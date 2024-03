Updated snow totals: How much snow fell around Colorado during Thursday's massive storm?

Thursday's snowstorm around Colorado was best measured in feet, not inches, with totals reaching beyond four feet in some locations.

Clouds are clearing out and you may even see some sunshine poking through today. Conditions will warm up and dry out through Tuesday, when a weak storm system might bring some light snow to the mountains, according to the National Weather Service.

Temperatures on Friday are well above freezing and snow is already starting to melt around the Denver metro area — something that will continue as highs will stay in the 40s, 50s and 60s for the foreseeable future.

The NWS is continuing to update its snow totals map. As of now, the list tops out at 61.5 inches in Aspen Springs, a community just north of Black Hawk.

Dogs in snow! Colorado's pups enjoy the storm

We have collected a list of snow total data from the NWS of more than 300 locations.

These are the totals for the past 48 hours as of 3 p.m. Friday, according to the latest data from the NWS:



Aspen Springs (community near Black Hawk): 61.5 inches

1 W Aspen Springs: 57

4 ENE Nederland: 53

4 SE Pinecliffe: 50.7

1 WSW Eldora: 46

1 NNW Genesee: 45.7

3 W Jamestown: 45.5

1 SW Manitou Springs: 44

4 NE Nederland: 43.5

1 NE Divide: 42

1 SSW Crescent Village: 42

4 SSE Pinecliffe: 41.2

1 NNE Echo Lake: 41

1 SSE St. Mary's Glacier: 40.5

1 N Genesee: 40

2 W Pennock Pass: 40

2 SSE Manitou Springs: 40

1 S Manitou Springs: 40

4 W Conifer: 39.5

4 E Aspen Springs: 36

Aspen Park: 36

2 S Estes Park: 36

1 SSW Rollinsville: 36

6 ESE Hillside: 36

1 ESE Nederland: 35.8

1 SSE Evergreen: 35

1 SSW Meeker: 34.2

Aspen Springs: 34

3 SE Brainard Lake: 34

1 SE Kassler: 33.2

3 E Pennock Pass: 33

Ward: 33

1 SSE Blue Valley: 32.8

2 S Evergreen: 32

1 SE Bergen Park: 32

Florissant: 31

1 WSW Woodland Park: 31

Bear Lake: 31

2 ESE Deer Ridge: 31

2 ESE Nederland: 30.5

3 NW Black Forest: 30.1

1 NNW Roxborough Park: 30

2 ENE Divide: 30

Woodland Park: 30

3 S Boulder: 30

2 SW Estes Park: 30

1 SSW Allenspark: 30

7 W Cripple Creek: 29

5 E Aspen Park: 28.8

4 NE Nederland: 28.4

5 E Monument: 28.3

1 E Idaho Springs: 28

5 E Monument: 28

1 NNE Estes Park: 28

3 NNE Mount Audubon: 28

2 NE Rollinsville: 28

1 E Golden: 27.5

1 SE Loveland Pass: 27

Highland Park: 27

1 N Raymond: 27

2 SW Rocky Flats: 27

1 W Allenspark: 26.5

3 NNE Air Force Academy: 26

2 ESE Pinecliffe: 26

