How much snow has fallen in Colorado? Here are the snow totals from the May 5-6, 2026 snowstorm

DENVER — It's safe to say Coloradans across the Denver area finally got a taste of winter after a late spring snowstorm dropped more than half a foot of heavy, wet snow in parts of the metro, particularly on the south and west suburbs.

The real winners, however, were the northern Colorado mountains, which saw nearly 3 feet of snow by noon Wednesday.

❄️🌨️ Denver7 meteorologist Stacey Donaldson breaks down the snow totals reported (so far) to the National Weather Service following the May 5-6, 2026 snowstorm in the video player below:

How much snow has fallen? Colorado snow totals from the May 5-6, 2026 snowstorm

4 ESE Estes Park, CO – 28 inches

2 S Estes Park, CO – 27.9 inches

Meeker Park, CO – 26.1 inches

1 NW Pinewood Springs, CO – 23.7 inches

2 SW Estes Park, CO – 23.6 inches

1 W Allenspark, CO – 23.3 inches

2 WSW Estes Park, CO – 22 inches

4 W Pinewood Springs, CO – 19 inches

3 NNW Horsetooth Mountain, CO – 18 inches

4 SW Cedar Cove, CO – 17.4 inches

3 E Buckhorn Mountain, CO – 17 inches

Aspen Springs, CO – 16.5 inches

3 W Jamestown, CO – 16.3 inches

3 S Evergreen, CO – 15 inches

2 SSE Kittredge, CO – 14.5 inches

1 N Sunshine, CO – 14.3 inches

3 ESE Buckhorn Mountain, CO – 13.8 inches

4 WSW Drake, CO – 13.5 inches

1 S Crescent Village, CO – 13 inches

2 N Lyons, CO – 13 inches

4 NE Nederland, CO – 13 inches

4 SSE Pinecliffe, CO – 12.8 inches

3 N Pinecliffe, CO – 12.7 inches

1 ENE Brookvale, CO – 12.2 inches

2 S Bellvue, CO – 12 inches

1 W Boulder, CO – 12 inches

3 SSW Evergreen, CO – 12 inches

1 SW Kittredge, CO – 12 inches

1 NE Evergreen, CO – 11.6 inches

2 NW Boulder, CO – 11.3 inches

1 NE Brookvale, CO – 11.1 inches

5 E Jamestown, CO – 11 inches

3 SSW Evergreen, CO – 11 inches

2 SSE Loveland Pass, CO – 11 inches

Tom Bonifas

1 NNE Evergreen, CO – 10.8 inches

3 SSW Boulder, CO – 10.3 inches

1 E Ken Caryl, CO – 10.3 inches

1 N Genesee, CO – 10.2 inches

Nederland, CO – 10.1 inches

3 S Boulder, CO – 10 inches

3 S Drake, CO – 10 inches

2 SE Kittredge, CO – 10 inches

1 SE Waverly, CO – 9.8 inches

2 NW Boulder, CO – 9.7 inches

2 NE Rollinsville, CO – 9.4 inches

2 SW Niwot, CO – 9.3 inches

1 SE Bergen Park, CO – 9.2 inches

2 S Boulder, CO – 9.1 inches

