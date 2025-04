How much did it snow? Colorado snow totals for April 17-19, 2025 snowstorm

DENVER — A late-season snowstorm that moved into Colorado Thursday has moved on but definitely left its mark in parts of the high country.

Colorado’s Central Mountains felt the brunt, with Loveland Pass recording 16.8 inches of snow.

Due to the warm ground, this storm left little accumulation in the Denver metro area, with only half an inch recorded at Denver International Airport.

Skies will start to clear on Easter Sunday, and sunshine will return along with some warmer temperatures, with highs in the low 60s.

Here are the latest snow totals reported to the National Weather Service as of Saturday morning.

1 WNW LOVELAND PASS, CO 16.8

1 WNW Loveland Pass, CO 15

2 SSE Loveland Pass, CO 15

1 SSW Copper Mountain, CO 14

Salida, CO 14

3 SSE Silver Plume, CO 13

1 SW Eldora, CO 12

3 SW Breckenridge, CO 12

2 SW Golden, CO 11.5

8 SSE RAND, CO 11.2

1 NNW BERTHOUD PASS, CO 11.2

5 W GREEN MOUNTAIN RESE, CO 11.2

3 NNE MOUNT AUDUBON, CO 11.2

4 NNW LONGS PEAK, CO 11.2

1 W COPPER MOUNTAIN, CO 11.2

1 W Allenspark, CO 11

Breckenridge, CO 11

2 SSW Wetmore, CO 11

2 WSW Lakewood, CO 10.6

1 N Lawson, CO 10.2

2 SSE Winter Park, CO 10

9 SSE SPICER, CO 9.8

9 SSE GOULD, CO 9.8

5 WSW WINTER PARK, CO 9.8

6 W ARAPAHOE PEAK, CO 9.8

7 E BLUE RIVER, CO 9.8

1 NW CLIMAX, CO 9.8

4 ENE Nederland, CO 9.5

2 SW Estes Park, CO 9.3

2 SW Estes Park, CO 9

3 W Jamestown, CO 9

2 N Roxborough Park, CO 9

3 WSW Roxborough Park, CO 9

1 SSW Rollinsville, CO 8.9

2 NE Leadville, CO 8.9

3 WNW Fairplay, CO 8.7

4 WNW Kassler, CO 8.6

3 WNW Aspen Park, CO 8.5

1 ESE Ken Caryl, CO 8.5

5 E Canon City, CO 8.5

9 SE CAMERON PASS, CO 8.4

5 W BERTHOUD FALLS, CO 8.4

1 SSE LOVELAND PASS, CO 8.4

3 SW MEEKER PARK, CO 8.4

2 ESE Pinecliffe, CO 8.4

3 SW WARD, CO 8.4

5 SSW BLUE RIVER, CO 8.4

2 NW Boulder, CO 8.3

3 SSW Boulder, CO 8.2

2 NW Marshall, CO 8.2

1 S Crescent Village, CO 8

3 S BRAINARD LAKE, CO 8

4 NE Nederland, CO 8

1 SW Tiny Town, CO 8

Kassler, CO 8

2 NW Boulder, CO 7.9

1 NNW Marshall, CO 7.9

1 SE Kassler, CO 7.9

2 S Estes Park, CO 7.7

1 N Genesee, CO 7.7

4 WNW Arvada, CO 7.6

2 WNW Estes Park, CO 7.5

2 NE Rollinsville, CO 7.5

1 E Ken Caryl, CO 7.5

4 SSE Pinecliffe, CO 7.4

