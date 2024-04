How much did it snow? Colorado snow totals from April 27, 2024 storm

DENVER — Saturday's spring snowstorm in Colorado brought widespread precipitation with rain and morning snow for the Denver metro area and snow piling up in the mountains, as high as 1 to 3 feet.

The heaviest snow totals were logged in the north-central mountains, with more than 25 inches falling near Mount Audobon. The south metro area saw around 3-2 inches from Saturday's storm.

Highs today will be milder, in the upper 50s to low 60s across the metro area and plains. Skies clear overnight, with warmer and drier weather returning to start the week.

Scroll down to see 24-hour snow reports from Colorado ski resorts and the latest Colorado snowpack report.

Here are the latest snow totals reported to the National Weather Service as of Sunday morning:

3 NNE MOUNT AUDUBON, CO 25.3

4 S LONGS PEAK, CO 24.2

4 NNW LONGS PEAK, CO 23.1

3 SW WARD, CO 22

3 WNW PINGREE PARK, CO 17.6

1 SW ELDORA, CO 17.6

3 S BRAINARD LAKE, CO 17.6

9 SE CAMERON PASS, CO 16.5

9 E GLENDEVEY, CO 16.5

1 NE ECHO LAKE, CO 16.5

7 NW RED FEATHER LAKES, CO 15.4

5 SSW BLUE RIVER, CO 15.4

1 NNW CAMERON PASS, CO 14.3

Aspen Springs, CO 13.5

7 SSE CAMERON PASS, CO 13.2

3 WNW ALMA, CO 13.2

7 E BLUE RIVER, CO 13.2

3 WNW Aspen Park, CO 13

3 SW Breckenridge, CO 13

4 NE Nederland, CO 12.5

2 W Pennock Pass, CO 12.5

4 SSE Pinecliffe, CO 12.4

2 ESE Pinecliffe, CO 12.1

6 E CAMERON PASS, CO 12.1

2 S Estes Park, CO 11.6

5 SSW GLENDEVEY, CO 11

9 SSE GOULD, CO 11

1 W Aspen Springs, CO 11

1 WNW Loveland Pass, CO 11

1 SSW Copper Mountain, CO 11

1 S Crescent Village, CO 10

7 NE Sawpit, CO 10

8 NW GLENDEVEY, CO 9.9

8 SSE CAMERON PASS, CO 9.9

1 W COPPER MOUNTAIN, CO 9.9

1 NW CLIMAX, CO 9.9

3 NNE Pinecliffe, CO 9.5

1 N Genesee, CO 9.3

2 NE Rollinsville, CO 9.2

1 SW Tiny Town, CO 9

10 NNE SILVERTHORNE, CO 8.8

5 W BERTHOUD FALLS, CO 8.8

1 WNW LOVELAND PASS, CO 8.8

1 NNW BERTHOUD PASS, CO 8.8

5 WSW GUANELLA PASS, CO 8.8

9 SE WESTON PASS, CO 8.8

1 NNW Grant, CO 8

2 NNE Shaffers Crossing, CO 7.9

6 W ARAPAHOE PEAK, CO 7.7

1 SSE LOVELAND PASS, CO 7.7

Nederland, CO 7.5

2 SSE Winter Park, CO 7.5

2 WNW Estes Park, CO 7.4

4 W Pinewood Springs, CO 7

5 WSW GRAND LAKE, CO 7

4 NNE Floyd Hill, CO 6.7

9 SSE SPICER, CO 6.6

5 WSW WINTER PARK, CO 6.6

5 W GREEN MOUNTAIN RESE, CO 6.6

3 NE Black Forest, CO 6.5

2 NE Leadville, CO 6.4

2 SW Estes Park, CO 6.3

3 E Conifer, CO 6.3

2 SW Golden, CO 6.2

1 SSE Wah Keeney Park, CO 6.1

2 SSE Loveland Pass, CO 6

1 S St Marys Glacier, CO 6

Red Mountain Pass, CO 6

4 E Camp Bird, CO 6

2 SE Wilkerson Pass, CO 6

3 S Conifer, CO 6

11 S RABBIT EARS PASS, CO 5.5

6 NW SILVERTHORNE, CO 5.5

1 NE Brookvale, CO 5.4

1 SSW Georgetown, CO 5.1

2 N Black Forest, CO 5

Woodland Park, CO 5

5 E Monument, CO 4.5

2 NNE Monument, CO 4.5

8 SSE RAND, CO 4.4

3 WNW Divide, CO 4.2

3 ESE Lone Tree, CO 4

5 S Hillside, CO 4

Coal Bank Pass, CO 4

1 WNW Crescent Village, CO 3.5

1 SSE Lone Tree, CO 3.3

3 SE Shamballa, CO 3.3

