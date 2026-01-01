Local National Weather Sports Traffic Watch Now
March 2026

Sat, Mar 14
4:30 PM
@ Bay FC
Away
Fri, Mar 20
6:00 PM
@ Orlando Pride
Away
Wed, Mar 25
5:30 PM
@ Gotham FC
Away
Sat, Mar 28
12:00 PM
vs. Washington Spirit
Home*

April 2026

Sat, Apr 4
6:45 PM
@ Seattle Reign
Away
Sat, Apr 25
6:45 PM
vs. San Diego Wave FC
Home**

May 2026

Sun, May 3
1:00 PM
@ Boston Legacy FC
Away
Sat, May 9
6:00 PM
@ Houston Dash
Away
Sat, May 16
6:45 PM
vs. Orlando Pride
Home**
Sat, May 23
4:30 PM
@ Utah Royals
Away
Fri, May 29
6:00 PM
@ Racing Louisville
Away

July 2026

Fri, Jul 3
7:30 PM
vs. Kansas City Current
Home
Sun, Jul 12
5:00 PM
vs. Houston Dash
Home
Sat, Jul 18
12:00 PM
vs. Portland Thorns FC
Home
Sun, Jul 26
5:00 PM
@ Washington Spirit
Away

August 2026

Sun, Aug 2
7:00 PM
vs. Boston Legacy FC
Home
Sat, Aug 8
2:00 PM
vs. Utah Royals
Home
Fri, Aug 14
8:00 PM
@ San Diego Wave FC
Away
Wed, Aug 19
8:00 PM
vs. North Carolina Courage
Home
Sat, Aug 22
6:45 PM
@ Portland Thorns FC
Away
Sat, Aug 29
6:45 PM
vs. Chicago Stars FC
Home

September 2026

Sun, Sep 6
12:00 PM
vs. Gotham FC
Home
Fri, Sep 11
8:00 PM
@ Angel City FC
Away
Wed, Sep 16
7:30 PM
vs. Bay FC
Home
Sat, Sep 19
6:45 PM
vs. Seattle Reign
Home
Sat, Sep 26
10:30 AM
@ Kansas City Current
Away

October 2026

Sun, Oct 4
2:00 PM
@ Chicago Stars FC
Away
Sat, Oct 17
6:45 PM
vs. Angel City FC
Home
Sat, Oct 24
4:30 PM
vs. Racing Louisville
Home

November 2026

Sun, Nov 1
3:00 PM
@ North Carolina Courage
Away
* home opener played at Empower Field at Mile High
** game played at DICK's Sporting Goods Park
other home matches scheduled to be played at Centennial Stadium