How much did it snow? Colorado snow totals for Jan. 18-19, 2026 snowstorm

DENVER — Winter returned to Colorado overnight Sunday after a heatwave brought near record-breaking temperatures to the Front Range.
Most of Denver picked up around 2 inches or much-needed snow accumulation, but the Mile High City remains behind for the season.
Parts of the high country experienced a stronger impact, with some areas seeing up to 8 inches of fresh powder following Sunday’s storm.
Snowfall ended across Denver and the Front Range by 7 a.m., and the skies rapidly turned sunny, but cold temperatures remain.
Here are the latest snow totals reported to the National Weather Service as of Monday morning. Scroll down to see 24-hour snow reports from Colorado ski resorts.
1 SW Eldora, CO — 8
Limon, CO — 5.3
2 NE Rollinsville, CO — 4.3
Nederland, CO — 4.1
Genoa, CO — 4
Hugo, CO — 4
1 WNW Loveland Pass, CO — 4
11 NE Ponderosa Park, CO — 3.5
1 W Allenspark, CO — 3.3
5 S Manila Village, CO — 3.2
3 NE Nederland, CO — 3.1
4 SSW Buckley AFB, CO — 3
5 S Cedar Point, CO — 3
4 NE Nederland, CO — 3
2 ESE Buckley AFB, CO — 2.8
3 S Aurora, CO — 2.8
4 NW Agate, CO — 2.7
4 SSE Pinecliffe, CO — 2.7
1 N Lawson, CO — 2.7
10 E Arapahoe Park, CO — 2.6
3 WSW Aurora, CO — 2.5
2 SW Estes Park, CO — 2.5
1 E Cherry Hills Village, CO — 2.5
3 N Cherry Creek Reservoir, CO — 2.4
2 S Estes Park, CO — 2.3
3 NW Columbine, CO — 2.3
1 SE Littleton, CO — 2.2
1 WSW Aurora, CO — 2.1
4 NNW Aurora, CO — 2.1
2 SW Estes Park, CO — 2.1
1 SE Lakewood, CO — 2.1
3 N Foxfield, CO — 2
2 E Foxfield, CO — 2
5 NE Parker, CO — 2
1 NW Lone Tree, CO — 2
2 NNW Lone Tree, CO — 2
1 N Centennial, CO — 2
1 SSW Denver Intl Airport, CO — 2
1 S Crescent Village, CO — 2
3 NNE Pinecliffe, CO — 2
1 NNE Lafayette, CO — 2
2 SSE Winter Park, CO — 2
2 SSE Loveland, CO — 2
2 WNW Estes Park, CO — 2
2 NNW Sheridan, CO — 2
1 N Littleton, CO — 2
Littleton, CO — 2
1 NE Littleton, CO — 2
2 SW Blue Valley, CO — 2
1 WSW Greenwood Village, CO — 2
1 ESE Ken Caryl, CO — 2
2 ESE Lakewood, CO — 2
1 SSW Copper Mountain, CO — 2
3 SW Breckenridge, CO — 2
Georgetown, CO — 2
2 N Timnath, CO — 2
1 SW Wellington, CO — 2
3 NNW Horsetooth Mountain, CO — 2
1 ENE Littleton, CO — 1.9
2 NE Cherry Hills Village, CO — 1.8
3 E Denver, CO — 1.8
1 NW Laporte, CO — 1.8
3 ENE Highlands Ranch, CO — 1.7
2 SE Timnath, CO — 1.7
1 E Gary, CO — 1.6
1 E Gary, CO — 1.6
2 NW Loveland, CO — 1.6
1 W Windsor, CO — 1.6
1 N Sunshine, CO — 1.6
1 SSE Wellington, CO — 1.6
1 SE Fort Collins, CO — 1.6
1 WNW Crescent Village, CO — 1.5
2 SE Boulder, CO — 1.5
2 N Boulder, CO — 1.5
2 N Campion, CO — 1.5
2 NW Loveland, CO — 1.5
4 W Pinewood Springs, CO — 1.5
4 E Denver, CO — 1.5
2 ENE Denver, CO — 1.5
2 WSW Lakewood, CO — 1.5
3 NW Fort Collins, CO — 1.5
2 NNW Fort Collins, CO — 1.5
4 S Fort Collins, CO — 1.5
1 N Fort Collins, CO — 1.5
1 ENE Fort Collins, CO — 1.5
