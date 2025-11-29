Colorado snow totals from Nov. 28-29, 2025 storm: 10.8 inches the winner at a pair of mountain passes

Denver officially snapped its snowless streak at 224 days, the fourth longest such stretch on record, giving the city its second latest first snow ever (Dec. 10, 2021).
Denver International Airport, the city's weather station of record, logged 0.2 inches to put the first measurable snow of the season in the books.
The high country saw more significant snow, with a couple of mountain passes seeing double-digits and many locations getting six inches or more. Denver7 is also tracking the impact on Colorado's ski resorts that were thirsty for some fresh powder after a slow start to the skiing and riding season.
Scroll down to see 24-hour snow reports from Colorado ski resorts and the latest Colorado snowpack report.
- 7 SSE CAMERON PASS, CO: 10.8
- 1 NNE RABBIT EARS PASS, CO: 10.8
- 1 NNW CAMERON PASS, CO: 9.3
- 4 SE MOUNT ZIRKEL, CO: 9.3
- 9 SSE GOULD, CO: 7.8
- 9 SSE SPICER, CO: 7.8
- 8 SSE RAND, CO: 7.8
- 11 S RABBIT EARS PASS, CO: 7.8
- 2 SSE Loveland Pass, CO: 7
- 1 WNW Loveland Pass, CO: 7
- 6 E CAMERON PASS, CO: 6.2
- 9 E GLENDEVEY, CO: 6.2
- 1 NNW BERTHOUD PASS, CO: 6.2
- 1 WNW LOVELAND PASS, CO: 6.2
- 1 SSE LOVELAND PASS, CO: 6.2
- 2 SE Breckenridge, CO: 6.2
- 2 SSE Winter Park, CO: 5
- 3 SW Breckenridge, CO: 5
- 10 NW Kremmling, CO: 5
- 4 SSE Keystone, CO: 5
- 8 NW GLENDEVEY, CO: 4.7
- 9 SE CAMERON PASS, CO: 4.7
- 3 NNE MOUNT AUDUBON, CO: 4.7
- 4 NNW LONGS PEAK, CO: 4.7
- 3 WNW PINGREE PARK, CO: 4.6
- 7 S Steamboat Springs, CO: 4.5
- 6 NNW Silverthorne, CO: 4.5
- 3 NNW Frisco, CO: 4.3
- 9 WNW Kremmling, CO: 4.3
- 1 SSW Copper Mountain, CO: 4
- 2 SSE Winter Park, CO: 3.5
- Oak Creek, CO: 3.5
- 8 SSE CAMERON PASS, CO: 3.1
- 3 SW WARD, CO: 3.1
- 1 NW CLIMAX, CO: 3.1
- 6 NW SILVERTHORNE, CO: 3.1
- 5 W GREEN MOUNTAIN RESE, CO: 3.1
- 7 E BLUE RIVER, CO: 3.1
- 5 SSW BLUE RIVER, CO: 3.1
- 1 SW Eldora, CO: 3
- 1 N Lawson, CO: 2.9
- 4 WSW Hahns Peak, CO: 2.5
- 1 NNW Grant, CO: 2.5
- 2 WNW Cherokee Park, CO: 2
- Aspen Springs, CO: 2
- 1 W Elkdale, CO: 2
- 2 S Estes Park, CO: 1.9
- 2 SSW Elkdale, CO: 1.9
- 5 SSW GLENDEVEY, CO: 1.6
- 2 WNW Estes Park, CO: 1.6
- 5 WSW WINTER PARK, CO: 1.6
- 3 WNW Fairplay, CO: 1.6
- 7 NW RED FEATHER LAKES, CO: 1.5
- Walden, CO: 1.5
- 4 W Pinewood Springs, CO: 1.5
- 1 SSW Rollinsville, CO: 1.5
- 4 S LONGS PEAK, CO: 1.5
- 3 SW MEEKER PARK, CO: 1.5
- Meeker Park, CO: 1.5
- 5 WSW GUANELLA PASS, CO: 1.5
- 1 NE ECHO LAKE, CO: 1.5
- 2 SW Estes Park, CO: 1.4
- 4 N Floyd Hill, CO: 1.3
- 1 W Allenspark, CO: 1.2
- Georgetown, CO: 1.2
- 3 NNW Parshall, CO: 1.2
- 3 WNW Aspen Park, CO: 1.2
- 3 W Jamestown, CO: 1.1
- 2 W Vail, CO: 1.1
- 2 S Tiny Town, CO: 1.1
- 2 SSE Kittredge, CO: 1.1
- 3 NW Mishawaka, CO: 1
- 2 W Estes Park, CO: 1
- 2 SSW Berthoud, CO: 1
- 1 NNW Campion, CO: 1
- Campion, CO: 1
- Williams Fork Reservoir, CO: 1
- 1 N Centennial, CO: 1
- 2 N Genesee, CO: 1
- 4 NNE Floyd Hill, CO: 1
- 2 NE Rollinsville, CO: 0.9
- 3 W Campion, CO: 0.8
- 1 NW Heeney, CO: 0.8
- 2 SE Mountain View, CO: 0.8
- 2 N Aspen Park, CO: 0.8
