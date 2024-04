How much did it snow? Colorado snow totals for April 19-20, 2024 snowstorm

A spring snowstorm that moved into Colorado Friday dumped more than a foot of snow in parts of the high country and 2 to 5 inches in Denver.

The heaviest snow totals were logged near Nederland, where 15 inches of snow fell Friday and into Saturday. Denver International Airport was reporting 3.3 inches by 7 a.m. Saturday.

Here are the latest snow totals reported to the National Weather Service as of Saturday morning.

4 NE Nederland, CO 15

1 W Aspen Springs, CO 11.5

1 N Lawson, CO 10.8

3 NE Nederland, CO 10.5

1 E Arvada, CO 10

4 ENE Nederland, CO 9.6

3 WNW Arvada, CO 9.2

1 S Crescent Village, CO 9

2 NE Rollinsville, CO 9

1 SSW Rollinsville, CO 8.8

2 SE Federal Heights, CO 8.5

2 ESE Pinecliffe, CO 8

2 NNW Golden, CO 8

1 E Golden, CO 7.8

2 ESE Commerce City, CO 7.6

2 NE Arvada, CO 7.5

3 ENE White Ranch Open, CO 7.5

3 SSW Boulder, CO 7.4

3 NNE Pleasant View, CO 7.2

3 S Boulder, CO 7

2 SW Golden, CO 7

4 N Floyd Hill, CO 7

Arvada, CO 6.9

3 SSE Boulder, CO 6.8

3 NW Arvada, CO 6.8

1 NNW Arvada, CO 6.8

1 N Sunshine, CO 6.7

1 E Golden, CO 6.7

2 NNW Marshall, CO 6.5

4 NNE Floyd Hill, CO 6.5

Denver Intl Airport, CO 6.3

1 NNE Edgewater, CO 6.3

1 S Lafayette, CO 6.1

1 W Wheat Ridge, CO 6.1

2 SSE Arvada, CO 6.1

4 E Denver, CO 6

3 NW Boulder, CO 5.8

1 SW Westminster, CO 5.7

1 NW Broomfield, CO 5.6

2 N Louisville, CO 5.5

Lafayette, CO 5.5

1 NW Federal Heights, CO 5.5

1 E Edgewater, CO 5.5

1 N Genesee, CO 5.5

Georgetown, CO 5.5

2 E Broomfield, CO 5.4

3 NW Boulder, CO 5.3

Wheat Ridge, CO 5.3

4 W Pinewood Springs, CO 5

1 WNW Crescent Village, CO 5

2 N Arvada, CO 5

1 N Lochbuie, CO 5

8 S Kirk, CO 5

2 WSW Lakewood, CO 5

1 E Superior, CO 4.9

1 NW Pinewood Springs, CO 4.7

1 ENE Arvada, CO 4.5

1 NNE Watkins, CO 4.4

2 WSW Estes Park, CO 4.3

2 E Denver, CO 4.2

2 SSE Kittredge, CO 4.1

2 WNW Erie, CO 4

2 NNE Arvada, CO 4

Idalia, CO 4

Kirk, CO 4

Cope, CO 4

1 E Milliken, CO 4

2 WSW Buckley AFB, CO 4

3 WNW Aspen Park, CO 4

2 S Estes Park, CO 3.9

3 N Erie, CO 3.8

5 NW Campion, CO 3.6

4 SW Windsor, CO 3.5

SE Boulder, CO 3.5

2 ENE Mountain View, CO 3.5

1 NE Brookvale, CO 3.4

1 SSW Denver Intl Airpo, CO 3.3

Lyons, CO 3.2

1 NE Evergreen, CO 3.2

1 SE Milliken, CO 3.1

3 NW Mishawaka, CO 3

4 WSW Berthoud, CO 3

1 NW Niwot, CO 3

1 W Firestone, CO 3

3 SE Rocky Flats, CO 3

4 SSW Buckley AFB, CO 3

2 NNW Sheridan, CO 3

3 SSW Evergreen, CO 3

1 NNW Aspen Park, CO 3

1 SW Kittredge, CO 3

1 SW Tiny Town, CO 3

1 W Ken Caryl, CO 3

1 NE Brookvale, CO 3

2 SW Estes Park, CO 2.9

1 E Gary, CO 2.9

2 W Estes Park, CO 2.8

3 SSE Hygiene, CO 2.8

3 NE Broomfield, CO 2.8

2 N Ken Caryl, CO 2.8

3 NE Longmont, CO 2.7

1 S Greeley, CO 2.7

4 S Fort Collins, CO 2.5

2 ESE Fort Collins, CO 2.5

3 N Foxfield, CO 2.5

2 W Niwot, CO 2.4

Campion, CO 2.3

2 W Timnath, CO 2.3

Elizabeth, CO 2.3

4 W La Salle, CO 2.3

2 WNW Chatfield Reservo, CO 2.3

1 SSE Rye, CO 2.3

1 W Windsor, CO 2.2

3 N Cherry Creek Reserv, CO 2.1

Westminster, CO 2

1 WNW Briggsdale, CO 2

3 SSW Hillrose, CO 2

Platner, CO 2

13 ENE Kiowa, CO 2

3 WNW Fairplay, CO 2

Sterling, CO 1.8

6 NE Nunn, CO 1.8

7 NW Peconic, CO 1.7

2 E Foxfield, CO 1.4

1 ESE Highlands Ranch, CO 1.4

2 NW Strasburg, CO 1

5 NE Ponderosa Park, CO 1

2 W Colorado City, CO 1

