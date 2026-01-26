Arctic blast brings light snow, but Colorado snowpack still lags far below normal

DENVER — The arctic blast that swept into the area over the weekend plunged temperatures below zero and brought some welcome snowfall, though accumulations were modest.

Most of the metro Denver area saw only about an inch, while parts of the Front Range foothills got a little more. The mountains picked up impressive snowfall over the last 72 hours, Silverton Mountain leading the way at 23 inches.

But despite the recent snowfall, Colorado snowpack levels remain well below normal for this time of the year.

As of Monday, all of Colorado's river basins are below median snowpack levels, with the Lower San Juan Basin suffering the most at only 24% of median levels, according to USDA/NRCS data.

The South Platte River Basin, where Denver is located, reports snow water equivalent levels at 57% of the median, while the Upper Green Basin leads the state with 95%.

Here are the latest snow totals reported to the National Weather Service as of Monday. Scroll down to see 24-hour snow reports from Colorado ski resorts.

1 NNW Monarch Pass, CO 15

1 SE Wolf Creek Pass, CO 13

3 ENE Ensenada, NM 7.3

1 SE Crestone, CO 5.6

2 WSW Colorado Springs, CO 5.1

2 SSW Wetmore, CO 5

1 N Chama, NM 4.9

5 SSW Weston, CO 3.5

5 NE Parker, CO 3.4

1 WSW Rye, CO 3.1

1 N Genesee, CO 3.1

2 ESE Lakewood, CO 3

2 NNE Elizabeth, CO 3

1 SSE Peterson AFB, CO 2.9

2 SSE Loveland, CO 2.5

1 E Beulah, CO 2.3

3 WNW Aspen Park, CO 2.3

3 W Fort Collins, CO 2.2

Oak Creek, CO 2.1

2 SW Hayden, CO 2.1

2 W Boulder, CO 2.1

9 SSE Kim, CO 2

13 ESE Kim, CO 2

2 ENE Trinidad, CO 2

1 ESE Manitou Springs, CO 2

3 S Colorado Springs, CO 2

2 NNE Lake City, CO 2

3 WSW Roxborough Park, CO 2

10 E Arapahoe Park, CO 2

1 ENE Bellvue, CO 2

1 NW Laporte, CO 2

2 SE Boulder, CO 2

1 S Crescent Village, CO 2

9 WNW Kremmling, CO 2

2 NW Colorado Springs, CO 1.8

2 SSW Colorado Springs, CO 1.8

3 N Foxfield, CO 1.8

Poudre Park, CO 1.8

1 ENE Nunn, CO 1.8

4 W La Salle, CO 1.8

3 SSW Boulder, CO 1.8

Columbine, CO 1.7

3 W Campion, CO 1.7

Arvada, CO 1.7

2 W Northglenn, CO 1.7

1 NW Broomfield, CO 1.7

4 E Laporte, CO 1.6

2 ENE Vail, CO 1.6

2 S Boulder, CO 1.6

11 NE Ponderosa Park, CO 1.5

Hugo, CO 1.5

Limon, CO 1.5

9 NE Ponderosa Park, CO 1.5

5 E Monument, CO 1.5

2 E Manitou Springs, CO 1.5

5 WSW Calhan, CO 1.5

4 NE Air Force Academy, CO 1.5

2 SSW Telluride, CO 1.5

3 NW Columbine, CO 1.5

3 WSW Aurora, CO 1.5

3 ENE Cherry Creek Rese, CO 1.5

3 SSW Castle Pines, CO 1.5

1 NNW Loveland, CO 1.5

1 NNW Loveland, CO 1.5

1 S Bellvue, CO 1.5

1 ESE Bellvue, CO 1.5