2 SSW Rocky Flats: 26

1 ENE Golden: 25.5

5 W Aspen Park: 25.5

3 WNW Castle Rock: 25.5

3 E Guffey: 25.5

3 S Evergreen: 25

Berthoud Pass: 25

1 NE Aspen Park: 25

1 WSW Rye: 25

3 ESE Monument: 24.7

3 E Monument: 24.7

3 S Castle Pines: 24.6

2 WSW Lone Tree: 24.5

1 NE Brookvale: 24.4

Palmer Lake: 24.1

1 E Ken Caryl: 24

Conifer: 24

6 NNE Black Forest: 24

2 N Black Forest: 24

2 NNE Monument: 24

8 NNW Red Feather Lakes: 24

3 WNW Pingree Park: 24

Cascade: 24

5 S Colorado Springs: 24

2 SW Golden: 23.7

2 W Lone Tree: 23.2

3 NNE Bailey: 23.2

4 NNE Florissant: 23

2 WNW Conifer: 23

1 WSW Highlands Ranch: 23

5 WNW Black Forest: 23

6 NE Colorado Springs: 23

6 NNE Colorado Springs: 23

2 SSW Wetmore: 23

5 SSW Blue Ridge: 23

2 NNW Louisville: 22.7

7 NW Cuchara: 22.6

1 N Georgetown: 22.5

2 WSW Lone Tree: 22.3

1 E Beulah: 22.2

2 SE Chatfield Reservoir: 22.1

1 WSW Kittredge: 22

4 WSW Drake: 14

1 N Cameron Peak: 18

4 WSW Trail Ridge: 18

Westminster: 18

3 SE Rocky Flats: 18

6 NE Colorado Springs: 18

7 NW Cripple Creek: 18

Westcliffe: 18

3 NE Rosita: 18

2 NW Loveland Pass: 18

1 NNW Monarch Pass: 18

2 N Woodland Park: 17.4

3 S Aurora: 17.3

4 S Arapahoe Park: 17.3

5 NE Parker: 17.3

1 NW Broomfield: 17.3

1 ENE Superior: 17.2

1 WSW Ken Caryl: 17

Georgetown: 17

3 NW Parker: 17

1 ESE Kassler: 17

5 WSW Guanella Pass: 17

Castle Pines: 17

3 W Black Forest: 17

2 NNW Marshall: 17

5 W Winter Park: 17

1 NW Federal Heights: 17

3 SW Aurora: 16.8

1 N Castle Rock: 16.8

3 SSE Colorado Springs: 16.8

1 W Wheat Ridge: 16.7

1 SE Littleton: 16.5

1 N Lawson: 16.5

3 SSW Castle Pines: 16.5

2 SSW Rocky Flats: 16.5

3 N Foxfield: 16

1 NNW Grant: 16

2 N Ponderosa Park: 16

3 ENE Shamballa: 16

3 NW Louisville: 16

2 W Westminster: 16

3 NE Cripple Creek: 16

1 SE Security: 16

3 NW Boulder: 15.5

Security: 15.5

5 NNE Spanish Peaks: 15.5

1 W Rye: 15.4

3 ENE Castle Rock: 15.3

2 E Colorado Springs: 15.2

1 SSE Lone Tree: 15.1

3 NNE Foxfield: 15

Centennial: 15

1 S Lafayette: 15

Winter Park: 15

1 E Colorado City: 14.9

1 NE Westminster: 14.8

1 N Boulder: 14.7

2 NNW Golden: 14.6

1 NW Pinewood Springs: 14.6

4 WNW Buena Vista: 14.4

2 E Littleton: 14

2 WSW Lakewood: 14

1 N Lakewood: 14

Woodland Park: 14

1 NW Woodland Park: 14

3 WNW Castlewood Canyon: 14

1 ENE Arvada: 14

Beulah: 14

7 E Blue River: 14

1 NW Loveland Pass: 14

2 SSW Salida: 14

6 SSW La Veta Pass: 13.9

2 SE Aurora: 13.8

Evergreen: 13.5

2 WSW Aurora: 13.5

2 NW Castlewood Canyon: 13.5

5 SW Westcliffe: 13.5

Coaldale: 13.5

