How much did it snow? Colorado snow totals for Feb. 11-12, 2025 snowstorm

DENVER — A winter storm that moved into Colorado Monday dropped temperatures and dumped several inches of snow in the Denver metro area and other parts of the state.

The Central Mountains and foothills saw the brunt of the storm, with more than half a foot of snow reported near Edwards.

On Thursday, the snow will be gone, and temperatures should begin to resemble more average numbers for this time of the year. Highs will gradually climb into the upper 30s on Thursday and upper 40s on Friday.

Our next storm will bring more snow to the mountains on Friday and the plains on Saturday.

Here are the latest snow totals reported to the National Weather Service as of Wednesday.

1 W Edwards, CO 7

4 N Colorado Springs, CO 5.5

Rocky Ford, CO 5.5

4 SSE Beecher Island, CO 5

7 SSW Spanish Peaks, CO 5

1 NNW Monarch Pass, CO 5

2 SW Hayden, CO 4.8

5 NW Campion, CO 4.6

1 E Holyoke, CO 4.5

1 NE Steamboat Springs, CO 4.5

1 W Allenspark, CO 4.4

3 SW Holyoke, CO 4.1

1 NE Idalia, CO 4

2 NNW Amherst, CO 4

4 SSW Pueblo, CO 4

2 S Estes Park, CO 4

4 NNW Mount Crested But, CO 4

2 SSW Telluride, CO 4

2 WNW Pueblo Reservoir, CO 3.9

Eads, CO 3.7

Hugo, CO 3.6

3 SSW Boulder, CO 3.6

2 W Colorado Springs, CO 3.6

Wray, CO 3.5

6 S New Raymer, CO 3.5

Sterling, CO 3.5

2 SSE Loveland, CO 3.5

2 SW Estes Park, CO 3.5

5 E Jamestown, CO 3.5

1 NW Heeney, CO 3.5

3 NW Boulder, CO 3.3

7 NE Sawpit, CO 3.3

11 NE Ponderosa Park, CO 3.2

5 ESE Pueblo Reservoir, CO 3.2

2 W Boulder, CO 3.1

1 NE Wray, CO 3

6 SW Sixteen-Mile Corne, CO 3

2 SE Boulder, CO 3

6 NNW Peterson AFB, CO 3

9 N Kit Carson, CO 3

6 SW Yuma, CO 3

9 SE St Petersburg, CO 3

3 N Pueblo Reservoir, CO 3

2 E Longmont, CO 3

1 NNE Lafayette, CO 3

2 W Vail, CO 3

2 ENE Vail, CO 3

2 N Lyons, CO 3

2 SW Estes Park, CO 3

5 NW El Jebel, CO 3

9 N Bethune, CO 2.8

2 ENE Longmont, CO 2.8

2 ENE Vail, CO 2.8

1 W Boulder, CO 2.8

3 SSE Hygiene, CO 2.7

2 SW Niwot, CO 2.7

Limon, CO 2.7

2 ENE Longmont, CO 2.7

2 NW Boulder, CO 2.7

2 NNE Erie, CO 2.6

2 N Burlington, CO 2.5

7 NNW Peconic, CO 2.5

3 S Hygiene, CO 2.5

3 SSE Hygiene, CO 2.5

2 W Niwot, CO 2.5

1 NW Niwot, CO 2.5

1 S Peterson AFB, CO 2.5

14 SSE Schriever AFB, CO 2.5

1 ENE Colorado City, CO 2.5

2 NE Longmont, CO 2.5

2 WNW Cherokee Park, CO 2.5

Edwards, CO 2.5

1 NNW Boulder, CO 2.5

Palmer Lake, CO 2.5

3 NE Niwot, CO 2.4

1 E Gary, CO 2.4

