Here is the Denver Nuggets' full 2025-26 schedule, featuring 26 games on the national stage

DENVER — The Denver Nuggets' 2025-26 schedule dropped on Thursday when the NBA released the season slate for all 30 teams.
The Nuggets will play on national TV 18 times this year, including four games airing on Denver7: A Christmas Day bout with the Western Conference rival Minnesota Timberwolves, then three more high-profile matchups with west contenders in 2026.
Another eight games will be broadcast by streaming providers: Five on Amazon Prime and three on Peacock.
See the full schedule below:
Denver Nuggets 2025-26 schedule
- October 23, 2025 (Thu): at Golden State - 8:00 PM MT - ESPN
- October 25, 2025 (Sat): Phoenix - 7:00 PM MT
- October 27, 2025 (Mon): at Minnesota - 7:30 PM MT - Peacock
- October 29, 2025 (Wed): New Orleans - 7:00 PM MT
- October 31, 2025 (Fri): at Portland - 8:00 PM MT
- November 3, 2025 (Mon): Sacramento - 7:00 PM MT
- November 5, 2025 (Wed): Miami - 7:00 PM MT
- November 7, 2025 (Fri): Golden State - 8:00 PM MT - Prime
- November 8, 2025 (Sat): Indiana - 7:00 PM MT
- November 11, 2025 (Tue): at Sacramento - 9:00 PM MT - NBC
- November 12, 2025 (Wed): at LA Clippers - 8:30 PM MT
- November 15, 2025 (Sat): at Minnesota - 6:00 PM MT
- November 17, 2025 (Mon): Chicago - 7:00 PM MT
- November 19, 2025 (Wed): at New Orleans - 6:00 PM MT
- November 21, 2025 (Fri): at Houston - 7:30 PM MT - Prime
- November 22, 2025 (Sat): Sacramento - 7:00 PM MT
- November 24, 2025 (Mon): at Memphis - 6:00 PM MT
- November 28, 2025 (Fri): San Antonio - 7:30 PM MT
- November 29, 2025 (Sat): at Phoenix - 7:00 PM MT
- December 1, 2025 (Mon): Dallas - 7:00 PM MT
- December 3, 2025 (Wed): at Indiana - 5:00 PM MT
- December 5, 2025 (Fri): at Atlanta - 5:30 PM MT
- December 7, 2025 (Sun): at Charlotte - 4:00 PM MT
- December 9-16, 2025: NBA Cup
- December 18, 2025 (Thu): Orlando - 7:00 PM MT
- December 20, 2025 (Sat): Houston - 3:00 PM MT
- December 22, 2025 (Mon): Utah - 7:00 PM MT
- December 23, 2025 (Tue): at Dallas - 6:00 PM MT - NBC
- December 25, 2025 (Thu): Minnesota - 8:30 PM MT - Denver7
- December 27, 2025 (Sat): at Orlando - 5:00 PM MT
- December 29, 2025 (Mon): at Miami - 5:30 PM MT
- December 31, 2025 (Wed): at Toronto - 5:30 PM MT
- January 2, 2026 (Fri): at Cleveland - 5:30 PM MT
- January 4, 2026 (Sun): at Brooklyn - 1:30 PM MT
- January 5, 2026 (Mon): at Philadelphia - 6:30 PM MT - Peacock
- January 7, 2026 (Wed): at Boston - 5:30 PM MT
- January 9, 2026 (Fri): Atlanta - 7:00 PM MT
- January 11, 2026 (Sun): Milwaukee - 6:00 PM MT
- January 13, 2026 (Tue): at New Orleans - 6:00 PM MT
- January 14, 2026 (Wed): at Dallas - 7:30 PM MT - ESPN
- January 17, 2026 (Sat): Washington - 7:00 PM MT
- January 18, 2026 (Sun): Charlotte - 6:00 PM MT
- January 20, 2026 (Tue): L.A. Lakers - 8:00 PM MT - NBC
- January 22, 2026 (Thu): at Washington - 5:00 PM MT
- January 23, 2026 (Fri): at Milwaukee - 6:00 PM MT
- January 25, 2026 (Sun): at Memphis - 1:30 PM MT
- January 27, 2026 (Tue): Detroit - 7:00 PM MT
- January 29, 2026 (Thu): Brooklyn - 7:00 PM MT
- January 30, 2026 (Fri): LA Clippers - 8:00 PM MT - ESPN
- February 1, 2026 (Sun): Oklahoma City - 7:30 PM MT - NBC
- February 3, 2026 (Tue): at Detroit - 5:00 PM MT
- February 4, 2026 (Wed): at New York - 5:00 PM MT - ESPN
- February 7, 2026 (Sat): at Chicago - 6:00 PM MT
- February 9, 2026 (Mon): Cleveland - 7:00 PM MT
- February 11, 2026 (Wed): Memphis - 8:00 PM MT - ESPN
- February 19, 2026 (Thu): at LA Clippers - 8:30 PM MT
- February 20, 2026 (Fri): at Portland - 8:00 PM MT
- February 22, 2026 (Sun): at Golden State - 1:30 PM MT - Denver7
- February 25, 2026 (Wed): Boston - 8:00 PM MT - ESPN
- February 27, 2026 (Fri): at Oklahoma City - 7:30 PM MT - ESPN
- March 1, 2026 (Sun): Minnesota - 1:30 PM MT - Denver7
- March 2, 2026 (Mon): at Utah - 7:00 PM MT
- March 5, 2026 (Thu): L.A. Lakers - 8:00 PM MT - Prime
- March 6, 2026 (Fri): New York - 7:00 PM MT
- March 9, 2026 (Mon): at Oklahoma City - 5:30 PM MT - Peacock
- March 11, 2026 (Wed): Houston - 8:00 PM MT - ESPN
- March 12, 2026 (Thu): at San Antonio - 7:00 PM MT
- March 14, 2026 (Sat): at L.A. Lakers - 6:30 PM MT - Denver7
- March 17, 2026 (Tue): Philadelphia - 7:00 PM MT
- March 20, 2026 (Fri): Toronto - 7:00 PM MT
- March 22, 2026 (Sun): Portland - 3:00 PM MT
- March 24, 2026 (Tue): at Phoenix - 9:00 PM MT - NBC
- March 25, 2026 (Wed): Dallas - 8:00 PM MT
- March 27, 2026 (Fri): Utah - 7:00 PM MT
- March 29, 2026 (Sun): Golden State - 8:00 PM MT - NBC
- April 1, 2026 (Wed): at Utah - 7:00 PM MT
- April 4, 2026 (Sat): San Antonio - 1:00 PM MT - Prime
- April 6, 2026 (Mon): Portland - 7:00 PM MT
- April 8, 2026 (Wed): Memphis - 7:00 PM MT
- April 10, 2026 (Fri): Oklahoma City - 8:00 PM MT - Prime
- April 12, 2026 (Sun): at San Antonio - 6:30 PM MT