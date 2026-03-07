Here's how much snow fell across the state during Denver's first snow in weeks

Denver saw its first snow in weeks March 6, and some areas across the state got more than a foot of fresh powder.
Totals varied across the metro area, ranging from around 3" in communities like Englewood and Westminster to more than 9" in Aurora. Head to the bottom of this story for ski resort totals.
Here are some 24-hour snow totals reported by the National Weather Service (NWS).
1 SSE St Marys Glacier, CO — 20.5"
3 SW Ward, CO — 18.8"
3 S Brainard Lake, CO — 17.5"
3 NNE Mount Audubon, CO — 16.2"
1 NNW Berthoud Pass, CO — 15"
3 W Jamestown, CO — 13.4"
1 N Genesee, CO — 12.6"
4 S Longs Peak, CO — 12.5"
1 NE Echo Lake, CO — 12.5"
4 ENE Nederland, CO — 12.2"
5 SSW Blue River, CO — 11.3"
5 W Berthoud Falls, CO — 11.3"
1 SW Eldora, CO — 11.2"
9 SE Weston Pass, CO — 11.2"
2 WSW Lone Tree, CO — 11.1"
Ouray, CO — 11"
1 N Castle Rock, CO — 10.4"
2 E Parker, CO — 10"
9 SSE Gould, CO — 10"
1 S Crescent Village, CO — 10"
6 W Arapahoe Peak, CO — 10"
3 SW Meeker Park, CO — 10"
5 WSW Winter Park, CO — 10"
1 WNW Loveland Pass, CO — 10"
3 SW Aurora, CO — 9.4"
8 SSE Rand, CO — 8.8"
Ridgway, CO — 8.8"
4 NNW Longs Peak, CO — 8.7"
9 NE Ponderosa Park, CO — 8.5"
1 SE Kassler, CO — 8.5"
Denver Intl Airport, CO — 8.5"
1 WSW Rye, CO — 8.4"
1 E Ken Caryl, CO — 8.3"
1 SE Littleton, CO — 8.2"
3 WSW The Pinery, CO — 8"
Poudre Park, CO — 8"
2 SE Breckenridge, CO — 7.9"
3 NNE Bailey, CO — 7.7"
1 NE Evergreen, CO — 7.6"
5 S Manila Village, CO — 7.5"
2 WSW Colorado Springs, CO — 7.5"
3 WNW Pingree Park, CO — 7.5"
9 SSE Spicer, CO — 7.5"
2 SW Rocky Flats, CO — 7.5"
6 NW Peyton, CO — 7.1"
1 W Woodland Park, CO — 7"
7 NW Red Feather Lakes, CO — 6.2"
11 S Rabbit Ears Pass, CO — 6.2"
1 W Copper Mountain, CO — 6.2"
1 SSE Loveland Pass, CO — 6.2"
2 N Black Forest, CO — 6"
2 SSW Telluride, CO — 6"
2 N Lakewood, CO — 5.1"
1 SW Thornton, CO — 5.1"
Fairplay, CO — 5.1"
2 SSW Wetmore, CO — 5"
2 NE Leadville, CO — 5"
3 WNW Alma, CO — 5"
1 NW Climax, CO — 5"
5 WSW Guanella Pass, CO — 5"
1 SE Crestone, CO — 4.3"
7 ENE Montrose, CO — 4.2"
8 SW Madrid, NE — 4"
1 E Arvada, CO — 4"
10 NNE Silverthorne, CO — 3.7"
4 NW Peterson Afb, CO — 3.6"
1 W Northglenn, CO — 3.6"
1 ENE Westminster, CO — 3.5"
1 W Wheat Ridge, CO — 3.1"
3 NE Englewood, CO — 3"
2 N Superior, CO — 3"
1 NW Eagle, CO — 2.7"
4 SE Mount Zirkel, CO — 2.5"
2 NNW Louisville, CO — 2.5"
3 SSE Glenwood Springs, CO — 2.5"
5 WSW Grand Lake, CO — 2.4"
2 ENE Vail, CO — 2.3"
2 SE Penrose, CO — 2"
7 WNW Crested Butte, CO — 2"
1 NNE Fountain, CO — 1.8"
Yampa, CO — 1.8"
1 W Westcliffe, CO — 1.8"
Creede, CO — 1.8"
4 NNE Wray, CO — 1.5"
1 WNW Gypsum, CO — 1.1"
6 ESE Cedaredge, CO — 1.1"
Hayden, CO — 1"
5 W Pagosa Springs, CO — 1"
Carbondale, CO — 1"
4 W Paonia, CO — 1"
2 N Longmont, CO — 0.5"
COLORADO SKI AREA SNOW REPORTS
Here's how much powder ski areas say they got in the last 24 hours.
Monarch — 16"
Eldora — 15"
Winter Park — 13"
Keystone — 13"
A-Basin — 12"
Breckenridge — 11"
Copper Mountain — 9"
Loveland Ski Area — 8"
Aspen Mountain — 7"
Steamboat — 6"
Telluride — 6"
Vail — 6"
Crested Butte — 4"
Beaver Creek — 4"
Wolf Creek Ski Area — 4"
Purgatory — 1"