2 SSW Elkdale, CO 2.4

2 N Boulder, CO 2.3

Platner, CO 2.3

1 E Greeley, CO 2.3

1 NW Walsenburg, CO 2.3

2 N Longmont, CO 2.3

2 S Hygiene, CO 2.2

4 SSW Mead, CO 2.2

4 WSW Berthoud, CO 2.2

3 WNW Fort Collins, CO 2.2

2 S Boulder, CO 2.2

4 ENE Nederland, CO 2.2

3 W Jamestown, CO 2.2

2 W Boulder, CO 2.2

3 NE Longmont, CO 2.1

1 E Milliken, CO 2.1

3 W Campion, CO 2.1

1 NW Pinewood Springs, CO 2.1

Lyons, CO 2.1

3 W Fort Collins, CO 2.1

1 N Sunshine, CO 2.1

1 S Mount Crested Butte, CO 2.1

Cheyenne Wells, CO 2

Lafayette, CO 2

3 SSW Niwot, CO 2

1 NNW Marshall, CO 2

2 SW Rocky Flats, CO 2

3 NW Louisville, CO 2

2 NW Longmont, CO 2

4 NW Peterson AFB, CO 2

2 NNE Monument, CO 2

1 SSE Agate, CO 2

5 S Cedar Point, CO 2

Genoa, CO 2

2 NNE Elizabeth, CO 2

1 W Firestone, CO 2

3 NNW Firestone, CO 2

2 ENE Cedar Cove, CO 2

4 W Pinewood Springs, CO 2

4 WSW Drake, CO 2

6 NW Mishawaka, CO 2

3 ESE Buckhorn Mountain, CO 2

3 E Buckhorn Mountain, CO 2

1 ENE Bellvue, CO 2

1 WNW Boulder, CO 2

2 NW Boulder, CO 2

5 E Jamestown, CO 2

1 NNW Palmer Lake, CO 2

1 S Canon City, CO 2

1 N Pueblo West, CO 2

1 SE Wolf Creek Pass, CO 2

1 SW Gypsum, CO 2

4 NW Hardin, CO 1.9

1 ENE Greeley, CO 1.9

1 NNW Erie, CO 1.9

7 E Virginia Dale, CO 1.9

5 WNW Steamboat Springs, CO 1.9

Nederland, CO 1.9

1 SSW Rollinsville, CO 1.9

1 N Fort Collins, CO 1.8

3 N Milton Reservoir, CO 1.8

2 E Greeley, CO 1.8

4 ENE Cedar Point, CO 1.8

2 NNW Carter Lake, CO 1.8

2 NE Rollinsville, CO 1.8

3 N Pinecliffe, CO 1.8

5 W Westcliffe, CO 1.8

Rangely, CO 1.8

1 WSW Lafayette, CO 1.7

3 NNW Marshall, CO 1.7

4 NNE Fort Collins, CO 1.7

1 NNW Loveland, CO 1.7

4 S Fort Collins, CO 1.7

3 NW Fort Collins, CO 1.7

1 SE Frederick, CO 1.7

Lafayette, CO 1.7

4 W La Salle, CO 1.7

3 WNW Loveland, CO 1.7

1 NW Laporte, CO 1.7

2 NE Nederland, CO 1.7

2 N Louisville, CO 1.6

1 SSW Carr, CO 1.6

2 N Campion, CO 1.6

2 NW Loveland, CO 1.6

3 W Frederick, CO 1.6

3 WSW Frederick, CO 1.6

2 WSW Greeley, CO 1.6

3 WSW Berthoud, CO 1.6

2 NW Loveland, CO 1.6

6 NW Cuchara, CO 1.6

2 W Northglenn, CO 1.5

1 NW Longmont, CO 1.5

2 ESE Lakewood, CO 1.5

2 SW Golden, CO 1.5

2 NE Wellington, CO 1.5

2 W Timnath, CO 1.5

1 SE Fort Collins, CO 1.5

2 WNW Timnath, CO 1.5

1 SSW Fort Collins, CO 1.5

3 NNW Fort Collins, CO 1.5

2 SE Timnath, CO 1.5

2 ESE Fort Collins, CO 1.5

2 E Fort Collins, CO 1.5

2 N Timnath, CO 1.5

3 NE Fort Collins, CO 1.5

1 WNW Gill, CO 1.5

