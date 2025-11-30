Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Jokic scores 26 and Murray adds 24 to lead the hot-shooting Nuggets past the Suns 130-112

Rick Scuteri/AP
Denver Nuggets guard Jamal Murray (27) drives on Phoenix Suns forward Dillon Brooks during the first half of an NBA basketball game, Saturday, Nov. 29, 2025, in Phoenix. (AP Photo/Rick Scuteri)
PHOENIX (AP) — Nikola Jokic scored 26 points, Jamal Murray added 24 and the Denver Nuggets pulled away late to beat the Phoenix Suns 130-112 on Saturday night.

The hot-shooting Nuggets made 22 of 38 3-pointers (57.9%) — hitting 10 in the first half and 12 in the second for a steady stream of offense. Tim Hardaway Jr. scored 23 points off the bench and was 7 of 11 from behind the arc.

Jokic — who barely played in the fourth quarter — was 7 of 7 from the field and added 10 assists and nine rebounds to finish just shy of his 11th triple-double this season.

Denver pushed its lead to 96-85 entering the fourth quarter after hitting eight 3-pointers in the third. The Suns cut the deficit to nine early in the fourth but the Nuggets responded with the next 12 points to build a comfortable 110-89 advantage.

The Nuggets bounced back from Friday night's loss to the San Antonio Spurs. The Suns have lost three of four.

Dillon Brooks led the Suns with 27 points on 10-of-18 shooting. Devin Booker scored 24, making 14 of 15 free throws.

The Nuggets had a 63-60 lead at halftime after shooting 10 of 16 (62.5%) from 3-point range. Jokic had 18 points and Hardaway added 17. Brooks led the Suns with 19.

Suns guard Grayson Allen returned after missing more than two weeks with a bruised quadriceps. He finished with 10 points.

Nuggets: Host the Dallas Mavericks on Monday.

Suns: At the Los Angeles Lakers on Monday.

Denver Nuggets 2025-26 schedule

  • December 1, 2025 (Mon): Dallas - 7:00 PM MT
  • December 3, 2025 (Wed): at Indiana - 5:00 PM MT
  • December 5, 2025 (Fri): at Atlanta - 5:30 PM MT
  • December 7, 2025 (Sun): at Charlotte - 4:00 PM MT
  • December 9-16, 2025: NBA Cup
  • December 18, 2025 (Thu): Orlando - 7:00 PM MT
  • December 20, 2025 (Sat): Houston - 3:00 PM MT
  • December 22, 2025 (Mon): Utah - 7:00 PM MT
  • December 23, 2025 (Tue): at Dallas - 6:00 PM MT - NBC
  • December 25, 2025 (Thu): Minnesota - 8:30 PM MT - Denver7
  • December 27, 2025 (Sat): at Orlando - 5:00 PM MT
  • December 29, 2025 (Mon): at Miami - 5:30 PM MT
  • December 31, 2025 (Wed): at Toronto - 5:30 PM MT
  • January 2, 2026 (Fri): at Cleveland - 5:30 PM MT
  • January 4, 2026 (Sun): at Brooklyn - 1:30 PM MT
  • January 5, 2026 (Mon): at Philadelphia - 6:30 PM MT - Peacock
  • January 7, 2026 (Wed): at Boston - 5:30 PM MT
  • January 9, 2026 (Fri): Atlanta - 7:00 PM MT
  • January 11, 2026 (Sun): Milwaukee - 6:00 PM MT
  • January 13, 2026 (Tue): at New Orleans - 6:00 PM MT
  • January 14, 2026 (Wed): at Dallas - 7:30 PM MT - ESPN
  • January 17, 2026 (Sat): Washington - 7:00 PM MT
  • January 18, 2026 (Sun): Charlotte - 6:00 PM MT
  • January 20, 2026 (Tue): L.A. Lakers - 8:00 PM MT - NBC
  • January 22, 2026 (Thu): at Washington - 5:00 PM MT
  • January 23, 2026 (Fri): at Milwaukee - 6:00 PM MT
  • January 25, 2026 (Sun): at Memphis - 1:30 PM MT
  • January 27, 2026 (Tue): Detroit - 7:00 PM MT
  • January 29, 2026 (Thu): Brooklyn - 7:00 PM MT
  • January 30, 2026 (Fri): LA Clippers - 8:00 PM MT - ESPN
  • February 1, 2026 (Sun): Oklahoma City - 7:30 PM MT - NBC
  • February 3, 2026 (Tue): at Detroit - 5:00 PM MT
  • February 4, 2026 (Wed): at New York - 5:00 PM MT - ESPN
  • February 7, 2026 (Sat): at Chicago - 6:00 PM MT
  • February 9, 2026 (Mon): Cleveland - 7:00 PM MT
  • February 11, 2026 (Wed): Memphis - 8:00 PM MT - ESPN
  • February 19, 2026 (Thu): at LA Clippers - 8:30 PM MT
  • February 20, 2026 (Fri): at Portland - 8:00 PM MT
  • February 22, 2026 (Sun): at Golden State - 1:30 PM MT - Denver7
  • February 25, 2026 (Wed): Boston - 8:00 PM MT - ESPN
  • February 27, 2026 (Fri): at Oklahoma City - 7:30 PM MT - ESPN
  • March 1, 2026 (Sun): Minnesota - 1:30 PM MT - Denver7
  • March 2, 2026 (Mon): at Utah - 7:00 PM MT
  • March 5, 2026 (Thu): L.A. Lakers - 8:00 PM MT - Prime
  • March 6, 2026 (Fri): New York - 7:00 PM MT
  • March 9, 2026 (Mon): at Oklahoma City - 5:30 PM MT - Peacock
  • March 11, 2026 (Wed): Houston - 8:00 PM MT - ESPN
  • March 12, 2026 (Thu): at San Antonio - 7:00 PM MT
  • March 14, 2026 (Sat): at L.A. Lakers - 6:30 PM MT - Denver7
  • March 17, 2026 (Tue): Philadelphia - 7:00 PM MT
  • March 20, 2026 (Fri): Toronto - 7:00 PM MT
  • March 22, 2026 (Sun): Portland - 3:00 PM MT
  • March 24, 2026 (Tue): at Phoenix - 9:00 PM MT - NBC
  • March 25, 2026 (Wed): Dallas - 8:00 PM MT
  • March 27, 2026 (Fri): Utah - 7:00 PM MT
  • March 29, 2026 (Sun): Golden State - 8:00 PM MT - NBC
  • April 1, 2026 (Wed): at Utah - 7:00 PM MT
  • April 4, 2026 (Sat): San Antonio - 1:00 PM MT - Prime
  • April 6, 2026 (Mon): Portland - 7:00 PM MT
  • April 8, 2026 (Wed): Memphis - 7:00 PM MT
  • April 10, 2026 (Fri): Oklahoma City - 8:00 PM MT - Prime
  • April 12, 2026 (Sun): at San Antonio - 6:30 PM MT