4 S Fort Collins, CO 1.5

4 ESE Horsetooth Mounta, CO 1.5

3 W Fort Collins, CO 1.5

3 SSE Laporte, CO 1.5

3 ESE Buckhorn Mountain, CO 1.5

3 ENE White Ranch Open, CO 1.5

1 SE Boulder, CO 1.5

1 WSW Lafayette, CO 1.5

2 E Foxfield, CO 1.4

4 WSW Berthoud, CO 1.4

2 ENE Longmont, CO 1.4

1 N Sunshine, CO 1.4

1 W Windsor, CO 1.4

1 NNE Edgewater, CO 1.4

2 NE Northglenn, CO 1.4

3 NW Louisville, CO 1.4

3 NW Mishawaka, CO 1.4

1 SSW Denver Intl Airpo, CO 1.3

3 N Milton Reservoir, CO 1.3

3 N Cokedale, CO 1.3

1 WSW Aurora, CO 1.3

1 NW Lone Tree, CO 1.3

3 SE Shamballa, CO 1.3

3 WNW Loveland, CO 1.3

2 NW Loveland, CO 1.3

2 SE Timnath, CO 1.3

2 NNW Sheridan, CO 1.3

2 SSE Kittredge, CO 1.3

1 NNE Columbine, CO 1.3

Lafayette, CO 1.3

1 E Gary, CO 1.2

1 E Gary, CO 1.2

2 E Longmont, CO 1.2

1 W Boulder, CO 1.2

Elizabeth, CO 1.2

4 ESE Monument, CO 1.2

1 ESE The Pinery, CO 1.2

10 SSE Pueblo Reservoir, CO 1.2

2 E Colorado Springs, CO 1.2

2 NNE Colorado Springs, CO 1.2

2 NNW Highlands Ranch, CO 1.2

2 NW Loveland, CO 1.2

3 NNW Fort Collins, CO 1.2

1 ENE Fort Collins, CO 1.2

4 WNW Arvada, CO 1.2

2 NW Marshall, CO 1.2

2 NW Boulder, CO 1.1

2 NNE Loveland, CO 1.1

1 N Fort Collins, CO 1.1

2 WSW Lakewood, CO 1.1

1 NNW Arvada, CO 1.1

2 NE Arvada, CO 1.1

4 WSW Arvada, CO 1.1

1 NE Brookvale, CO 1.1

4 ENE Nederland, CO 1.1

3 SSW Hillrose, CO 1

7 NNE Black Forest, CO 1

4 SSW Mead, CO 1

1 ENE Fort Collins, CO 1

1 WNW Walsenburg, CO 1

1 NW Walsenburg, CO 1

3 ENE Crowley, CO 1

2 E Ordway, CO 1

2 N Longmont, CO 1

3 SSE Hygiene, CO 1

2 N Boulder, CO 1

2 WNW Erie, CO 1

1 NNW Erie, CO 1

3 WSW Frederick, CO 1

1 W Firestone, CO 1

1 W Boulder, CO 1

2 NW Boulder, CO 1

Genoa, CO 1

1 SE Palmer Lake, CO 1

2 N Black Forest, CO 1

6 E Colorado City, CO 1

5 WSW Blende, CO 1

1 NE Colorado Springs, CO 1

1 ESE Ken Caryl, CO 1

2 SW Chatfield Reservoi, CO 1

4 SSW Buckley AFB, CO 1

3 SSW Buckley AFB, CO 1

2 WSW Buckley AFB, CO 1

2 NNW Lone Tree, CO 1

3 ENE Highlands Ranch, CO 1

2 SW Centennial, CO 1

2 NNE Shaffers Crossing, CO 1

4 SE Evergreen, CO 1

2 SE Castle Pines, CO 1

3 ESE Lone Tree, CO 1

1 SW Wellington, CO 1

Wellington, CO 1

1 SE Waverly, CO 1

2 WNW Timnath, CO 1

2 ESE Fort Collins, CO 1

2 N Timnath, CO 1

4 S Fort Collins, CO 1

1 SSW Fort Collins, CO 1

3 S Drake, CO 1

1 SE Lakewood, CO 1

1 WSW Wheat Ridge, CO 1

1 E Cherry Hills Villag, CO 1

2 NE Cherry Hills Villa, CO 1

1 WNW Cherry Creek Rese, CO 1

2 NW Wheat Ridge, CO 1

2 SSE Arvada, CO 1

1 ENE Arvada, CO 1

Aspen Springs, CO 1

1 NE Brookvale, CO 1

1 E Evergreen, CO 1

1 SW Kittredge, CO 1

1 SSE Wah Keeney Park, CO 1

2 NE Littleton, CO 1

1 N Centennial, CO 1

1 SW Tiny Town, CO 1

