Hardaway, Jokic lead Nuggets over Timberwolves 123-112

MINNEAPOLIS (AP) — Tim Hardaway Jr. and Nikola Jokic led the Denver Nuggets over the Minnesota Timberwolves 123-112 for their seventh straight victory Saturday night.
The Nuggets were missing both of their starting forwards, Christian Braun (left ankle sprain) and Cam Johnson (right biceps strain), who were both injured during Denver's win over the Los Angeles Clippers on Wednesday. Braun is expected to be sidelined at least six weeks.
The Northwest Division rivals have met in the playoffs twice in the last three years. The Timberwolves swept the regular-season series last year, but Denver has won both meetings this season. The teams last played in Minneapolis in October. Edwards and Jaylen Clark were out with injuries, and the Nuggets overcame an eight-point halftime deficit with a 45-point third quarter en route to a 127-114 win.
The Nuggets and Timberwolves meet next on Christmas Day in a game that will tip off on The Spot Denver 3 and conclude on Denver7.
Up next
Nuggets: Host Chicago on Monday.
Timberwolves: Host Dallas on Monday.
Denver Nuggets 2025-26 schedule
- November 17, 2025 (Mon): Chicago - 7:00 PM MT
- November 19, 2025 (Wed): at New Orleans - 6:00 PM MT
- November 21, 2025 (Fri): at Houston - 7:30 PM MT - Prime
- November 22, 2025 (Sat): Sacramento - 7:00 PM MT
- November 24, 2025 (Mon): at Memphis - 6:00 PM MT
- November 28, 2025 (Fri): San Antonio - 7:30 PM MT
- November 29, 2025 (Sat): at Phoenix - 7:00 PM MT
- December 1, 2025 (Mon): Dallas - 7:00 PM MT
- December 3, 2025 (Wed): at Indiana - 5:00 PM MT
- December 5, 2025 (Fri): at Atlanta - 5:30 PM MT
- December 7, 2025 (Sun): at Charlotte - 4:00 PM MT
- December 9-16, 2025: NBA Cup
- December 18, 2025 (Thu): Orlando - 7:00 PM MT
- December 20, 2025 (Sat): Houston - 3:00 PM MT
- December 22, 2025 (Mon): Utah - 7:00 PM MT
- December 23, 2025 (Tue): at Dallas - 6:00 PM MT - NBC
- December 25, 2025 (Thu): Minnesota - 8:30 PM MT - Denver7
- December 27, 2025 (Sat): at Orlando - 5:00 PM MT
- December 29, 2025 (Mon): at Miami - 5:30 PM MT
- December 31, 2025 (Wed): at Toronto - 5:30 PM MT
- January 2, 2026 (Fri): at Cleveland - 5:30 PM MT
- January 4, 2026 (Sun): at Brooklyn - 1:30 PM MT
- January 5, 2026 (Mon): at Philadelphia - 6:30 PM MT - Peacock
- January 7, 2026 (Wed): at Boston - 5:30 PM MT
- January 9, 2026 (Fri): Atlanta - 7:00 PM MT
- January 11, 2026 (Sun): Milwaukee - 6:00 PM MT
- January 13, 2026 (Tue): at New Orleans - 6:00 PM MT
- January 14, 2026 (Wed): at Dallas - 7:30 PM MT - ESPN
- January 17, 2026 (Sat): Washington - 7:00 PM MT
- January 18, 2026 (Sun): Charlotte - 6:00 PM MT
- January 20, 2026 (Tue): L.A. Lakers - 8:00 PM MT - NBC
- January 22, 2026 (Thu): at Washington - 5:00 PM MT
- January 23, 2026 (Fri): at Milwaukee - 6:00 PM MT
- January 25, 2026 (Sun): at Memphis - 1:30 PM MT
- January 27, 2026 (Tue): Detroit - 7:00 PM MT
- January 29, 2026 (Thu): Brooklyn - 7:00 PM MT
- January 30, 2026 (Fri): LA Clippers - 8:00 PM MT - ESPN
- February 1, 2026 (Sun): Oklahoma City - 7:30 PM MT - NBC
- February 3, 2026 (Tue): at Detroit - 5:00 PM MT
- February 4, 2026 (Wed): at New York - 5:00 PM MT - ESPN
- February 7, 2026 (Sat): at Chicago - 6:00 PM MT
- February 9, 2026 (Mon): Cleveland - 7:00 PM MT
- February 11, 2026 (Wed): Memphis - 8:00 PM MT - ESPN
- February 19, 2026 (Thu): at LA Clippers - 8:30 PM MT
- February 20, 2026 (Fri): at Portland - 8:00 PM MT
- February 22, 2026 (Sun): at Golden State - 1:30 PM MT - Denver7
- February 25, 2026 (Wed): Boston - 8:00 PM MT - ESPN
- February 27, 2026 (Fri): at Oklahoma City - 7:30 PM MT - ESPN
- March 1, 2026 (Sun): Minnesota - 1:30 PM MT - Denver7
- March 2, 2026 (Mon): at Utah - 7:00 PM MT
- March 5, 2026 (Thu): L.A. Lakers - 8:00 PM MT - Prime
- March 6, 2026 (Fri): New York - 7:00 PM MT
- March 9, 2026 (Mon): at Oklahoma City - 5:30 PM MT - Peacock
- March 11, 2026 (Wed): Houston - 8:00 PM MT - ESPN
- March 12, 2026 (Thu): at San Antonio - 7:00 PM MT
- March 14, 2026 (Sat): at L.A. Lakers - 6:30 PM MT - Denver7
- March 17, 2026 (Tue): Philadelphia - 7:00 PM MT
- March 20, 2026 (Fri): Toronto - 7:00 PM MT
- March 22, 2026 (Sun): Portland - 3:00 PM MT
- March 24, 2026 (Tue): at Phoenix - 9:00 PM MT - NBC
- March 25, 2026 (Wed): Dallas - 8:00 PM MT
- March 27, 2026 (Fri): Utah - 7:00 PM MT
- March 29, 2026 (Sun): Golden State - 8:00 PM MT - NBC
- April 1, 2026 (Wed): at Utah - 7:00 PM MT
- April 4, 2026 (Sat): San Antonio - 1:00 PM MT - Prime
- April 6, 2026 (Mon): Portland - 7:00 PM MT
- April 8, 2026 (Wed): Memphis - 7:00 PM MT
- April 10, 2026 (Fri): Oklahoma City - 8:00 PM MT - Prime
- April 12, 2026 (Sun): at San Antonio - 6:30 PM MT