6 S Spanish Peaks: 13.5

1 SW Lafayette: 13.3

3 SE Canon City: 13.1

2 NNW Highlands Ranch: 13

3 SE Aurora: 13

1 NW Aurora: 13

2 ESE Chatfield Reservoir: 13

Buffalo Creek: 13

Poudre Park: 14

Fountain: 13

3 WNW Alma: 13

Red Mountain Pass: 13

Lone Tree: 12.5

2 W Northglenn: 12.5

Coal Bank Pass: 12.5

1 N Louisville: 12.4

3 WNW Fairplay: 12.1

1 ESE Mountain View: 12

Genesee: 12

4 SSE Aurora: 12

3 S Conifer: 12

5 W Wilkerson Pass: 12

1 NW Lake George: 12

Castle Rock: 12

1 S Loveland: 12

1 SSE Arvada: 12

3 E Arvada: 12

10 NNE Silver Cliff: 12

2 SSE Breckenridge: 11.9

The Pinery: 11.5

1 NW Niwot: 11.5

2 SSW Wetmore: 11.5

4 NW Rye: 11.5

4 E Denver: 11

2 NNE Falcon: 11

1 SW Eldora: 11

1 SSW Broomfield: 11

2 N Arvada

4 NNW Colorado Springs: 11

5 WSW Grand Lake: 11

6 S Cameron Pass: 11

Molas Pass: 11

2 NE Thornton: 10.8

3 SW Todd Creek: 10.5

4 NW Peterson AFB: 10.5

2 W Colorado City: 10.5

1 WNW Walsenburg: 10.5

2 E Broomfield: 10.3

6 S Leadville: 10.2

1 NNE Mountain View: 10

1 ESE Ken Caryl: 10

3 N Cherry Hills Village: 10

Elizabeth: 10

3 W Falcon: 10

2 W Loveland: 10

2 N Colorado Springs: 10

5 S Hillside: 10

2 WNW Loveland Pass: 10

2 ESE Denver: 9.7

3 NE Englewood: 9.5

1 NNW Cheesman Reservoir: 9.5

2 N Boulder: 9.4

4 ESE Foxfield: 9.1

2 NE Westminster: 9.1

3 NNW Sheridan: 9

6 N Aurora: 9

5 ESE Denver: 9

1 E Denver: 9

2 WNW Lakewood: 9

9 NE Ponderosa Park: 9

1 S Broomfield: 9

1 ESE Security: 9

3 SW Breckenridge: 9

Creede: 9

3 SSE Manila Village: 8.8

3 NW Arvada: 8.8

2 SW Niwot: 8.7

2 NE Ken Caryl: 8.5

2 NNW Golden: 8.5

5 E Jamestown: 8.5

1 WSW Northglenn: 8.5

4 NW Arvada: 8.5

2 NNE Colorado Springs: 8.5

1 WNW Limon: 8.5

2 N Cherry Hills Village: 8.2

1 NW Westcliffe: 8.2

NW Denver: 8

3 SSE Aurora: 8

3 WSW Trinidad: 8

1 SE Frederick: 7.9

1 WNW Buena Vista: 7.5

1 N Security: 7.5

4 WSW Windsor: 7

4 SW Windsor: 7

2 WNW Fort Collins: 7

5 WSW Blende: 7

3 ENE Del Norte: 6.5

8 N Chimney Rock: 6.3

Penrose: 6

2 SSW Telluride: 6

2 NNE Lake City: 6

9 WSW Alamosa: 6

Manassa: 6

1 SSE Crestone: 6

3 E Angel Fire: 6

1 SSW Denver International Airport: 5.7

Saguache: 5.7

1 SSW Monte Vista: 5.6

2 NE Leadville: 5.4

3 E Laporte: 5

2 NW Strasburg: 5

7 N La Veta: 5

3 SSE Monte Vista: 5

2 W Timnath: 4.9

1 W Monte Vista: 4.7

7 NW Pagosa Springs: 4.4

7 NE Sawpit: 4.3

6 S Leadville: 4.2

6 S Calhan: 4.1

1 N Pueblo: 4

1 WSW Trimble: 3.5

1 ESE Durango: 3.4

7 ESE Mancos: 3

1 NE Alamosa: 3

1 W Durango: 2.7

Hayden: 2.5

Pagosa Springs: 2.5

6 E Stoner: 2.5

5 NE Blende: 2.5

