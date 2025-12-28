How much did it snow? Colorado snow totals for Dec. 27-28, 2025 snowstorm

DENVER — Winter returned to Colorado Sunday after a holiday heatwave brought record-breaking temperatures to the Front Range.
While most of Denver picked up only 0-2 inches of snow accumulation and remains behind for December, the high country experienced a stronger impact, with some areas seeing up to a foot of snow following Sunday's storm.
Snowfall ended across Denver and the Front Range by 7 a.m., and the skies rapidly turned sunny, but cold temperatures remain. Mountain snow tapered off later in the morning.
Here are the latest snow totals reported to the National Weather Service as of Sunday morning. Scroll down to see 24-hour snow reports from Colorado ski resorts.
05:00 am MST - 12/28/2025 2 SSE Winter Park, CO 12
05:20 am MST - 12/28/2025 1 SW Eldora, CO 7
04:25 am MST - 12/28/2025 1 SSW Copper Mountain, CO 6
07:12 am MST - 12/28/2025 1 SE Wolf Creek Pass, CO 5
07:00 am MST - 12/28/2025 10 NW Kremmling, CO 4.5
05:20 am MST - 12/28/2025 1 WNW Loveland Pass, CO 4
07:00 am MST - 12/28/2025 1 W Ken Caryl, CO 3.5
07:00 am MST - 12/28/2025 1 WNW Boulder, CO 3
05:20 am MST - 12/28/2025 4 SSE Keystone, CO 3
07:00 am MST - 12/28/2025 2 SSW Elkdale, CO 2.9
07:00 am MST - 12/28/2025 2 NW Boulder, CO 2.8
07:00 am MST - 12/28/2025 2 NW Boulder, CO 2.8
07:00 am MST - 12/28/2025 1 NE Brookvale, CO 2.5
07:00 am MST - 12/28/2025 2 W Boulder, CO 2.5
07:00 am MST - 12/28/2025 2 W Boulder, CO 2.5
07:00 am MST - 12/28/2025 2 SE Boulder, CO 2.5
07:00 am MST - 12/28/2025 2 NE Westminster, CO 2.5
07:25 am MST - 12/28/2025 5 E Jamestown, CO 2.5
06:00 am MST - 12/28/2025 3 WSW Roxborough Park, CO 2.5
07:00 am MST - 12/28/2025 2 S Estes Park, CO 2.2
07:00 am MST - 12/28/2025 Palmer Lake, CO 2.2
06:06 am MST - 12/28/2025 3 SSW Boulder, CO 2.1
06:00 am MST - 12/28/2025 1 WSW Aurora, CO 2.1
07:00 am MST - 12/28/2025 Nederland, CO 2
07:00 am MST - 12/28/2025 2 NNW Marshall, CO 2
06:59 am MST - 12/28/2025 1 NW Federal Heights, CO 2
07:00 am MST - 12/28/2025 2 W Aurora, CO 2
05:19 am MST - 12/28/2025 2 SSE Loveland Pass, CO 2
07:00 am MST - 12/28/2025 1 SE Palmer Lake, CO 2
07:00 am MST - 12/28/2025 1 ESE Ken Caryl, CO 2
07:00 am MST - 12/28/2025 3 NW Columbine, CO 2
07:00 am MST - 12/28/2025 3 SSE Hygiene, CO 1.9
07:00 am MST - 12/28/2025 2 E Broomfield, CO 1.8
07:00 am MST - 12/28/2025 4 NNW Aurora, CO 1.8
07:10 am MST - 12/28/2025 1 N Sunshine, CO 1.8
07:00 am MST - 12/28/2025 2 ESE Lakewood, CO 1.8
07:00 am MST - 12/28/2025 1 NW Woodland Park, CO 1.8
07:00 am MST - 12/28/2025 1 NW Heeney, CO 1.7
07:07 am MST - 12/28/2025 3 W Westminster, CO 1.7
07:00 am MST - 12/28/2025 3 E Denver, CO 1.7
07:00 am MST - 12/28/2025 2 SW Estes Park, CO 1.6
07:00 am MST - 12/28/2025 2 NE Northglenn, CO 1.6
07:16 am MST - 12/28/2025 2 NNW Sheridan, CO 1.6
07:00 am MST - 12/28/2025 3 SW Ponderosa Park, CO 1.6
07:00 am MST - 12/28/2025 3 NW Louisville, CO 1.5
07:50 am MST - 12/28/2025 2 W Lone Tree, CO 1.5
08:00 am MST - 12/28/2025 3 NNE Lamar, CO 1.5
07:00 am MST - 12/28/2025 5 E Monument, CO 1.5