- 7 E Virginia Dale, CO: 0.7
- 4 ESE Cedar Cove, CO: 0.7
- Nederland, CO: 0.7
- 2 NNW Golden, CO: 0.7
- 3 ENE Highlands Ranch, CO: 0.7
- 1 NE Brookvale, CO: 0.7
- 2 NE Thornton, CO: 0.6
- 2 SSE Arvada, CO: 0.6
- 2 WSW Parker, CO: 0.6
- 3 WSW Frederick, CO: 0.6
- 2 SW Centennial, CO: 0.6
- 1 ENE Littleton, CO: 0.6
- 1 ENE Lakewood, CO: 0.6
- 4 SSW Mead, CO: 0.5
- 3 NNW Horsetooth Mounta, CO: 0.5
- 2 SSW Rocky Flats, CO: 0.5
- 3 N Pinecliffe, CO: 0.5
- 2 ESE Pinecliffe, CO: 0.5
- 3 NNE Pinecliffe, CO: 0.5
- 3 NE Nederland, CO: 0.5
- 2 ESE Foxfield, CO: 0.5
- 4 ESE Foxfield, CO: 0.5
- 4 SSW Buckley AFB, CO: 0.5
- 1 ESE The Pinery, CO: 0.5
- 2 W Lone Tree, CO: 0.5
- 1 NW Lone Tree, CO: 0.5
- 2 NNW Sheridan, CO: 0.5
- 2 N Cherry Hills Villag, CO: 0.5
- 1 ESE Ken Caryl, CO: 0.5
- 1 WSW Wheat Ridge, CO: 0.5
- 3 NW Columbine, CO: 0.5
- Columbine, CO: 0.5
- 2 ESE Lakewood, CO: 0.5
- 2 SSE Conifer, CO: 0.5
- 1 SW Tiny Town, CO: 0.5
- 3 S Evergreen, CO: 0.5
- 1 E Evergreen, CO: 0.5
- 1 NE Brookvale, CO: 0.5
- 1 SW Kittredge, CO: 0.5
- 2 NE Northglenn, CO: 0.4
- 5 E Jamestown, CO: 0.4
- 1 N Sunshine, CO: 0.4
- 3 SE The Pinery, CO: 0.4
- 1 NE Littleton, CO: 0.4
- 3 ESE Buckhorn Mountain, CO: 0.3
- 2 NW Todd Creek, CO: 0.3
- 3 NE Longmont, CO: 0.3
- Berthoud, CO: 0.3
- 3 E Longmont, CO: 0.3
- 3 SSW Boulder, CO: 0.3
- 2 S Boulder, CO: 0.3
- 2 SE Castle Pines, CO: 0.3
- 3 NNW Sheridan, CO: 0.3
- 2 NE Cherry Hills Villa, CO: 0.3
- 1 SSE Lone Tree, CO: 0.3
- 2 W Aurora, CO: 0.3
- 1 NNE Edgewater, CO: 0.3
- 2 N Longmont, CO: 0.2
- 4 WSW Berthoud, CO: 0.2
- 3 SSE Hygiene, CO: 0.2
- 2 SW Niwot, CO: 0.2
- 3 SSW Niwot, CO: 0.2
- 3 W Arvada, CO: 0.2
- 2 NW Boulder, CO: 0.2
- 1 WNW Crescent Village, CO: 0.2
- 3 SSW Castle Pines, CO: 0.2
- 2 ESE Buckley AFB, CO: 0.2
- 2 SSW Castle Rock, CO: 0.2
- 1 N Castle Rock, CO: 0.2
- Littleton, CO: 0.2
- 1 SSW Denver Intl Airpo, CO: 0.2
- 2 NNW Lone Tree, CO: 0.2
- 1 ESE Highlands Ranch, CO: 0.2
- 2 NNE Shaffers Crossing, CO: 0.2
- 1 WSW Lafayette, CO: 0.1
- 3 NW Lafayette, CO: 0.1
- 2 NW Lafayette, CO: 0.1
- 4 NE Firestone, CO: 0.1
- 2 SE Boulder, CO: 0.1
- 3 NW Louisville, CO: 0.1
- 2 NW Marshall, CO: 0.1
- 3 NNW Marshall, CO: 0.1
- 10 E Arapahoe Park, CO: 0.1
- 2 W Boulder, CO: 0.1
- 2 WSW Buckley AFB, CO: 0.1
- 2 E Foxfield, CO: 0.1
- 4 NNW Aurora, CO: 0.1
- 2 E Broomfield, CO: 0.1
- 1 NW Broomfield, CO: 0.1
- Lone Tree, CO: 0.1
- 2 SE Buffalo Creek, CO: 0.1
COLORADO SKI AREA SNOW REPORTS
A-Basin
https://www.arapahoebasin.com/snow-report/
Copper Mountain
https://www.coppercolorado.com/the-mountain/conditions-weather/snow-report
Eldora
https://www.eldora.com/the-mountain/conditions-weather/current-conditions-forecast
Keystone
https://www.keystoneresort.com/the-mountain/mountain-conditions/snow-and-weather-report.aspx
Loveland Ski Area
https://skiloveland.com/snow-report
Purgatory
https://www.purgatory.ski/mountain/weather-conditions-webcams/
Steamboat
https://www.steamboat.com/the-mountain/mountain-report
Winter Park
https://www.winterparkresort.com/the-mountain/mountain-report
Wolf Creek Ski Area
wolfcreekski.com/wcs-snow-report/
To view the Denver snowfall statistics infographics in fullscreen mode click this link.
COLORADO SNOWPACK MAP