3 NNE Pleasant View, CO 7.4

3 SSW Boulder, CO 7.3

2 S Boulder, CO 7.2

7 SE Cherokee Park, CO 7

8 NW GLENDEVEY, CO 7

3 NNW Horsetooth Mounta, CO 7

1 NNW CAMERON PASS, CO 7

1 WNW Boulder, CO 7

1 SW ELDORA, CO 7

6 NW SILVERTHORNE, CO 7

4 SW Boulder, CO 7

3 S Evergreen, CO 7

1 N Sunshine, CO 7

2 ESE Lakewood, CO 7

3 NW Columbine, CO 7

3 W Aspen Park, CO 7

3 WNW ALMA, CO 7

3 NNE Pinecliffe, CO 6.9

2 S Tiny Town, CO 6.9

1 SE Pueblo West, CO 6.9

1 W Wheat Ridge, CO 6.7

2 N Boulder, CO 6.6

1 W Boulder, CO 6.5

3 SSW Evergreen, CO 6.5

2 W Estes Park, CO 6.4

1 W Boulder, CO 6.4

3 NNE Bailey, CO 6.4

2 SW Niwot, CO 6.3

1 NW Pinewood Springs, CO 6.2

2 WSW Colorado Springs, CO 6.1

5 E Jamestown, CO 6

1 SSW Georgetown, CO 6

1 WNW Fraser, CO 6

1 NNW Arvada, CO 6

2 N Ken Caryl, CO 6

1 NNW Grant, CO 6

2 WNW Chatfield Reservo, CO 6

3 WSW Highlands Ranch, CO 6

2 NW Colorado Springs, CO 6

3 E Buckhorn Mountain, CO 5.8

9 E GLENDEVEY, CO 5.6

7 NW RED FEATHER LAKES, CO 5.6

4 SE MOUNT ZIRKEL, CO 5.6

3 WNW PINGREE PARK, CO 5.6

7 SSE CAMERON PASS, CO 5.6

10 NNE SILVERTHORNE, CO 5.6

11 S RABBIT EARS PASS, CO 5.6

4 S LONGS PEAK, CO 5.6

4 W Pinewood Springs, CO 5.6

9 SE WESTON PASS, CO 5.6

3 NW Louisville, CO 5.5

2 SE Boulder, CO 5.5

Aspen Springs, CO 5.5

3 E Arvada, CO 5.5

Columbine, CO 5.5

3 N Pueblo Reservoir, CO 5.5

3 ESE Buckhorn Mountain, CO 5.4

1 NNE Mountain View, CO 5.2

3 NW Mishawaka, CO 5.1

Lyons, CO 5.1

2 SE Wilkerson Pass, CO 5.1

5 NW Campion, CO 5

1 SE Gould, CO 5

2 SSE Silver Plume, CO 5

10 NW Kremmling, CO 5

1 E Arvada, CO 5

3 WSW Pine Junction, CO 5

1 N Centennial, CO 5

1 ENE 11-Mile Canyon Re, CO 5

5 W Westcliffe, CO 5

1 NE Glen Haven, CO 4.9

4 WSW Arvada, CO 4.9

3 W Westminster, CO 4.9

3 NW Lafayette, CO 4.7

2 W Vail, CO 4.7

1 SW Kittredge, CO 4.7

1 NNE Edgewater, CO 4.7

2 N Boulder, CO 4.6

1 NW Niwot, CO 4.6

1 S Lafayette, CO 4.6

4 SW Cedar Cove, CO 4.5

1 ENE Boulder, CO 4.5

3 NNW Frisco, CO 4.5

1 NE Evergreen, CO 4.5

Pinewood Springs, CO 4.5

2 N Lyons, CO 4.5

1 S Wheat Ridge, CO 4.5

1 NE Wheat Ridge, CO 4.5

1 NNW Cheesman Reservoi, CO 4.5

1 N Pueblo West, CO 4.5

5 SSW Garo, CO 4.5

4 WSW Berthoud, CO 4.3

5 SSW GLENDEVEY, CO 4.2

6 E CAMERON PASS, CO 4.2

3 SSW Niwot, CO 4.2

1 NE ECHO LAKE, CO 4.2

2 W Northglenn, CO 4.2

5 WSW GUANELLA PASS, CO 4.2

3 S Erie, CO 4.1

