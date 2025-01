How much did it snow? Colorado snow totals for Jan. 25, 2025 snowstorm

The Denver metro area woke to a blanket of snow Saturday morning after a short-lived system moved into the area overnight.

The foothills and the north metro area appeared to have received the most snow, with more than 5 inches falling in parts.

The light snowfall should be wrapped up by this evening. However, temperatures won’t budge much, with a high of only 26 degrees expected Saturday.

Here are the latest snow totals reported to the National Weather Service as of Saturday morning:

1 W Allenspark, CO 5.1

1 ESE Arvada, CO 5

1 W Northglenn, CO 4.2

1 N Genesee, CO 4

1 SE Mountain View, CO 4

1 SSW Denver Intl Airpo, CO 3.9

3 SSW Boulder, CO 3.7

2 NW Boulder, CO 3.5

2 W Boulder, CO 3.4

1 NW Pinewood Springs, CO 3.4

1 E Edgewater, CO 3.3

2 S Hygiene, CO 3.2

1 NNW Louisville, CO 3.2

2 SE Boulder, CO 3.2

3 NNE Pleasant View, CO 3.2

3 NE Niwot, CO 3.1

1 N Sunshine, CO 3.1

1 W Boulder, CO 3.1

2 NE Arvada, CO 3.1

2 NW Boulder, CO 3

6 NW Mishawaka, CO 3

4 NE Firestone, CO 3

2 NW Colorado Springs, CO 3

1 NNE Edgewater, CO 3

2 SE Mountain View, CO 3

1 S Crescent Village, CO 3

1 W Wheat Ridge, CO 2.9

1 NW Niwot, CO 2.8

4 W Pinewood Springs, CO 2.8

2 WSW Lakewood, CO 2.7

3 ENE White Ranch Open, CO 2.7

2 NE Westminster, CO 2.6

4 WNW Arvada, CO 2.6

1 NNW Arvada, CO 2.6

5 E Jamestown, CO 2.5

2 W Niwot, CO 2.5

1 W Firestone, CO 2.5

1 WNW Boulder, CO 2.5

3 W Campion, CO 2.5

1 E Superior, CO 2.5

2 NW Lafayette, CO 2.4

2 ESE Lakewood, CO 2.4

3 NW Louisville, CO 2.4

Nederland, CO 2.3

2 N Louisville, CO 2.3

2 E Broomfield, CO 2.2

3 W Westminster, CO 2.2

Lafayette, CO 2.2

4 SSW Mead, CO 2.1

3 SSE Hygiene, CO 2.1

Lyons, CO 2.1

1 WSW Lafayette, CO 2.1

2 WNW Erie, CO 2

2 SW Estes Park, CO 2

2 N Lyons, CO 2

2 SSW Berthoud, CO 2

3 S Erie, CO 2

2 SSW Elkdale, CO 2

4 NE Nederland, CO 2

1 WNW Crescent Village, CO 2

4 WSW Arvada, CO 2

1 SW Kittredge, CO 2

3 E Denver, CO 2

2 SSW Berthoud, CO 1.9

1 S Greeley, CO 1.9

2 NE Longmont, CO 1.8

5 NW Campion, CO 1.8

2 SW Estes Park, CO 1.8

4 WSW Berthoud, CO 1.8

2 ESE Pinecliffe, CO 1.8

2 NE Rollinsville, CO 1.7

2 N Longmont, CO 1.6

3 NE Longmont, CO 1.6

3 NE Longmont, CO 1.6

2 NNE Erie, CO 1.6

1 ENE Fort Collins, CO 1.6

Berthoud, CO 1.6

3 WNW Loveland, CO 1.6

2 E Greeley, CO 1.6

3 E Longmont, CO 1.5

3 SSE Hygiene, CO 1.5

3 WSW Frederick, CO 1.5

3 W Frederick, CO 1.5

2 NW Loveland, CO 1.5

Campion, CO 1.5

2 N Timnath, CO 1.5

2 S Estes Park, CO 1.5

1 SSW Fort Collins, CO 1.5

1 N Fort Collins, CO 1.5

1 W Brighton, CO 1.5

1 WNW Gill, CO 1.5

5 NW Aurora, CO 1.5

3 NNE Pinecliffe, CO 1.5

1 N Lawson, CO 1.5

3 S Evergreen, CO 1.5

1 N Englewood, CO 1.5

2 NW Longmont, CO 1.4

2 SE Timnath, CO 1.4

3 NW Fort Collins, CO 1.4

3 N Milton Reservoir, CO 1.4

2 NE Northglenn, CO 1.4

2 WNW Cherokee Park, CO 1.3

1 NW Broomfield, CO 1.3

3 NE Nederland, CO 1.3

1 W Ken Caryl, CO 1.3

1 SE Fort Collins, CO 1.2

2 WNW Timnath, CO 1.2

4 NNE Timnath, CO 1.2

3 ENE Laporte, CO 1.2

4 W La Salle, CO 1.2

2 NNW Sheridan, CO 1.2

2 NNE Loveland, CO 1.1

2 SSE Loveland, CO 1.1

4 NNE Ken Caryl, CO 1.1

1 ENE Littleton, CO 1.1

2 S Hygiene, CO 1

1 SE Waverly, CO 1

1 SW Wellington, CO 1

4 WSW Drake, CO 1

3 WSW Aurora, CO 1

2 W Aurora, CO 1

4 NW Peterson AFB, CO 1

1 ESE Ken Caryl, CO 1

2 S Tiny Town, CO 1

1 SE Littleton, CO 1

3 W Fort Collins, CO 0.9

2 SSE Laporte, CO 0.9

Littleton, CO 0.8

2 SSW Aurora, CO 0.7

2 NE Cherry Hills Villa, CO 0.7

3 SSW Hillrose, CO 0.5

Platner, CO 0.5

4 N Floyd Hill, CO 0.5

1 NE Littleton, CO 0.5

1 ESE Highlands Ranch, CO 0.5

COLORADO SKI AREA SNOW REPORTS

A-Basin

https://www.arapahoebasin.com/snow-report/

Copper Mountain

https://www.coppercolorado.com/the-mountain/conditions-weather/snow-report

Eldora

https://www.eldora.com/the-mountain/conditions-weather/current-conditions-forecast

Keystone

https://www.keystoneresort.com/the-mountain/mountain-conditions/snow-and-weather-report.aspx

Loveland Ski Area

https://skiloveland.com/snow-report

Purgatory

https://www.purgatory.ski/mountain/weather-conditions-webcams/

Steamboat

https://www.steamboat.com/the-mountain/mountain-report

Winter Park

https://www.winterparkresort.com/the-mountain/mountain-report

Wolf Creek Ski Area

wolfcreekski.com/wcs-snow-report/