4 WSW Berthoud, CO – 9.1 inches

1 N Lawson, CO – 9 inches

3 NW Louisville, CO – 9 inches

2 NW Lafayette, CO – 9 inches

2 W Boulder, CO – 9 inches

1 WNW Boulder, CO – 9 inches

1 SW Wellington, CO – 9 inches

4 ESE Cedar Cove, CO – 9 inches

1 SSW Copper Mountain, CO – 9 inches

3 SSE Boulder, CO – 8.9 inches

3 WNW Aspen Park, CO – 8.9 inches

3 NNW Marshall, CO – 8.8 inches

1 NW Niwot, CO – 8.8 inches

1 NNW Aspen Park, CO – 8.8 inches

2 SE Breckenridge, CO – 8.7 inches

Arvada, CO – 8.5 inches

2 NE Wellington, CO – 8.5 inches

5 NW Campion, CO – 8.5 inches

3 NE Longmont, CO – 8.5 inches

4 SE Evergreen, CO – 8.5 inches

1 E Golden, CO – 8.5 inches

1 NNW Grant, CO – 8.5 inches

2 N Ken Caryl, CO – 8.4 inches

Lyons, CO – 8.2 inches

3 W Westminster, CO – 8.2 inches

3 SSW Niwot, CO – 8.2 inches

1 WNW Crescent Village, CO – 8 inches

4 NW Arvada, CO – 8 inches

3 NNW Marshall, CO – 8 inches

2 NNW Boulder, CO – 8 inches

2 SSE Laporte, CO – 8 inches

2 WSW Lakewood, CO – 8 inches

1 SW Tiny Town, CO – 8 inches

1 ESE Ken Caryl, CO – 8 inches

2 SW Chatfield Reservoir, CO – 8 inches

Aaron Cox

3 NNE Pinecliffe, CO – 7.8 inches

Georgetown, CO – 7.8 inches

Superior, CO – 7.8 inches

2 W Boulder, CO – 7.7 inches

3 NW Lafayette, CO – 7.7 inches

1 ENE Bellvue, CO – 7.6 inches

2 SSE Laporte, CO – 7.5 inches

1 NW Laporte, CO – 7.5 inches

3 W Campion, CO – 7.5 inches

2 NW Lakewood, CO – 7.5 inches

4 NE Parker, CO – 7.5 inches

3 WSW Berthoud, CO – 7.4 inches

1 E Superior, CO – 7.4 inches

2 N Louisville, CO – 7.4 inches

2 SSE Boulder, CO – 7.3 inches

4 WNW Arvada, CO – 7.3 inches

1 SSE Lone Tree, CO – 7.2 inches

1 SW Westminster, CO – 7.2 inches

3 W Arvada, CO – 7.1 inches

1 SE Mountain View, CO – 7.1 inches

1 WNW Niwot, CO – 7.1 inches

3 NNE Pleasant View, CO – 7.1 inches

1 SE Littleton, CO – 7.1 inches

5 NE Parker, CO – 7.1 inches

4 NNE Floyd Hill, CO – 7 inches

1 NE Wheat Ridge, CO – 7 inches

Westminster, CO – 7 inches

1 NW Federal Heights, CO – 7 inches

3 W Aspen Park, CO – 7 inches

2 S Tiny Town, CO – 7 inches

4 ESE Foxfield, CO – 7 inches

5 NE Ponderosa Park, CO – 7 inches

11 NE Ponderosa Park, CO – 7 inches

1 NW Ponderosa Park, CO – 7 inches

Weather News Front Range digging out after overnight snowstorm snaps trees, knocks out power Robert Garrison