3 SE Shamballa, CO 4.1

1 NNE Lafayette, CO 4

1 NW Heeney, CO 4

2 SSW Elkdale, CO 4

2 NNW Sheridan, CO 4

2 NE Arvada, CO 4

2 NNW Highlands Ranch, CO 4

2 SE Penrose, CO 4

1 W Woodland Park, CO 4

2 N Louisville, CO 3.9

4 NW Denver, CO 3.9

2 SSW Boulder, CO 3.8

3 SSE Hygiene, CO 3.8

3 SSE Hygiene, CO 3.8

2 N Heeney, CO 3.8

1 NE Littleton, CO 3.8

1 NW Laporte, CO 3.7

3 WNW Fort Collins, CO 3.7

3 NE Longmont, CO 3.6

3 S Federal Heights, CO 3.6

1 NNE Columbine, CO 3.5

Cripple Creek, CO 3.5

3 NW Fort Collins, CO 3.4

2 SSE Loveland, CO 3.4

2 SSW Berthoud, CO 3.3

2 E Broomfield, CO 3.3

3 ENE Shamballa, CO 3.3

Littleton, CO 3.3

2 SSE Laporte, CO 3.2

3 W Campion, CO 3.1

2 WNW Erie, CO 3.1

1 WSW Lafayette, CO 3.1

2 SW Cherry Hills Villa, CO 3.1

6 NW Mishawaka, CO 3

3 S Drake, CO 3

2 WNW Fort Collins, CO 3

2 NNE Erie, CO 3

1 ESE Highlands Ranch, CO 3

2 N Black Forest, CO 3

2 N Black Forest, CO 3

4 NW Peterson AFB, CO 3

3 W Fort Collins, CO 2.9

1 NNW Louisville, CO 2.9

Poudre Park, CO 2.8

2 NW Lafayette, CO 2.8

2 N Campion, CO 2.7

Masonville, CO 2.7

3 NNW Fort Collins, CO 2.6

3 NE Laporte, CO 2.6

Campion, CO 2.5

2 SW Loveland, CO 2.5

1 NW Lone Tree, CO 2.5

1 N Fort Collins, CO 2.4

4 ESE Horsetooth Mounta, CO 2.4

2 WSW Northglenn, CO 2.4

2 N Longmont, CO 2.3

2 E Longmont, CO 2.3

1 ESE Denver, CO 2.3

4 ESE Denver, CO 2.2

1 SSE Peterson AFB, CO 2.2

3 WNW Loveland, CO 2.1

2 ENE Vail, CO 2.1

2 NW Loveland, CO 2

2 NW Todd Creek, CO 2

2 SE Mountain View, CO 2

3 E Denver, CO 2

3 WSW Aurora, CO 2

3 SSW Castle Pines, CO 2

1 NE Pueblo West, CO 2

2 SE Penrose, CO 2

Woodland Park, CO 2

4 E Laporte, CO 1.9

2 S Fort Collins, CO 1.9

3 NNW Sheridan, CO 1.9

3 SW Highlands Ranch, CO 1.9

Fort Collins, CO 1.8

1 NW Greeley, CO 1.8

1 SE Fort Collins, CO 1.7

3 S Windsor, CO 1.7

2 NW Loveland, CO 1.7

1 N Englewood, CO 1.7

4 NNE Fort Collins, CO 1.6

1 SE Waverly, CO 1.6

Wellington, CO 1.6

1 NNW Campion, CO 1.6

4 S Fort Collins, CO 1.6

2 NE Englewood, CO 1.6

3 ENE Highlands Ranch, CO 1.6

2 SE Castle Pines, CO 1.6

4 NNE Timnath, CO 1.5

1 ENE Nunn, CO 1.5

1 SSE Wellington, CO 1.5

3 S Fort Collins, CO 1.5

1 SSW Fort Collins, CO 1.5

1 NNW Erie, CO 1.5

4 SSW Mead, CO 1.5

2 ENE Longmont, CO 1.5

4 NNW Aurora, CO 1.5

Castle Rock, CO 1.5

Hugo, CO 1.5

2 N Pueblo West, CO 1.5

1 SSE Wellington, CO 1.4

2 NNE Loveland, CO 1.4

