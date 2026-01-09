Snow totals for Denver metro and across Colorado: First big snowstorm of 2026

DENVER – After two rounds of snow in Colorado over the last 36 hours, the accumulations have piled up in the High Country and areas south and west of the Denver metro area.
Around the Denver metro area, snow totals have ranged between a trace and 3 to 4 inches in spots, as of Friday morning.
Here are the latest Colorado snow totals reported by the National Weather Service (NWS).
- Ouray, CO — 18.5"
- 11 NNW Rabbit Ears Pass, CO — 14.4"
- 7 NE Sawpit, CO — 14.3"
- 2 SW Peterson AFB, CO — 13.3"
- Security, CO — 13"
- Woodland Park, CO — 12"
- 3 NW Peterson AFB, CO — 12"
- 6 NE Colorado Springs, CO — 11.5"
- 3 WNW Divide, CO — 11.2"
- 7 W Falcon, CO — 10.5"
- 2 NE Fountain, CO — 10.5"
- 4 ESE Monument, CO — 9.7"
- 5 SSW Black Forest, CO — 9.6"
- 5 WSW Calhan, CO — 9.2"
- 6 SSE Air Force Academy, CO — 9"
- 5 SSW Glendevey, CO — 9"
- 1 ESE Manitou Springs, CO — 8.7"
- 1 SE Wolf Creek Pass, CO — 8"
- 2 SSE Winter Park, CO — 8"
- 1 SW Ridgway, CO — 8"
- Palmer Lake, CO — 7.8"
- 4 NW Colona, CO — 7.6"
- 4 SSW Pueblo, CO — 7.5"
- Eads, CO — 7.4"
- 3 NNE Pinecliffe, CO — 7.4"
- 5 W Green Mountain Reservoir, CO — 7.2"
- 3 NNE Mt Audubon, CO — 7.2"
- 2 ESE Steamboat Springs, CO — 7"
- 6 S Calhan, CO — 6.8"
- 1 SSE Rye, CO — 6.8"
- 1 SE Palmer Lake, CO — 6.5"
- 5 NW Cripple Creek, CO — 6.5"
- 6 S Divide, CO — 6.5"
- 3 SW Breckenridge, CO — 6.5"
- Lamar, CO — 6.5"
- 3 SSW Boulder, CO — 6.4"
- 2 SE Wilkerson Pass, CO — 6.3"
- 2 N Ken Caryl, CO — 6.2"
- 3 WSW Roxborough Park, CO — 6"
- 3 NNE Bailey, CO — 6"
- 1 ENE 11-Mile Canyon Re, CO — 6"
- 1 NNW Lake George, CO — 6"
- 2 W Colorado City, CO — 6"
- 1 NE Alamosa, CO — 6"
- 2 SW Rocky Flats, CO — 6"
- 1 S Crescent Village, CO — 6"
- 1 N Chimney Rock, CO — 6"
- 4 ENE Nederland, CO — 5.6"
- 1 SW Tiny Town, CO — 5.5"
- 3 NNW Marshall, CO — 5.4"
- 9 SSE Gould, CO — 5.4"
- 5 WSW Winter Park, CO — 5.4"
- 6 W Arapahoe Peak, CO — 5.4"
- 7 W Four Corners, CO — 5.4"
- 1 W Wheat Ridge, CO — 5.3"
- 2 ESE Lakewood, CO — 5.3"
- 5 WSW Pinon, CO — 5.3"
- 1 E Arvada, CO — 5.3"
- 2 NNW Golden, CO — 5.2"
- 2 NW Boulder, CO — 5.2"
- 7 E Wetmore, CO — 5.1"
- 5 SSE La Veta Pass, CO — 5"
- 2 SSW Wetmore, CO — 5"
- 1 WSW Rye, CO — 5"
- 3 ENE White Ranch Open, CO — 5"
- 2 NNW Marshall, CO — 5"
- 1 SSW Copper Mountain, CO — 5"
- 2 NE Durango, CO — 5"
- 5 SW Falfa, CO — 5"
- 3 S Florence, CO — 4.9"
- 1 NNW Aspen Park, CO — 4.9"
- 4 NE Blende, CO — 4.8"
- 5 E Jamestown, CO — 4.8"
- 2 N Cherry Hills Villag, CO — 4.7"
- 1 N Genesee, CO — 4.7"
- 2 E Steamboat Springs, CO — 4.7"
- 2 S Tiny Town, CO — 4.6"
- 1 ESE Highlands Ranch, CO — 4.5"
- 1 E Beulah, CO — 4.5"
- 9 W Walsenburg, CO — 4.5"
- 2 W Vail, CO — 4.5"
- 3 NW Hillside, CO — 4.4"
- 2 NW Boulder, CO — 4.4"
- 3 W Westminster, CO — 4.3"
- 2 WSW Lone Tree, CO — 4.1"
- 1 NW Karval, CO — 4"
- 4 SW Higbee, CO — 4"
- 1 NW Walsenburg, CO — 4"