2 NNE Monument, CO 3.3

1 SE Gould, CO 3.2

2 WSW Lone Tree, CO 3.2

2 SSW Castle Rock, CO 3.2

2 WSW Lakewood, CO 3

2 N Castle Pines, CO 3

4 S Black Forest, CO 3

5 W Falcon, CO 3

4 ESE Foxfield, CO 3

3 W Arapahoe Park, CO 3

3 WSW Aurora, CO 3

2 NNE Elizabeth, CO 3

2 SW Black Forest, CO 3

3 W Black Forest, CO 3

4 WNW Black Forest, CO 3

4 ESE Monument, CO 3

5 SSW Black Forest, CO 2.9

3 WNW Castlewood Canyon, CO 2.9

4 WSW Drake, CO 2.8

2 NNE Falcon, CO 2.8

5 SE Monument, CO 2.8

2 SW Cherry Hills Villa, CO 2.8

7 NW Cuchara, CO 2.8

2 WNW Lone Tree, CO 2.6

5 S Black Forest, CO 2.5

3 ENE Shamballa, CO 2.5

Castle Rock, CO 2.5

10 E Arapahoe Park, CO 2.5

4 ENE Cedar Point, CO 2.5

6 S Leadville, CO 2.5

2 NE Cherry Hills Villa, CO 2.4

1 NE Evergreen, CO 2.3

6 S Calhan, CO 2.3

2 W Aurora, CO 2.3

7 NNE Black Forest, CO 2.3

7 NNW Peterson AFB, CO 2.3

1 N Sunshine, CO 2.2

5 S Castlewood Canyon, CO 2.2

2 NE Englewood, CO 2.2

1 ENE Littleton, CO 2.1

5 NE Manitou Springs, CO 2.1

1 SW Kittredge, CO 2

1 NE Littleton, CO 2

1 ESE Ken Caryl, CO 2

3 WNW Parker, CO 2

3 W Falcon, CO 2

3 N Foxfield, CO 2

2 WSW Buckley AFB, CO 2

Ponderosa Park, CO 2

13 ENE Kiowa, CO 2

Palmer Lake, CO 2

4 WNW Buena Vista, CO 2

2 W Guffey, CO 2

4 NNW Mount Crested But, CO 2

1 ENE 11-Mile Canyon Re, CO 2

4 S Air Force Academy, CO 2

Molas Pass, CO 2

1 SE Crestone, CO 1.8

2 W Vail, CO 1.7

4 ESE Falcon, CO 1.5

1 ESE Denver, CO 1.5

3 ENE Manitou Springs, CO 1.5

2 NW Colorado Springs, CO 1.5

1 NNW Cheesman Reservoi, CO 1.5

4 WNW Peterson AFB, CO 1.4

4 NNE Ken Caryl, CO 1.3

4 NW Peterson AFB, CO 1.3

3 SSW Castle Pines, CO 1.1

1 WNW Buena Vista, CO 1.1

7 E Virginia Dale, CO 1

2 SW Lakewood, CO 1

7 N La Veta, CO 1

1 ESE Manitou Springs, CO 1

2 SSW Colorado Springs, CO 1

2 N Colorado Springs, CO 1

2 NNE Colorado Springs, CO 1

1 NNW Arvada, CO 0.9

2 E Castle Rock, CO 0.9

1 E Edgewater, CO 0.7

3 SSW Boulder, CO 0.6

1 SW Aurora, CO 0.5

2 S Boulder, CO 0.3

COLORADO SKI AREA SNOW REPORTS

A-Basin

https://www.arapahoebasin.com/snow-report/

Copper Mountain

https://www.coppercolorado.com/the-mountain/conditions-weather/snow-report

Eldora

https://www.eldora.com/the-mountain/conditions-weather/current-conditions-forecast

Keystone

https://www.keystoneresort.com/the-mountain/mountain-conditions/snow-and-weather-report.aspx

Loveland Ski Area

https://skiloveland.com/snow-report

Purgatory

https://www.purgatory.ski/mountain/weather-conditions-webcams/

Steamboat

https://www.steamboat.com/the-mountain/mountain-report

Winter Park

https://www.winterparkresort.com/the-mountain/mountain-report

Wolf Creek Ski Area

wolfcreekski.com/wcs-snow-report/

To view the Denver snowfall statistics infographics in fullscreen mode click this link.

COLORADO SNOWPACK MAP

DENVER WEATHER LINKS: Hourly forecast | Radars | Traffic | Weather page | 24/7 weather stream | NWS snowfall reports | COCORAHS snow reports | Colorado avalanche info center | Sunset, sunrise times | NWS monthly records, averages | NWS Denver weather history|

Click here to watch the Denver7 live weather stream.