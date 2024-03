¿Hablas un idioma extranjero? Denver te ayudará a convertirte en un intérprete sin costo alguno

Read this story in English

DENVER — Si eres capaz de hablar otro idioma aparte del inglés, la cuidad de Denver quiere que te conviertas en un intérprete – sin costo alguno para ti.

Todo es parte de un esfuerzo dirigido por la Oficina de Asuntos de Inmigrates y Refugiados de Denver (DOIRA, por sus siglas en inglés), para ayudar a la cuidad a responder a las necesidades de aproximadamente el 37% de la población de Denver con conocimientos limitados del inglés, según Claudia Castillo, directora del programa de acceso lingüístico de la cuidad y el condado de Denver.

El programa de formación de intérpretes de DOIRA, que ahora está aceptando a la tercera ronda de candidatos, comenzó en julio del 2023 después de que Castillo viera la necesidad de ayudar a gente que hablaba otro idioma aparte del español. A través de su investigación, Castillo descubrió que la comunidad vietnamita de Denver — la cual forma el mayor porcentaje de hablantes limitados de inglés en la cuidad — tenía muchas dificultades para acceder servicios y ayuda de parte de la cuidad.

Sus hallazgos relevarían que la neceisiad de ayudar a hablates limitados de inglés iba más allá que la comunidad vietnamita.

“Empezamos a ver esta necesidad con idiomas diferentes — tigriña, somalí, rohingya y wólof — básicamente todas las lenguas de África occidental y central – así como Latinoamérica, además de una variación de lenguas que necesitabamos cubrir dentro de la cuidad para satisfacer las necesidades de aquellos residentes,” dijo Castillo.

Fue gracias a fondos federales de ayuda para la pandemia del Covid-19 no utilizados por la cuidad que DOIRA fue capaz de iniciar este tipo de formacíon, convirtiendo a Denver en la primera cuidad en todo el país en utilizar los fondos para ayudar a personas con conocimientos limitados en inglés recién llegadas a la cuidad a obtener los servicios y el apoyo que tanto necesitan, según Castillo.

Aunque el program ofrece formación sin costo alguno, no es en lo absoluto “gratis”, subrayó Castillo.

“No le cuesta dinero al individuo asistir, pero sí le cuesta su tiempo”, dijo Castillo, argumentando que los candidatos que se inscriban en el programa tendrán que comprometer 13 días de su tiempo personal para estudiar, hacer tareas y tomar un examen — potencialmente estando lejos de sus trabajos, y lo más importante, de sus familias durante al rededor de 7 horas cada uno de esos 13 días. “Por eso es que se específica que es ‘gratuito’, porque es cierto — tomar el curso no te va a costar dinero, pero definitivamente no es gratis”.

Por suerte, esos fondos de asistencia federal sí ayudan a los candidatos al proporcionarles guardería in situ para aquellos que la necesiten, así como comidas durante el día mientras dure el entrenamiento.

DOIRA está buscando a personas que hablen vietnamita amárico, cantonés, mandarin, árabe, ruso, francés, birmano, karen, farsi, somalí, nepalí, coreano, urdu, criollo haitiano, armenio jemer, suajli, “o cualquier otro idioma” para esta entrenamiento, dijo Castillo.

“El dari (dialecto del persa) y el pastún (la lengua nacional de Afganistán) fueron algunos de los lenguajes solicitados” por la comunidad, Castillo dijo.

Y aunque el mercado para intérpretes en español está “saturado”, según Castillo, el programa aceptará a cualquier persona que hable español y que desee convertirse en intérprete mientras haya espacio en el programa.

Un total de 21 candidatos serán aceptados en la tercera ronda de la formación (habrá un total de 9 hasta finales del 2025), pero antes incluso de iniciar el curso, los interesados tendrán que tomar un examen de aptitud lingüística tanto en inglés como en el idioma en el que quieran interpretar.

El entrenamiento no está abierto a las personas que recién acaban de llegar a Denver, advirtió Castillo.

"Esto no está dirigido a los recién llegados que no dominan el inglés", dijo Castillo. "Nuestro principal grupo demográfico es gente que ha estado aquí en la ciudad, (que) conoce la ciudad. Para la mayoría de ellos es algo que ya han hecho".

La inscripción para la formacíon de intérpretes se cerrará el 11 de marzo o hasta que DOIRA consiga 21 participantes inscritos. Cesco Linguistic Services se hará cargo de la formación, y el programa se desarrollará entre el 25 de marzo y el 17 de abril.

Los que se gradúen recibirán un certificado de finalización, una introducción a los servicios para pequeñas empresas en Denver, así como una subvención para registrarse como pequeña empresa en el Estado de Colorado.

