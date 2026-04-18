Here's how much it snowed across Colorado during Friday's April showers

DENVER — April showers came in the form of snow on Friday after one of the warmest, driest winters on record.
Totals ranched from six inches in Roxoborough Park to 3.5 inches at Denver International Airport to less than an inch in Littleton, according to the National Weather Service's 24-hour snow totals as of about 1:30 p.m. Saturday.
Saturday's sun is already melting away much of the snow, but here are some of those 24-hour totals reported by the National Weather Service (NWS).
- 2 SSE Blue Valley, CO — 6.2"
- 3 WSW Roxborough Park, CO — 6"
- Woodland Park, CO — 6"
- 1 SW Tiny Town, CO — 6"
- 5 SSW Glendevey, CO — 6"
- 1 NNE Rabbit Ears Pass, CO — 6"
- 2 SSE Kittredge, CO — 5.9"
- 3 S Evergreen, CO — 5.5"
- 1 W Aspen Springs, CO — 5.3"
- 3 WNW Aspen Park, CO — 5.2"
- 1 W Blue Mountain, CO — 5"
- 3 NNE Bailey, CO — 4.9"
- 2 NNE Shaffers Crossing, CO — 4.9"
- 1 N Genesee, CO — 4.8"
- 1 NE Echo Lake, CO — 4.8"
- 2 NNE Crystola, CO — 4.5"
- 2 SSW Brookvale, CO — 4.5"
- 11 NE Ponderosa Park, CO — 4.3"
- 2 WSW Lone Tree, CO — 4.1"
- 1 W Ken Caryl, CO — 4"
- 2 SSE Florissant, CO — 4"
- 2 NE Thornton, CO — 3.8"
- 2 WSW Buckley Afb, CO — 3.8"
- 7 NE Sawpit, CO — 3.8"
- 3 WSW Aurora, CO — 3.7"
- 1 SW Bergen Park, CO — 3.6"
- 2 NE Northglenn, CO — 3.6"
- 1 NW Climax, CO — 3.6"
- 1 SE Mountain View, CO — 3.5"
- 3 NW Columbine, CO — 3.5"
- 1 SE Lakewood, CO — 3.5"
- 5 SW Denver Intl Airport CO — 3.5"
- 2 SE Breckenridge, CO — 3.4"
- 3 W Jamestown, CO — 3.3"
- 3 W Parker, CO — 3.3"
- 1 W Wheat Ridge, CO — 3.2"
- Lone Tree, CO — 3.2"
- 1 SSE Lone Tree, CO — 3.2"
- 1 NNW Arvada, CO — 3.1"
- 2 W Lone Tree, CO — 3.1"
- 4 S Fort Collins, CO — 3"
- 2 E Broomfield, CO — 3"
- 3 W Campion, CO — 3"
- 3 NE Longmont, CO — 3"
- 4 NE Firestone, CO — 3"
- 1 E Cherry Hills Village, CO — 3"
- 3 E Denver, CO — 3"
- 2 SW Centennial, CO — 3"g
- 1 SW Ridgway, CO — 3"
- 6 SSW Olathe, CO — 3"
- Ouray, CO — 3"
- 1 E Edgewater, CO — 2.9"
- 3 SSW Castle Pines, CO — 2.8"
- 3 SE Shamballa, CO — 2.8"
- 2 NNE Monument, CO — 2.8"
- 2 NW Boulder, CO — 2.7"
- 3 NW Louisville, CO — 2.7"
- 10 E Arapahoe Park, CO — 2.7"
- 1 NW Niwot, CO — 2.6"
- 2 WNW Estes Park, CO — 2.6"
- 1 NW Pinewood Springs, CO — 2.5"
- 1 NW Federal Heights, CO — 2.5"
- 4 WSW Berthoud, CO — 2.5"
- 2 SW Chatfield Reservoi, CO — 2.5"
- 1 ESE Highlands Ranch, CO — 2.5"
- 1 N Lawson, CO — 2.5"
- 2 SE Wilkerson Pass, CO — 2.5"
- 3 SW Ward, CO — 2.4"
- 3 NNE Pleasant View, CO — 2.4"
- 7 NW Red Feather Lakes, CO — 2.4"
- 6 NW Silverthorne, CO — 2.4"
- 9 SSE Gould, CO — 2.4"
- 8 SSE Cameron Pass, CO — 2.4"
- 4 SE Mount Zirkel, CO — 2.4"
- 9 SSE Spicer, CO — 2.4"
- 1 NW Broomfield, CO — 2.3"
- 1 N Castle Rock, CO — 2.3"
- 3 WNW Loveland, CO — 2.2
- 1 WSW Aurora, CO — 2.2"
- 2 ENE Vail, CO — 2.2"
- 2 SE Horsetooth Mountai, CO — 2.2"
- 3 W Westminster, CO — 2.1"
- 1 WNW El Jebel, CO — 2.1"
- 4 ESE Cedar Cove, CO — 2"
- 1 E Milliken, CO — 2"
- 1 WSW Lafayette, CO — 2"
- 1 NNW Erie, CO — 2"
- 7 SW Deer Trail, CO — 2"
- 3 NW Black Forest, CO — 2"
- 2 WNW Chatfield Reservo, CO — 1.9"
- 2 E Foxfield, CO — 1.9"
- 3 SSE Hygiene, CO — 1.8"
- 3 NE Air Force Academy, CO — 1.8"
- 1 N Sunshine, CO — 1.7"
- Kassler, CO — 1.6"
- 1 W Edwards, CO — 1.6"
- 3 NNW Marshall, CO — 1.5"
- 2 N Lyons, CO — 1.5"
- 1 W Brighton, CO — 1.5"
- 2 WSW Parker, CO — 1.5"
- 4 SSW Mead, CO — 1.5"
- 4 W Elbert, CO — 1.5"
- 4 ENE Cedar Point, CO — 1.5"
- 3 NNW Horsetooth Mounta, CO — 1.5"
- 1 SSW Grand Junction, CO — 1.5"
- 1 E Lakewood, CO — 1.3"
- 3 NNW Fort Collins, CO — 1.3"
- 7 E Virginia Dale, CO — 1.3"
- 3 W Frederick, CO — 1.2"
- 3 SW Meeker Park, CO — 1.2"
- 1 WNW Loveland Pass, CO — 1.2"
- 5 WSW Guanella Pass, CO — 1.2"
- 8 SSE Rand, CO — 1.2"
- 2 SE Timnath, CO — 1.1"
- 2 NNW Sheridan, CO — 1"
- 3 SSE Windsor, CO — 1"
- 4 W La Salle, CO — 1"
- 1 ESE Bellvue, CO — 1"
- Hayden, CO — 1"
- 2 SSW Elkdale, CO — 0.9"
- 1 ENE Littleton, CO — 0.8"
- 2 SSE Laporte, CO — 0.6"
- 2 N Timnath, CO — 0.5"
- 1 E Gary, CO — 0.5"
- 1 W Evans, CO — 0.5"
- 1 SW Wellington, CO — 0.5"
- 1 NW Heeney, CO — 0.5"
- 2 WNW Cherokee Park, CO — 0.4"
- 1 SSW Georgetown, CO — 0.4"
- Platner, CO — 0.3"
- Nederland, CO — 0.2"
- 2 W Niwot, CO — 0.1"
- 1 SSE Peterson Afb, CO — 0.1"
- 3 WNW Fairplay, CO — 0.1"
- Walden, CO — 0.1"
