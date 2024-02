Aurora aprueba resolución con fin de detener apoyo financiero a los inmigrantes y personas sin hogar

Read this story in English

AURORA, Colo. — El Concejo Municipal de Aurora adoptó el lunes por la noche una resolución que detiene el apoyo de la cuidad a inmigrantes y personas sin hogar. El voto fue 7 a favor y 3 en contra.

“Presentamos esta resolución para hacerle saber a otras cuidades que no se les permite transportar a inmigrantes en autobús a nuestra comunidad sin que antes lo sepamos”, declaró el Concejal Steve Sundberg. “Simplemente queremos hacerle saber a nuestros cuidadanos que aunque sentimos empatía hacia la difícil situación por la cual están pasando los inmigrantes, no podemos acorgelos debido a la realidad de nuestra situación financiera”.

La resolucíon fue enmendada justo antes del voto, eliminando una porción que le hubiera permitido a Aurora aceptar inmigrantes si previamente se había llegado a un acuerdo financiero con otras cuidades con exceso de inmigrantes.

“La cuidad de Colorado Springs hizo lo mismo hace cinco semanas. Nos llamaron racistas por presenter esta resolución. Pero aquellas personas que nos insultaron por hacerlo no atacaron a la cuidad de Colorado Springs o a su alcade por hacer exactamente lo mismo. Ni siquiera mencionaron los autobuses en su resolución. Pero llegaron a la misma conclusión y se dieron cuenta que su presupuesto es limitado, al igual que el nuestro”, dijo Sundberg. “No vamos a trabajar en contra de las organizaciones sin fines de lucro. Queremos que continuen haciendo el trabajo que les corresponde y que recauden fondos para ello”.

La resolución de este lunes llega siete años después de que la Cuidad de Aurora haya declarado que no era una “cuidad santuario". Es decir, que cadece de políticas diseñadas para limitar la colaboración o el involucramiento en la aplicación de las leyes de inmigración por parte de autoridades federales, con el fin de proteger a los inmigrantes indocumentados de posibles deportaciones o detenciones de parte de las autoridades migratorias.

“Afirmar que no eres una cuidad santurio es un poco molesto para una cuidad que consiste en un 20% de inmigrantes y refugiados. Es también un poco confuso”, dijo Amanda Blaurock, cofundadora y directora ejecutiva del Village Exchange Center. “Estamos a tres o cuatro cuadras lejos de Denver, y si eres una persona de otro país que está averiguando en dónde está, no sabes si cruzaste la frontera de otra cuidad o de un condado”.

Blaurock explicó que esta nueva resolución sólo creará tensiones entre su labor y el mandato de la cuidad al no querer acoger a inmigrantes de una forma digna y respetuosa.

También explicó que el Village Exchange Center, una organización sin fines de lucro, ofrece una serie de servicios a las personas que los necesitan, como comidas, servicios integrales para recién llegados y clínicas de vacunación.

"Cada semana atendemos a unas 3,300 personas. Una gran parte de esas personas son algunos de los nuevos inmigrantes provenientes de Venezuela", dijo Blaurock. "En julio del 2023, atendíamos a 200 familias. Y para agosto del año pasado, ya estabamos recibiendo al rededor de 400 familias. Ahora, en lo que va del año, estamos recibiendo a unas 650 familias casa seamana, compuestas de entre tres a seis personas por familia."

En un principio, Blaurock no apoyaba esta nueva resolución del concejo municipal. Sin embargo, con las enmiendas introducidas recientemente, ha cambiado de opinión.

"La primera resolución que se propuso fue bastante preocupante para nosotros como organización sin fines de lucro", dijo Blaurock. "La resolución original realmente iba a dificultar la capacidad de hacer el trabajo que hacemos aquí en el Village Exchange Center. Se ha añadido una cláusula que honra a las organizaciones sin fines de lucro en Aurora que realmente sirven a los inmigrantes, refugiados y la población que no tiene hogar y que han llegado a Aurora por su propia voluntad. Es una cláusula muy diferente a la que había antes. Así que eso nos permite, a los que atendemos a la nueva población inmigrante, a no estar en conflicto con las leyes de la ciudad".

Algunos concejales argumentaron que la resolución es simplemente una manera para que la ciudad pueda ser fiscalmente responsable, diciendo que no quieren ver recortes presupuestarios como los que ha implementado la Cuidad de Denver. Sin embargo, los que se oponen a la resolución, como Khalid Mhareb, dijeron que entenderían los recortes presupuestarios a los servicios de la ciudad de Aurora si el dinero se gastara en una causa digna, como el apoyo a los migrantes.

"¿Por qué no le quitamos dinero al departamento de policía de Aurora"? preguntó Mhareb. “Se supone que Aurora es un refugio seguro para los inmigrantes, aunque no somos una ciudad santuario como quieren decir algunos de nuestros miembros del consejo... Aurora es una ciudad totalmente estadounidense. Así es como nos apodan. Creo que los inmigrantes son los que hacen grande a Estados Unidos”.