3 W Westminster, CO 1

2 NE Rollinsville, CO 1

4 NE Nederland, CO 1

4 SSE Pinecliffe, CO 1

2 SSE Winter Park, CO 1

11 NNE Kutch, CO 0.9

1 SE Fort Collins, CO 0.9

1 SSE Wellington, CO 0.9

3 S Hygiene, CO 0.9

2 N Boulder, CO 0.9

2 SW Niwot, CO 0.9

2 SSW Castle Rock, CO 0.9

1 N Castle Rock, CO 0.9

1 W Ken Caryl, CO 0.9

2 W Aurora, CO 0.9

2 S Tiny Town, CO 0.9

3 N Cherry Creek Reserv, CO 0.9

1 N Lawson, CO 0.9

1 ENE Brookvale, CO 0.9

1 SSW Rollinsville, CO 0.9

5 E Jamestown, CO 0.8

3 SSW Niwot, CO 0.8

2 WNW Chatfield Reservo, CO 0.8

3 E Denver, CO 0.8

4 E Denver, CO 0.8

2 N Cherry Hills Villag, CO 0.8

1 ENE Littleton, CO 0.8

1 NE Littleton, CO 0.8

3 NNW Marshall, CO 0.8

5 SSE Elbert, CO 0.7

2 NW Boulder, CO 0.7

1 NNW Aspen Park, CO 0.7

3 SW Highlands Ranch, CO 0.7

2 WSW Greeley, CO 0.7

Greeley, CO 0.7

1 WNW Greeley, CO 0.7

2 E Greeley, CO 0.7

1 NW Pinewood Springs, CO 0.6

3 SSW Longmont, CO 0.6

3 WNW Fairplay, CO 0.6

Kassler, CO 0.6

2 WNW Fort Collins, CO 0.6

1 W Wheat Ridge, CO 0.6

4 NNE Floyd Hill, CO 0.6

4 ENE Cedar Point, CO 0.5

Platner, CO 0.5

Sterling, CO 0.5

4 NW Hardin, CO 0.5

2 S Hygiene, CO 0.5

2 NW Lafayette, CO 0.5

2 NNE Erie, CO 0.5

1 WNW Boulder, CO 0.5

2 ESE Foxfield, CO 0.5

1 NNW Lake George, CO 0.5

3 SW Fairplay, CO 0.5

1 ESE Highlands Ranch, CO 0.5

3 S Windsor, CO 0.5

1 ENE Greeley, CO 0.5

2 ENE Cedar Cove, CO 0.5

4 SW Carter Lake, CO 0.5

3 NNW Sheridan, CO 0.5

1 S Wheat Ridge, CO 0.5

3 S Federal Heights, CO 0.5

3 SSE Silver Plume, CO 0.5

4 N Floyd Hill, CO 0.5

1 WSW Greenwood Village, CO 0.5

2 NW Todd Creek, CO 0.5

1 WNW Crescent Village, CO 0.5

1 NW Heeney, CO 0.5

2 SSW Elkdale, CO 0.5

3 SW Holyoke, CO 0.4

3 SW Holyoke, CO 0.4

5 SSE Simla, CO 0.4

2 WSW Northglenn, CO 0.4

2 NE Longmont, CO 0.4

4 ESE Foxfield, CO 0.4

3 E Parker, CO 0.4

1 W Brighton, CO 0.3

2 W Niwot, CO 0.3

1 NNW Grant, CO 0.3

2 WNW Estes Park, CO 0.3

Berthoud, CO 0.3

Littleton, CO 0.3

2 S Estes Park, CO 0.2

5 NW Aurora, CO 0.2

2 SE Mountain View, CO 0.1

COLORADO SKI AREA SNOW REPORTS

A-Basin

https://www.arapahoebasin.com/snow-report/

Copper Mountain

https://www.coppercolorado.com/the-mountain/conditions-weather/snow-report

Eldora

https://www.eldora.com/the-mountain/conditions-weather/current-conditions-forecast

Keystone

https://www.keystoneresort.com/the-mountain/mountain-conditions/snow-and-weather-report.aspx

Loveland Ski Area

https://skiloveland.com/snow-report

Purgatory

https://www.purgatory.ski/mountain/weather-conditions-webcams/

Steamboat

https://www.steamboat.com/the-mountain/mountain-report

Winter Park

https://www.winterparkresort.com/the-mountain/mountain-report

Wolf Creek Ski Area

wolfcreekski.com/wcs-snow-report/