Lone Tree, CO – 6.8 inches

1 ESE Bellvue, CO – 6.7 inches

3 SE The Pinery, CO – 6.7 inches

1 NW Broomfield, CO – 6.6 inches

1 NE Golden, CO – 6.5 inches

4 ENE Laporte, CO – 6.5 inches

2 SSW Berthoud, CO – 6.5 inches

1 NNW Superior, CO – 6.5 inches

Walden, CO – 6.5 inches

1 NNE Edgewater, CO – 6.5 inches

1 ESE The Pinery, CO – 6.5 inches

1 W Wheat Ridge, CO – 6.4 inches

Highlands Ranch, CO – 6.4 inches

3 WNW Loveland, CO – 6.4 inches

3 S Hygiene, CO – 6.3 inches

1 NW Broomfield, CO – 6.3 inches

2 SW Berthoud, CO – 6.3 inches

1 N Castle Rock, CO – 6.3 inches

2 SSW Castle Rock, CO – 6.3 inches

2 S Highlands Ranch, CO – 6.2 inches

1 W Windsor, CO – 6.2 inches

2 SW Edgewater, CO – 6.1 inches

1 NNW Loveland, CO – 6.1 inches

3 SW Ponderosa Park, CO – 6.1 inches

2 NW Wheat Ridge, CO – 6 inches

2 WSW Lakewood, CO – 6 inches

2 NNW Lone Tree, CO – 6 inches

2 SE Boulder, CO – 6 inches

1 NNE Mountain View, CO – 6 inches

3 SSE Hygiene, CO – 6 inches

2 N Lafayette, CO – 6 inches

2 NE Westminster, CO – 6 inches

2 W Northglenn, CO – 6 inches

1 E Superior, CO – 6 inches

2 NW Loveland, CO – 6 inches

4 ESE Horsetooth Mountain, CO – 6 inches

2 SW Arapahoe Park, CO – 6 inches

4 ENE Cedar Point, CO – 6 inches

3 E Parker, CO – 6 inches

1 NW Parker, CO – 6 inches

Ponderosa Park, CO – 6 inches

Elizabeth, CO – 6 inches

1 SSE Agate, CO – 6 inches

2 SE Castle Pines, CO – 6 inches

Rocky Mountain Journeys

2 SSE Arvada, CO – 5.9 inches

3 S Erie, CO – 5.9 inches

3 SSE Hygiene, CO – 5.9 inches

2 NW Loveland, CO – 5.8 inches

3 WSW Black Hollow Reservoir, CO – 5.6 inches

1 S Broomfield, CO – 5.6 inches

3 SSW Longmont, CO – 5.6 inches

1 NNW Louisville, CO – 5.6 inches

1 SW Arvada, CO – 5.5 inches

1 SE Lakewood, CO – 5.5 inches

3 SSE Laporte, CO – 5.5 inches

3 NW Fort Collins, CO – 5.5 inches

2 NNE Hygiene, CO – 5.5 inches

5 SW Denver Intl Airport, CO – 5.5 inches

4 SSW Castle Rock, CO – 5.5 inches

1 ENE Littleton, CO – 5.4 inches

2 S Hygiene, CO – 5.3 inches

Fort Collins, CO – 5.3 inches

4 NNE Timnath, CO – 5.2 inches

3 E Longmont, CO – 5.2 inches

2 S Edgewater, CO – 5.2 inches

2 NE Longmont, CO – 5.1 inches

3 SSW Buckley AFB, CO – 5 inches

4 ESE Denver, CO – 5 inches

4 NNW Aurora, CO – 5 inches

2 NNW Highlands Ranch, CO – 5 inches

2 SW Centennial, CO – 5 inches

Pierce, CO – 5 inches

1 NE Fort Collins, CO – 5 inches

1 NNE Lafayette, CO – 5 inches

2 NW Todd Creek, CO – 5 inches

Campion, CO – 5 inches

1 WSW Lafayette, CO – 5 inches

2 N Longmont, CO – 5 inches

1 NNE Columbine, CO – 5 inches

2 ESE Lakewood, CO – 5 inches

Susan M. Kelley

2 ENE Longmont, CO – 4.9 inches

2 NE Thornton, CO – 4.9 inches

2 E Foxfield, CO – 4.8 inches

3 E Denver, CO – 4.8 inches

2 NE Cherry Hills Village, CO – 4.8 inches

2 N Cherry Hills Village, CO – 4.8 inches

1 SSW Fort Collins, CO – 4.8 inches

2 E Broomfield, CO – 4.8 inches

2 NNE Columbine, CO – 4.8 inches