- 2 NNW Gulnare, CO — 4"
- 1 NNE Mountain View, CO — 4"
- 2 N Sheridan, CO — 4"
- 2 SW Chatfield Reservoi, CO — 4"
- 1 NNW Cheesman Reservoi, CO — 4"
- Alamosa, CO — 4"
- 1 SW Eldora, CO — 4"
- 4 W Elbert, CO — 3.9"
- 7 NW Cuchara, CO — 3.9"
- 5 N Redstone, CO — 3.9"
- Arvada, CO — 3.8"
- 2 N Louisville, CO — 3.8"
- 1 NE Brookvale, CO — 3.8"
- 2 SSE Kittredge, CO — 3.7"
- 1 NNE Edgewater, CO — 3.6"
- 3 NW Columbine, CO — 3.6"
- 1 W Copper Mountain, CO — 3.6"
- 8 SSE RAND, CO — 3.6"
- 5 E Stoner, CO — 3.5"
- 4 SE Evergreen, CO — 3.3"
- 6 SSW La Veta Pass, CO — 3.3"
- 1 SSE Lone Tree, CO — 3.2"
- 2 ENE Pueblo Reservoir, CO — 3"
- 13 ESE Kim, CO — 3"
- 3 NNE Lamar, CO — 3"
- 3 WSW Trinidad, CO — 3"
- Littleton, CO — 3"
- 2 ENE Denver, CO — 3"
- 4 ESE Denver, CO — 3"
- 1 ENE Westminster, CO — 3"
- 1 NNW Monarch Pass, CO — 3"
- 2 SSW Elkdale, CO — 3"
- Oak Creek, CO — 3"
- 4 NNW Mount Crested But, CO — 3"
- 6 SSW Olathe, CO — 3"
- Montrose, CO — 3"
- 1 N Oxford, CO — 3"
- 2 N Heeney, CO — 2.9"
- 3 SW Ponderosa Park, CO — 2.7"
- 2 SSW Castle Rock, CO — 2.6"
- 3 E Denver, CO — 2.6"
- 9 WSW Alamosa, CO — 2.6"
- 2 WNW Cherokee Park, CO — 2.6"
- 3 SSW Longmont, CO — 2.5"
- 2 NNE Elizabeth, CO — 2.5"
- 2 WNW Parker, CO — 2.5"
- 1 NW Lone Tree, CO — 2.5"
- Castle Rock, CO — 2.5"
- 3 SE The Pinery, CO — 2.5"
- 2 E Broomfield, CO — 2.5"
- 2 WSW Northglenn, CO — 2.5"
- 1 WNW Loveland Pass, CO — 2.5"
- 1 SE Canon City, CO — 2.5"
- 1 W Allenspark, CO — 2.5"
- 3 SSW Castle Pines, CO — 2.4"
- 2 SSW Salida, CO — 2.4"
- Cheraw, CO — 2.3"
- Elizabeth, CO — 2.1"
- 2 SW Estes Park, CO — 2.1"
- 1 ESE Caddoa, CO — 2"
- 2 NE Rollinsville, CO — 2"
- 1 N Paonia, CO — 2"
- 3 NW Lazear, CO — 2"
- 1 SE Crestone, CO — 1.9"
- 1 N Sunshine, CO — 1.9"
- 4 ENE Cedar Point, CO — 1.8"
- 1 NW Heeney, CO — 1.8"
- 10 NNE Silverthorne, CO — 1.8"
- 3 N Cokedale, CO — 1.7"
- 5 NW Aurora, CO — 1.7"
- 3 NNW Frisco, CO — 1.7"
- Hugo, CO — 1.6"
- 2 W Aurora, CO — 1.6"
- 7 NE Fort Garland, CO — 1.6"
- Manzanola, CO — 1.5"
- 2 SW Centennial, CO — 1.5"
- 4 W Pinewood Springs, CO — 1.5"
- Walden, CO — 1.5"
- 1 N Fort Collins, CO — 1.5"
- Carbondale, CO — 1.4"
- 2 W Owl Canyon, CO — 1.4"
- 1 E Cedaredge, CO — 1.3"
- 10 E Arapahoe Park, CO — 1.2"
- 3 ENE Cherry Creek Rese, CO — 1.2"
- 3 NW Mishawaka, CO — 1.2"
- 1 SSW Denver Intl Airpo, CO — 1.1"
- Limon, CO — 1"
- 2 SE Thornton, CO — 1"
- 3 SSW Buckley AFB, CO — 1"
- 3 WSW Frederick, CO — 0.8"
- Lyons, CO — 0.8"
- 3 WSW Berthoud, CO — 0.6"
- Genoa, CO — 0.5"
- 1 W Firestone, CO — 0.4"
- 1 W Windsor, CO — 0.4"
- 4 SSW Mead, CO — 0.4"
- 3 W Fort Collins, CO — 0.4"
- 1 W Brighton, CO — 0.3"
- Campion, CO — 0.3"
- 3 WSW Black Hollow Rese, CO — 0.2"
- 2 NE Wellington, CO — 0.1"
COLORADO SNOWPACK MAP
DENVER WEATHER LINKS: Hourly forecast | Radars | Traffic | Weather page | 24/7 weather stream | NWS snowfall reports | COCORAHS snow reports | Colorado avalanche info center | Sunset, sunrise times | NWS monthly records, averages | NWS Denver weather history |
Click here to watch the Denver7 live weather stream.