2 ENE Lucerne, CO 1.5

2 SSW Castle Rock, CO 1.5

Castle Rock, CO 1.5

1 ESE The Pinery, CO 1.5

5 NE Parker, CO 1.5

Berthoud, CO 1.5

Campion, CO 1.5

2 NW Loveland, CO 1.5

5 S Fort Collins, CO 1.5

3 E Loveland, CO 1.5

3 S Windsor, CO 1.5

3 E Arvada, CO 1.5

2 ESE Pinecliffe, CO 1.5

3 NNE Pinecliffe, CO 1.5

Aspen Springs, CO 1.5

3 SE Shamballa, CO 1.5

2 NW Colorado Springs, CO 1.5

2 SSW Silverthorne, CO 1.5

1 NNW Arvada, CO 1.4

1 ENE Fort Collins, CO 1.4

4 NNE Black Forest, CO 1.4

2 E Castle Rock, CO 1.4

1 N Castle Rock, CO 1.4

3 SE The Pinery, CO 1.4

1 ENE Windsor, CO 1.4

4 NE Blende, CO 1.4

5 NE Blende, CO 1.4

1 NNW Louisville, CO 1.3

4 WNW Arvada, CO 1.3

4 E Laporte, CO 1.3

1 SE Waverly, CO 1.3

4 NNE Timnath, CO 1.3

Briggsdale, CO 1.3

1 W Evans, CO 1.3

1 W Windsor, CO 1.3

4 WSW Eaton, CO 1.3

1 WNW Gypsum, CO 1.3

1 ESE Ken Caryl, CO 1.3

1 NNW Grant, CO 1.3

1 SW Westminster, CO 1.2

2 WSW Lakewood, CO 1.2

Arvada, CO 1.2

1 NW Federal Heights, CO 1.2

3 SW Wellington, CO 1.2

1 SW Wellington, CO 1.2

Wellington, CO 1.2

6 NE Nunn, CO 1.2

1 SSW Denver Intl Airpo, CO 1.2

4 ESE Foxfield, CO 1.2

2 NNE Loveland, CO 1.2

4 WSW Windsor, CO 1.2

1 N Lawson, CO 1.2

7 ESE Texas Creek, CO 1.2

1 NW Broomfield, CO 1.1

2 NE Westminster, CO 1.1

2 E Broomfield, CO 1.1

2 NE Arvada, CO 1.1

3 W Westminster, CO 1.1

2 NE Northglenn, CO 1.1

1 NNE Edgewater, CO 1.1

1 SSE Ponderosa Park, CO 1.1

2 NW Lone Tree, CO 1.1

2 WSW Northglenn, CO 1

3 ENE White Ranch Open, CO 1

2 NW Todd Creek, CO 1

1 SE Todd Creek, CO 1

1 W Brighton, CO 1

5 NW Aurora, CO 1

2 SE Mountain View, CO 1

3 SSW Hillrose, CO 1

1 NW Karval, CO 1

Elizabeth, CO 1

2 SSW Aurora, CO 1

3 SSW Buckley AFB, CO 1

4 NE Nederland, CO 1

1 NE Brookvale, CO 1

1 WNW Crescent Village, CO 1

Poudre Park, CO 1

5 W Toponas, CO 1

9 WNW Kremmling, CO 1

1 S Crescent Village, CO 1

2 WSW Meeker, CO 1

2 W Lone Tree, CO 1

1 NW Lone Tree, CO 1

1 N Centennial, CO 1

1 NNW Cheesman Reservoi, CO 1

1 SW Tiny Town, CO 1

1 ENE Littleton, CO 1

2 SW Cherry Hills Villa, CO 1

2 SE Penrose, CO 1

1 NNW Lake George, CO 1

5 NNE Florissant, CO 1

3 SSW Evergreen, CO 1

1 N Englewood, CO 0.9

3 SSW Castle Pines, CO 0.9

2 NNW Sheridan, CO 0.8

2 NE Cherry Hills Villa, CO 0.6

1 WSW Aurora, CO 0.6

6 WSW Bonny Reservoir, CO 0.5

2 SSE Woodlin School, CO 0.5

3 SSE Woodlin School, CO 0.5

3 E Flagler, CO 0.3

1 E Burlington, CO 0.2

1 NE Kirk, CO 0.2

