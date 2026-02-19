Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Denver Summit FC's full 2026 schedule — game times and how to watch

Several games will air on The Spot Denver 3 as part of Denver7's official broadcast partnership with the expansion club.
DENVER7
Ready to cheer on the Denver Summit FC in their inaugural season?

As the team's official broadcast partner, Denver7 is proud to bring you the below schedule for the upstart club.

The Spot Denver 3 will be your home for a majority of the Summit matches not being exclusively broadcast nationally. The Spot Denver 3 will simulcast some matches airing nationally on ION, and will also broadcast some matches being carried by other providers like NWSL+, the league's streaming service.

Here's the full 2026 slate:

March 2026

Sat, Mar 14
4:30 PM
@ Bay FC
Away
Fri, Mar 20
6:00 PM
@ Orlando Pride
Away
Wed, Mar 25
5:30 PM
@ Gotham FC
Away
Sat, Mar 28
12:00 PM
vs. Washington Spirit
Home*

April 2026

Sat, Apr 4
6:45 PM
@ Seattle Reign
Away
Sat, Apr 25
6:45 PM
vs. San Diego Wave FC
Home**

May 2026

Sun, May 3
1:00 PM
@ Boston Legacy FC
Away
Sat, May 9
6:00 PM
@ Houston Dash
Away
Sat, May 16
6:45 PM
vs. Orlando Pride
Home**
Sat, May 23
4:30 PM
@ Utah Royals
Away
Fri, May 29
6:00 PM
@ Racing Louisville
Away

July 2026

Fri, Jul 3
7:30 PM
vs. Kansas City Current
Home
Sun, Jul 12
5:00 PM
vs. Houston Dash
Home
Sat, Jul 18
12:00 PM
vs. Portland Thorns FC
Home
Sun, Jul 26
5:00 PM
@ Washington Spirit
Away

August 2026

Sun, Aug 2
7:00 PM
vs. Boston Legacy FC
Home
Wed, Aug 05
8:00 PM
vs. North Carolina Courage
Home
Sat, Aug 8
2:00 PM
vs. Utah Royals
Home
Fri, Aug 14
8:00 PM
@ San Diego Wave FC
Away
Sat, Aug 22
6:45 PM
@ Portland Thorns FC
Away
Sat, Aug 29
6:45 PM
vs. Chicago Stars FC
Home

September 2026

Sun, Sep 6
12:00 PM
vs. Gotham FC
Home
Fri, Sep 11
8:00 PM
@ Angel City FC
Away
Wed, Sep 16
7:30 PM
vs. Bay FC
Home
Sat, Sep 19
6:45 PM
vs. Seattle Reign
Home
Sat, Sep 26
10:30 AM
@ Kansas City Current
Away

October 2026

Sun, Oct 4
2:00 PM
@ Chicago Stars FC
Away
Sat, Oct 17
6:45 PM
vs. Angel City FC
Home
Sat, Oct 24
4:30 PM
vs. Racing Louisville
Home

November 2026

Sun, Nov 1
3:00 PM
@ North Carolina Courage
Away
* home opener played at Empower Field at Mile High
** game played at DICK's Sporting Goods Park
other home matches scheduled to be played at Centennial Stadium

