The NBA season just started and Nikola Jokic is already making history

Death, taxes and Nikola Jokic stacking up triple-doubles.
The Nuggets have made significant offseason moves to support Nikola Jokic and strengthen their team.
Nikola Jokic's plan to stay with the Nuggets forever and the offseason moves that energized him
DENVER — Death, taxes and Nikola Jokic stacking up triple-doubles.

The 2025-26 NBA season is in its infancy, but the Denver Nuggets superstar – and greatest basketball player on earth – is already making history in his vintage, box score-filling way.

In the Nuggets’ win over the recent rival Minnesota Timberwolves Monday night, Jokic became just the third player in league history to record a triple-double in each of the first three games of a season.

He joins Russell Westbrook and Oscar Robertson – the only two players with more career triple-doubles than Jokic – as the only players to ever do it, according to the Nuggets' social media team.

For the uninitiated, a triple-double is when a basketball player records double-digit totals in three statistical categories (most often points, assists and rebounds) in a single game. Jokic has now done it 167 times in his career.

Westbrook is the NBA’s all-time leader in triple-doubles with 201, and has a chance to add to that total as a member of the Sacramento Kings this season. If Jokic even sniffs last season’s pace of 34 triple-doubles, he’ll move past Robertson (181) for second-most all time.

Jokic had 25 points, 10 assists and a ridiculous 19 rebounds in the 127-114 win over the T’Wolves. He shot 9-of-10 from the floor.

But you could make a case that the Serbian star had the second-best game on the team. Jamal Murray poured in 43 points, grabbed 6 rebounds and dished out 3 assists in the contest. Denver outscored Minnesota by a whopping 30 points when Murray was on the floor.

The win puts the Nuggets at 2-1, with the lone blemish a 137-131 overtime loss to the Golden State Warriors in the season opener.