5 WSW GRAND LAKE, CO 1.4

3 SW Ponderosa Park, CO 1.4

2 NNE Monument, CO 1.3

1 SW Wellington, CO 1.2

5 S Fort Collins, CO 1.2

1 W Windsor, CO 1.2

1 ENE Windsor, CO 1.2

3 E Loveland, CO 1.2

Greeley, CO 1.2

1 ENE Greeley, CO 1.2

2 NW Loveland, CO 1.2

3 WSW Frederick, CO 1.2

2 NE Westminster, CO 1.2

2 SSW Castle Rock, CO 1.2

Walden, CO 1.1

2 WNW Timnath, CO 1.1

2 SE Timnath, CO 1.1

1 SSW Carr, CO 1

6 NE Nunn, CO 1

2 ESE Fort Collins, CO 1

4 WNW Greeley, CO 1

Berthoud, CO 1

Williams Fork Reservoir, CO 1

3 ENE White Ranch Open, CO 1

1 SSE Lone Tree, CO 1

Elizabeth, CO 1

2 NNE Elizabeth, CO 1

1 ESE The Pinery, CO 1

1 NW Karval, CO 1

11 NE Ponderosa Park, CO 1

8 SE Parlin, CO 1

1 W Firestone, CO 0.8

2 W Aurora, CO 0.8

3 SE The Pinery, CO 0.7

10 E Arapahoe Park, CO 0.7

5 NW Aurora, CO 0.6

2 NE Cherry Hills Villa, CO 0.6

13 ENE Kiowa, CO 0.6

4 NE Blende, CO 0.6

3 WSW Black Hollow Rese, CO 0.5

3 NW Arvada, CO 0.5

2 NE Northglenn, CO 0.5

3 ENE Cherry Creek Rese, CO 0.5

1 SSW Denver Intl Airpo, CO 0.5

2 NNE Elizabeth, CO 0.5

5 SSE Simla, CO 0.5

Genoa, CO 0.5

3 SSE Woodlin School, CO 0.5

3 N Cherry Creek Reserv, CO 0.4

3 N Foxfield, CO 0.4

2 E Foxfield, CO 0.4

2 N Timnath, CO 0.3

2 WSW Buckley AFB, CO 0.3

Parker, CO 0.1

COLORADO SKI AREA SNOW REPORTS

A-Basin

https://www.arapahoebasin.com/snow-report/

Copper Mountain

https://www.coppercolorado.com/the-mountain/conditions-weather/snow-report

Eldora

https://www.eldora.com/the-mountain/conditions-weather/current-conditions-forecast

Keystone

https://www.keystoneresort.com/the-mountain/mountain-conditions/snow-and-weather-report.aspx

Loveland Ski Area

https://skiloveland.com/snow-report

Purgatory

https://www.purgatory.ski/mountain/weather-conditions-webcams/

Steamboat

https://www.steamboat.com/the-mountain/mountain-report

Winter Park

https://www.winterparkresort.com/the-mountain/mountain-report

Wolf Creek Ski Area

wolfcreekski.com/wcs-snow-report/

To view the Denver snowfall statistics infographics in fullscreen mode click this link.

DENVER WEATHER LINKS: Hourly forecast | Radars | Traffic | Weather page | 24/7 weather stream | NWS snowfall reports | COCORAHS snow reports | Colorado avalanche info center | Sunset, sunrise times | NWS monthly records, averages | NWS Denver weather history|

Click here to watch the Denver7 live weather stream.