2 NNW Sheridan, CO – 4.8 inches

4 ESE Foxfield, CO – 4.8 inches

2 E Longmont, CO – 4.7 inches

2 NE Northglenn, CO – 4.7 inches

2 SE Mountain View, CO – 4.7 inches

Littleton, CO – 4.7 inches

1 SSW Denver Intl Airport, CO – 4.7 inches

3 NE Cherry Hills Village, CO – 4.5 inches

4 S Fort Collins, CO – 4.5 inches

4 NE Firestone, CO – 4.5 inches

1 NNW Erie, CO – 4.5 inches

1 SE Todd Creek, CO – 4.5 inches

2 NNW Longmont, CO – 4.5 inches

1 NNW Campion, CO – 4.5 inches

3 NNW Sheridan, CO – 4.5 inches

4 W Elbert, CO – 4.5 inches

1 SE Fort Collins, CO – 4.4 inches

2 S Fort Collins, CO – 4.4 inches

4 SSW Mead, CO – 4.4 inches

3 SSW Castle Pines, CO – 4.4 inches

2 N Woodland Park, CO – 4.4 inches

2 N Woodland Park, CO – 4.4 inches

2 WNW Kelim, CO – 4.3 inches

1 ESE Lafayette, CO – 4.3 inches

2 ESE Buckley AFB, CO – 4.3 inches

4 E Laporte, CO – 4.2 inches

2 SW Loveland, CO – 4.2 inches

6 NE Nunn, CO – 4.2 inches

1 WSW Aurora, CO – 4.1 inches

5 S Fort Collins, CO – 4.1 inches

1 ENE Nunn, CO – 4 inches

2 SSE Loveland, CO – 4 inches

3 E Loveland, CO – 4 inches

1 SSW Frederick, CO – 4 inches

Berthoud, CO – 4 inches

1 E Edgewater, CO – 4 inches

5 E Monument, CO – 4 inches

5 E Monument, CO – 4 inches

Check the latest Colorado winter weather alerts

2 ENE Vail, CO – 3.8 inches

3 N Milton Reservoir, CO – 3.8 inches

2 NNW Larkspur, CO – 3.8 inches

1 ESE Denver, CO – 3.5 inches

5 NW Aurora, CO – 3.5 inches

1 ENE Fort Collins, CO – 3.5 inches

2 WSW Greeley, CO – 3.5 inches

Limon, CO – 3.5 inches

2 NNE Monument, CO – 3.5 inches

3 N Foxfield, CO – 3.4 inches

Palmer Lake, CO – 3.2 inches

2 ESE Foxfield, CO – 3 inches

4 NW Greeley, CO – 3 inches

3 SSE Mead, CO – 3 inches

5 SSE Simla, CO – 3 inches

7 NNE Black Forest, CO – 3 inches

3 WNW Fairplay, CO – 3 inches

2 SE Timnath, CO – 2.8 inches

1 ENE Windsor, CO – 2.8 inches

1 E Milliken, CO – 2.8 inches

2 W Aurora, CO – 2.7 inches

1 WSW Denver, CO – 2.6 inches

3 S Windsor, CO – 2.5 inches

2 W Vail, CO – 2.5 inches

Greeley, CO – 2.5 inches

2 N Black Forest, CO – 2.5 inches

1 SE Palmer Lake, CO – 2.5 inches

1 NNW Cheesman Reservoir, CO – 2.5 inches

Monica Breckenridge

4 WNW Greeley, CO – 2.4 inches

3 N Calhan, CO – 2.4 inches

3 NW Black Forest, CO – 2.3 inches

1 W Brighton, CO – 2.2 inches

4 W La Salle, CO – 2 inches

3 NNW Firestone, CO – 2 inches

2 W Grand Lake, CO – 2 inches

1 ENE Greeley, CO – 2 inches

4 ESE Monument, CO – 2 inches

3 SSE Monument, CO – 2 inches

4 SSE Leadville, CO – 1.9 inches

2 SSW Elkdale, CO – 1.8 inches

2 N Heeney, CO – 1.8 inches

2 E Greeley, CO – 1.8 inches

11 NNE Kutch, CO – 1.8 inches

5 SE Monument, CO – 1.8 inches

4 NE Air Force Academy, CO – 1.5 inches

1 W Gill, CO – 1.4 inches

1 ENE Milliken, CO – 1 inch

New Raymer, CO – 1 inch

2 NNE Elizabeth, CO – 1 inch

2 WSW Northglenn, CO – 0.6 inches

3 NNW Parshall, CO – 0.6 inches

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