Denver Nuggets 2025-26 schedule

  • October 29, 2025 (Wed): New Orleans - 7:00 PM MT
  • October 31, 2025 (Fri): at Portland - 8:00 PM MT
  • November 3, 2025 (Mon): Sacramento - 7:00 PM MT
  • November 5, 2025 (Wed): Miami - 7:00 PM MT
  • November 7, 2025 (Fri): Golden State - 8:00 PM MT - Prime
  • November 8, 2025 (Sat): Indiana - 7:00 PM MT
  • November 11, 2025 (Tue): at Sacramento - 9:00 PM MT - NBC
  • November 12, 2025 (Wed): at LA Clippers - 8:30 PM MT
  • November 15, 2025 (Sat): at Minnesota - 6:00 PM MT
  • November 17, 2025 (Mon): Chicago - 7:00 PM MT
  • November 19, 2025 (Wed): at New Orleans - 6:00 PM MT
  • November 21, 2025 (Fri): at Houston - 7:30 PM MT - Prime
  • November 22, 2025 (Sat): Sacramento - 7:00 PM MT
  • November 24, 2025 (Mon): at Memphis - 6:00 PM MT
  • November 28, 2025 (Fri): San Antonio - 7:30 PM MT
  • November 29, 2025 (Sat): at Phoenix - 7:00 PM MT
  • December 1, 2025 (Mon): Dallas - 7:00 PM MT
  • December 3, 2025 (Wed): at Indiana - 5:00 PM MT
  • December 5, 2025 (Fri): at Atlanta - 5:30 PM MT
  • December 7, 2025 (Sun): at Charlotte - 4:00 PM MT
  • December 9-16, 2025: NBA Cup
  • December 18, 2025 (Thu): Orlando - 7:00 PM MT
  • December 20, 2025 (Sat): Houston - 3:00 PM MT
  • December 22, 2025 (Mon): Utah - 7:00 PM MT
  • December 23, 2025 (Tue): at Dallas - 6:00 PM MT - NBC
  • December 25, 2025 (Thu): Minnesota - 8:30 PM MT - Denver7
  • December 27, 2025 (Sat): at Orlando - 5:00 PM MT
  • December 29, 2025 (Mon): at Miami - 5:30 PM MT
  • December 31, 2025 (Wed): at Toronto - 5:30 PM MT
  • January 2, 2026 (Fri): at Cleveland - 5:30 PM MT
  • January 4, 2026 (Sun): at Brooklyn - 1:30 PM MT
  • January 5, 2026 (Mon): at Philadelphia - 6:30 PM MT - Peacock
  • January 7, 2026 (Wed): at Boston - 5:30 PM MT
  • January 9, 2026 (Fri): Atlanta - 7:00 PM MT
  • January 11, 2026 (Sun): Milwaukee - 6:00 PM MT
  • January 13, 2026 (Tue): at New Orleans - 6:00 PM MT
  • January 14, 2026 (Wed): at Dallas - 7:30 PM MT - ESPN
  • January 17, 2026 (Sat): Washington - 7:00 PM MT
  • January 18, 2026 (Sun): Charlotte - 6:00 PM MT
  • January 20, 2026 (Tue): L.A. Lakers - 8:00 PM MT - NBC
  • January 22, 2026 (Thu): at Washington - 5:00 PM MT
  • January 23, 2026 (Fri): at Milwaukee - 6:00 PM MT
  • January 25, 2026 (Sun): at Memphis - 1:30 PM MT
  • January 27, 2026 (Tue): Detroit - 7:00 PM MT
  • January 29, 2026 (Thu): Brooklyn - 7:00 PM MT
  • January 30, 2026 (Fri): LA Clippers - 8:00 PM MT - ESPN
  • February 1, 2026 (Sun): Oklahoma City - 7:30 PM MT - NBC
  • February 3, 2026 (Tue): at Detroit - 5:00 PM MT
  • February 4, 2026 (Wed): at New York - 5:00 PM MT - ESPN
  • February 7, 2026 (Sat): at Chicago - 6:00 PM MT
  • February 9, 2026 (Mon): Cleveland - 7:00 PM MT
  • February 11, 2026 (Wed): Memphis - 8:00 PM MT - ESPN
  • February 19, 2026 (Thu): at LA Clippers - 8:30 PM MT
  • February 20, 2026 (Fri): at Portland - 8:00 PM MT
  • February 22, 2026 (Sun): at Golden State - 1:30 PM MT - Denver7
  • February 25, 2026 (Wed): Boston - 8:00 PM MT - ESPN
  • February 27, 2026 (Fri): at Oklahoma City - 7:30 PM MT - ESPN
  • March 1, 2026 (Sun): Minnesota - 1:30 PM MT - Denver7
  • March 2, 2026 (Mon): at Utah - 7:00 PM MT
  • March 5, 2026 (Thu): L.A. Lakers - 8:00 PM MT - Prime
  • March 6, 2026 (Fri): New York - 7:00 PM MT
  • March 9, 2026 (Mon): at Oklahoma City - 5:30 PM MT - Peacock
  • March 11, 2026 (Wed): Houston - 8:00 PM MT - ESPN
  • March 12, 2026 (Thu): at San Antonio - 7:00 PM MT
  • March 14, 2026 (Sat): at L.A. Lakers - 6:30 PM MT - Denver7
  • March 17, 2026 (Tue): Philadelphia - 7:00 PM MT
  • March 20, 2026 (Fri): Toronto - 7:00 PM MT
  • March 22, 2026 (Sun): Portland - 3:00 PM MT
  • March 24, 2026 (Tue): at Phoenix - 9:00 PM MT - NBC
  • March 25, 2026 (Wed): Dallas - 8:00 PM MT
  • March 27, 2026 (Fri): Utah - 7:00 PM MT
  • March 29, 2026 (Sun): Golden State - 8:00 PM MT - NBC
  • April 1, 2026 (Wed): at Utah - 7:00 PM MT
  • April 4, 2026 (Sat): San Antonio - 1:00 PM MT - Prime
  • April 6, 2026 (Mon): Portland - 7:00 PM MT
  • April 8, 2026 (Wed): Memphis - 7:00 PM MT
  • April 10, 2026 (Fri): Oklahoma City - 8:00 PM MT - Prime
  • April 12, 2026 (Sun): at San Antonio - 6:30 PM MT