07:00 am MST - 12/28/2025 2 WNW Cherokee Park, CO 1.3
05:00 am MST - 12/28/2025 1 WSW Denver Intl Airpo, CO 1.3
07:00 am MST - 12/28/2025 2 E Foxfield, CO 1.3
07:00 am MST - 12/28/2025 3 SSE Hygiene, CO 1.2
07:00 am MST - 12/28/2025 1 SSE Lone Tree, CO 1.2
07:00 am MST - 12/28/2025 3 SSW Castle Pines, CO 1.2
07:00 am MST - 12/28/2025 10 E Arapahoe Park, CO 1.2
07:20 am MST - 12/28/2025 2 WSW Parker, CO 1.2
07:00 am MST - 12/28/2025 2 N Boulder, CO 1.1
07:42 am MST - 12/28/2025 1 NW Niwot, CO 1.1
07:25 am MST - 12/28/2025 2 N Louisville, CO 1.1
07:00 am MST - 12/28/2025 Walden, CO 1
07:00 am MST - 12/28/2025 3 NE Nederland, CO 1
07:11 am MST - 12/28/2025 4 NE Nederland, CO 1
07:00 am MST - 12/28/2025 3 NNE Pinecliffe, CO 1
07:00 am MST - 12/28/2025 3 ENE White Ranch Open, CO 1
07:00 am MST - 12/28/2025 Williams Fork Reservoir, CO 1
08:48 am MST - 12/28/2025 1 NNW Louisville, CO 1
07:00 am MST - 12/28/2025 1 NNE Edgewater, CO 1
06:00 am MST - 12/28/2025 4 WSW Arvada, CO 1
07:00 am MST - 12/28/2025 4 WNW Arvada, CO 1
07:00 am MST - 12/28/2025 2 WSW Northglenn, CO 1
07:15 am MST - 12/28/2025 2 SW Centennial, CO 1
07:00 am MST - 12/28/2025 4 ENE Cedar Point, CO 1
07:30 am MST - 12/28/2025 1 NNW Cheesman Reservoi, CO 1
07:00 am MST - 12/28/2025 4 ESE Monument, CO 1
07:00 am MST - 12/28/2025 7 ENE Monument, CO 1
08:00 am MST - 12/28/2025 15 WSW Wolf Creek Pass, CO 1
10:47 am MST - 12/28/2025 1 NNW Monarch Pass, CO 1
07:00 am MST - 12/28/2025 1 NNW Arvada, CO 0.9
06:40 am MST - 12/28/2025 Arvada, CO 0.8
07:00 am MST - 12/28/2025 2 WNW Chatfield Reservo, CO 0.8
07:00 am MST - 12/28/2025 1 NW Pinewood Springs, CO 0.7
07:00 am MST - 12/28/2025 1 WSW Lafayette, CO 0.7
07:00 am MST - 12/28/2025 4 ESE Foxfield, CO 0.7
07:00 am MST - 12/28/2025 Littleton, CO 0.6
07:00 am MST - 12/28/2025 3 WNW Fairplay, CO 0.6
07:00 am MST - 12/28/2025 4 W Pinewood Springs, CO 0.5
07:00 am MST - 12/28/2025 2 W Niwot, CO 0.5
07:06 am MST - 12/28/2025 1 SE Littleton, CO 0.5
07:07 am MST - 12/28/2025 2 NE Cherry Hills Villa, CO 0.5
06:38 am MST - 12/28/2025 Burlington, CO 0.4
07:00 am MST - 12/28/2025 1 SSE Highlands Ranch, CO 0.4
07:00 am MST - 12/28/2025 3 W Campion, CO 0.3
07:00 am MST - 12/28/2025 3 E Longmont, CO 0.2
07:00 am MST - 12/28/2025 2 N Longmont, CO 0.2
07:00 am MST - 12/28/2025 2 NW Loveland, CO 0.2
07:00 am MST - 12/28/2025 Campion, CO 0.2
07:15 am MST - 12/28/2025 2 NW Loveland, CO 0.2
07:00 am MST - 12/28/2025 1 W Limon, CO 0.2
07:00 am MST - 12/28/2025 3 NE Longmont, CO 0.1
COLORADO SKI AREA SNOW REPORTS
A-Basin
https://www.arapahoebasin.com/snow-report/
Copper Mountain
https://www.coppercolorado.com/the-mountain/conditions-weather/snow-report
Eldora
https://www.eldora.com/the-mountain/conditions-weather/current-conditions-forecast
Keystone
https://www.keystoneresort.com/the-mountain/mountain-conditions/snow-and-weather-report.aspx
Loveland Ski Area
https://skiloveland.com/snow-report
Purgatory
https://www.purgatory.ski/mountain/weather-conditions-webcams/
Steamboat
https://www.steamboat.com/the-mountain/mountain-report
Winter Park
https://www.winterparkresort.com/the-mountain/mountain-report
Wolf Creek Ski Area
wolfcreekski.com/wcs-snow-report/
