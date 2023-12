Denver busca contratar hispanohablantes para ayudar al alto número de migrantes que están entrando a la cuidad

Read this story in English.

DENVER – El alcalde Mike Johnston advirtió el martes que la escasez de personal en los centros de acopio podría poner en riesgo la habilidad de la cuidad para poder recibir adecuadamente a cientos de migrantes provenientes de la frontera sur, e hizo un llamado a los hispanohablantes en Denver para trabajar si están buscando tener un poco más de dinero en el bolsillo durante las fiestas decembrinas.

Las últimas cifras de la cuidad muestran que Denver está acogiendo a más de 2,600 migrantes de Centro y Sudámerica, y se espera que lleguen cientos más durante las próximas semanas.

Aunque Denver cuenta con centros de acopio para los migrantes — algunos de los cuales llegan en el frio de la noche — es en el número de personal donde la cuidad está teniendo problemas, según el alcalde, quien habló sobre la crisis que enfrenta la cuidad junto a la directora ejecutiva del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Denver el martes antes del mediodía.

“Necesitamos el personal adecuado para poder liderar estos sitios de acopio”, dijo Johnston, al anunciar que la cuidad está buscando contratar a hispanohablantes para poder ayudar a los migrantes y conectarlos con servicios municipales. “Necesitamos que nuestros cuidadanos den un paso al frente y nos ayuden a garantizar que la cuidad siga siendo acogedora durante las fiestas decembrinas. Este es nuestro momento para poder ayudar”.

La necesidad para más personal en los centros de acopio es tal, que la cuidad se ha visto forzada a contratar a hispanohablantes que puedan trabajar a partir de este viernes para cubrir turnos matutinos, verspertinos, al igual que turnos de medio tiempo o tiempo completo. Las personas que apliquen para estos puestos serán recompensadas entre $25 a $32 USD por hora, dijo el alcalde.

"Lo único que puedo decir es que este trabajo no puede hacerse solo. Por eso necesitamos su ayuda", dijo Anne-Marie Braga, directora ejecutiva del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la ciudad.

Residentes en Denver y el resto del área metropolitana que estén interesados en ayudar y ser recompensados por hacerlo, necesitarán registrarse de antemano en una de dos sesiones disponibles (de 8 a.m. al mediodía o de 1 p.m. a 5 p.m.) a través de Denver.gov antes de salir de casa y asistir a un evento de “incorporación rápida” en el cuarto piso del edificio Wellington Webb, suitado en el 201 W. Coflax Ave. este viernes 8 de diciembre.

Los interesados trendán que traer copias de documentos del formulario I-9. Fotocopias o copias digitales de estos documentos no serán aceptadas.

Durantes la sesiones de incorporación, los interesados tendrán que completar el proceso de entrevista si es necesario. Las personas que reciban una oferta de empleo podran completar trámites de contratación, incorporación y orientación para empezar a trabajar lo antes possible, Braga explicó.

Johnston mencionó que la ciudad tiene actualmente unos 200 empleados trabajando para ayudar a los migrantes que siguen llegando a Denver, pero se necesitan unos 150 más, ya que la cuidad ha retenido a más familias de las que tiene recursos para que no sean abandonadas en el frio mientras buscan ayuda del gobierno estadounidense.

"Creemos que es lo correcto, lo humanitario", dijo Johnston. "Por eso necesitamos que este próximo grupo de trabajadores vengan y nos ayuden para asegurar que estamos apoyando a los más necesitados en estos tiempos de fiestas decembrinas".

El alcalde también hizo un llamado a la gente para que corra la voz entre amigos y familiares.

"Hemos descubierto que en momentos de crisis, lo más poderoso que se puede hacer es correr la voz", dijo Johnston. "Es un salario estupendo para la gente que quiere trabajar, y su ayuda hará que la cuidad sea una gran ciudad y una buena ciudad que puede prosperar mientras apoyamos a personas con necesidad”.

Si deseas ayudar a la cuidad mientras responde a la crisis migratoria, puedes hacerlo con donaciones — ya sean materiales o monetarias. Si optas por la primera opción, funcionarios de la cuidad solicitan los siguientes artículos:



Esos artículos se pueden donar en las siguientes ubicaciones:

Ministerio Comunitario

1755 S. Zuni St. Denver, CO 80223

Lunes a jueves, de 8 a.m. a 12 p.m.

Para Ti Mujer

150 Sheridan Blvd. Suite 200 Lakewood, CO 8O226

Lunes, miércoles o viernes, de 9 a.m. a 3 p. m.

Colectivo de Agentes de Cambio de Colorado

12075 E. 45th Ave. Denver, CO 80239

Lunes a viernes, de 9 a.m. a 3 p.m.

La cuidad también está recolectando regalos navideños para niños migrantes hasta el 18 de diciembre. Todos los regalos deben ser nuevos, sin envolver y no costar más de $25 USD. Los artículos se pueden dejar en cualquiera de los dos Denver Workforce Centers durante los siguientes horarios:

Edificio Municipal Arie P. Taylor

4685 Peoria St., Suite 251, Denver, CO 80239

Lunes a jueves, de 9 a.m. a 3 p.m.

Edificio de oficinas municipales de Wellington E. Webb

201 W. Colfax Ave., Denver, CO 80202

Lunes a jueves, de 9 a.m. a 3 p.m.

Puedes encontrar más información sobre obsequios y cómo comprarlos a través de Amazon en denvergov.org/migrantsupport

Si deseas hacer una donación monetaria, lo puedes hacer a través del Newcomers Fund.

Hasta el día de hoy, Denver ha acogido a casi 30,000 migrantes provenientes de la frontera sur, con un costo de más de $33 millions USD.

