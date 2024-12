Colorado, Denver metro snow totals for Tuesday, December 10

A quick winter blast dropped between a trace and 2 inches of snow around the Denver metro area with higher snow totals reported along the Palmer Divide and the foothills. Here's a look at the latest Colorado and Denver-area snow totals reported by the National Weather Service (NWS) in Boulder as of Tuesday afternoon.

Ouray: 12.5"

4 E Camp Bird: 9"

7 NE Sawpit: 8.8"

2 SSE Winter Park: 8"

2 SSW Wetmore: 7"

5 W Westcliffe: 7"

1 W Woodland Park: 6.3"

1 SSE Beulah: 6.3"

1 WSW Rye: 6"

1 S Crescent Village: 6"

1 NE Evergreen: 5.9"

3 NW Black Forest: 5.8"

2 SW Golden: 5.7"

1 E Ken Caryl: 5.5"

1 N Genesee: 5.5"

1 SW Kittredge: 5"

3 SW Breckenridge: 5"

2 N Black Forest: 5"

1 ENE 11-Mile Canyon Reservoir: 5"

7 ESE Texas Creek: 4.9"

1 NNW Aspen Park:4.6"

1 SE Kassler: 4.5"

1 NNW Cheesman Reservoir: 4.5"

1 NW Climax: 4.5"

1 NNE Rabbit Ears Pass: 4.5"

1 SE Pueblo West: 4.4"

3 N Pueblo Reservoir: 4.3"

1 N Centennial: 4"

3 WSW Roxborough Park: 4"

4 SSE Keystone: 4"

2 SW Blue Valley: 4"

1 SSW Copper Mountain: 4"

1 WNW Loveland Pass: 4"

1 S Canon City: 4"

2 NW Colorado Springs: 4"

Red Mountain Pass: 4"

3 NNE Bailey: 3.9"

2 WSW Lakewood: 3.9"

1 E Alamosa: 3.9"

3 E Monument: 3.8"

Ridgway: 3.7"

3 SE Shamballa: 3.5"

1 NE Steamboat Springs: 3.5"

2 ESE Lakewood: 3.3"

2 SSW Castle Rock: 3.3"

1 S Peterson AFB: 3.2"

5 S Castlewood Canyon: 3.2"

2 WNW Chatfield Reservoir: 3.1"

1 WNW Crescent Village: 3.1"

5 SSW Blue River: 3"

2 SSE Loveland Pass: 3"

4 NW Peterson AFB: 3"

1 NNW Lake George: 3"

2 SW Rocky Flats: 3"

1 N Paonia: 3"

5 SW Colona: 2.7"

5 N Redstone: 2.7"

1 W Wheat Ridge: 2.6"

4 NW Colona: 2.5"

1 NNW Gunnison: 2.5"

1 SE Littleton: 2.4

1 W Aspen Springs: 2.4"

4 E Cattle Creek: 2.4"

2 W Lone Tree: 2.3"

4 ENE Nederland: 2.3"

9 SW Maher: 2.3"

Littleton: 2.2"

2 NNW Highlands Ranch: 2.2"

2 WSW Lone Tree: 2.1"

2 NNE Elizabeth: 2"

1 NNW Grant: 2"

2 E Broomfield: 2"

2 NNW Sheridan: 2"

3 NNW Sheridan, CO

2 SW Cherry Hills Village: 2"

1 W Elkdale: 2"

4 NE Nederland: 2"

4 SSE Pinecliffe, CO

7 ENE Montrose: 2"

3 N Skyway, CO

3 SSW Castle Pines: 1.8"

1 NE Brookvale: 1.7"

3 NW Parker: 1.7"

1 N Englewood:1.6"

1 SSE Lone Tree: 1.6"

4 SW Crawford: 1.6"

Ponderosa Park: 1.5"

Elizabeth: 1.5"

2 SSW Aurora: 1.5"

2 W Northglenn: 1.5"

1 NNE Edgewater: 1.5"

1 W Copper Mountain: 1.5"

9 SE Cameron Pass: 1.5"

4 SE MOUNT ZIRKEL, CO

3 WNW Pingree Park:1.5"

Gunnison: 1.5"

Lafayette: 1.4"

4 WNW Arvada: 1.4"

2 NE Westminster: 1.2"

2 SE Mountain View: 1.2"

1 NW Broomfield: 1.1"

2 ENE Vail: 1"

1 SW Eldora: 1"

Williams Fork Reservoir: 1"

9 WNW Kremmling: 1"

3 W Jamestown: 1"

Carbondale: 1"

1 WNW El Jebel: 1"

1 NW Eagle: 1"

5 E Stoner: 1"

3 S Federal Heights: 0.8"

3 SSW Boulder: 0.7"

3 NW Louisville: 0.7"

3 E Denver: 0.6"

3 NW Lafayette: 0.6"

3 SSW Boulder: 0.6"

COLORADO SNOWPACK MAP

