO

1.2

1 N Castle Rock, CO

1.2

1 SW Westminster, CO

1.1

1 N Englewood, CO

1.1

1 WSW Aurora, CO

1.1

Littleton, CO

1.1

1 NE Littleton, CO

1.1

3 SSW Castle Pines, CO

1.1

5 S Castlewood Canyon, CO

1.1

1 ESE The Pinery, CO

1.1

1 SE Boulder, CO

1

2 W Boulder, CO

1

1 SW Eldora, CO

1

2 N Louisville, CO

1

2 ESE Kinikinik, CO

1

2 SSW Aurora, CO

1

Kassler, CO

1

2 NNE Elizabeth, CO

1