1 NW Pinewood Springs, CO — 1.4
5 NW Campion, CO — 1.4
2 NNE Loveland, CO — 1.4
1 ENE Windsor, CO — 1.4
3 SSE Laporte, CO — 1.4
Burlington, CO — 1.3
1 SSE Lone Tree, CO — 1.3
1 NNE Edgewater, CO — 1.3
Pinewood Springs, CO — 1.3
3 E Loveland, CO — 1.3
3 WNW Loveland, CO — 1.3
1 E Greeley, CO — 1.3
7 E Virginia Dale, CO — 1.3
1 SE Waverly, CO — 1.3
1 SSW Fort Collins, CO — 1.3
2 ESE Foxfield, CO — 1.2
2 NW Boulder, CO — 1.2
3 W Campion, CO — 1.2
1 E Milliken, CO — 1.2
2 E Greeley, CO — 1.2
4 SSW Mead, CO — 1.2
5 E Jamestown, CO — 1.2
1 NE Brookvale, CO — 1.2
1 ESE Highlands Ranch, CO — 1.2
Wellington, CO — 1.2
3 NNW Fort Collins, CO — 1.2
3 SW Ponderosa Park, CO — 1.1
1 ESE The Pinery, CO — 1.1
2 NW Boulder, CO — 1.1
3 SSW Boulder, CO — 1.1
2 S Boulder, CO — 1.1
2 NE Northglenn, CO — 1.1
4 WNW Arvada, CO — 1.1
3 E Loveland, CO — 1.1
3 E Longmont, CO — 1.1
2 ENE Longmont, CO — 1.1
2 WNW Timnath, CO — 1.1
2 WNW Cherokee Park, CO — 1.1
2 NNE Monument, CO — 1
3 ESE Lone Tree, CO — 1
4 W La Salle, CO — 1
2 WSW Greeley, CO — 1
1 W Boulder, CO — 1
2 W Boulder, CO — 1
1 WNW Boulder, CO — 1
1 SE Todd Creek, CO — 1
1 W Brighton, CO — 1
2 W Boulder, CO — 1
3 NNW Marshall, CO — 1
2 NNW Marshall, CO — 1
1 NW Federal Heights, CO — 1
2 SE Mountain View, CO — 1
1 W Wheat Ridge, CO — 1
1 ENE Arvada, CO — 1
1 NNW Arvada, CO — 1
3 S Drake, CO — 1
4 WSW Berthoud, CO — 1
2 E Longmont, CO — 1
2 N Longmont, CO — 1
1 S Wiggins, CO — 1
5 E Jamestown, CO — 1
Lyons, CO — 1
1 W Firestone, CO — 1
3 SSW Evergreen, CO — 1
2 SSE Kittredge, CO — 1
2 S Tiny Town, CO — 1
2 ESE Fort Collins, CO — 1
3 S Fort Collins, CO — 1
4 ENE Cedar Point, CO — 0.9
2 SE Castle Pines, CO — 0.9
1 NW Broomfield, CO — 0.9
1 NW Broomfield, CO — 0.9
3 NW Louisville, CO — 0.9
2 WNW Erie, CO — 0.9
2 E Broomfield, CO — 0.9
2 NE Thornton, CO — 0.9
Arvada, CO — 0.9
3 SSE Hygiene, CO — 0.9
3 WSW Frederick, CO — 0.9
3 W Frederick, CO — 0.9
1 NW Niwot, CO — 0.9
2 WNW Chatfield Reservoir, CO — 0.9
3 N Milton Reservoir, CO — 0.8
2 NW Boulder, CO — 0.8
3 W Westminster, CO — 0.8
2 N Louisville, CO — 0.8
1 ENE Boulder, CO — 0.8
2 NE Westminster, CO — 0.8
4 WSW Drake, CO — 0.8
3 S Hygiene, CO — 0.8
3 SSE Hygiene, CO — 0.8
1 N Castle Rock, CO — 0.7
3 SSW Castle Pines, CO — 0.7
3 SE The Pinery, CO — 0.7
1 WSW Lafayette, CO — 0.7
2 WSW Northglenn, CO — 0.7
1 NNE Milliken, CO — 0.7
2 S Hygiene, CO — 0.7
3 SSW Niwot, CO — 0.7
3 SW Highlands Ranch, CO — 0.7
6 NE Nunn, CO — 0.7
1 NNW Louisville, CO — 0.6
3 SSE Woodlin School, CO — 0.5
2 SSE Woodlin School, CO — 0.5
3 ENE Castle Rock, CO — 0.5
2 NW Todd Creek, CO — 0.5
3 S Evergreen, CO — 0.5
3 WSW Roxborough Park, CO — 0.5
3 SSE Four Corners, CO — 0.5
Briggsdale, CO — 0.4
2 SSW Castle Rock, CO — 0.3
3 S Windsor, CO — 0.3
2 NNE Shaffers Crossing, CO — 0.3
1 NNW Grant, CO — 0.3
Walden, CO — 0.3
3 WNW Fairplay, CO — 0.2
Elizabeth, CO — 0.1
